Hà Nội: Xử lý cơ sở vi phạm an toàn thực phẩm, lộ ra nhiều vấn đề

TPO - Các nhà hàng, quán phở vi phạm an toàn thực phẩm đã bị cơ quan chức năng xử phạt. Đáng chú ý, quá trình kiểm tra, xử lý, cơ quan chức năng xác định đơn vị cho thuê khu đất mở nhà hàng Vườn bia 38 (phường Láng) không được UBND thành phố cho thuê, giao đất.

Liên quan đến một số cơ sở vi phạm an toàn thực phẩm (ATTP) tại Hà Nội mà Tiền Phong phản ánh, cơ quan chức năng đã lập đoàn kiểm tra, lập biên bản xác định vi phạm và đề xuất UBND phường ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

Bên trong nhà hàng Vườn bia 38 (ảnh chụp ngày 1/3)

Cụ thể, ngày 25/4, bà Lê Ngọc Hoa, Phó trưởng Phòng Văn hóa - Xã hội phường Láng cho biết: Đoàn công tác của phường đã kiểm tra nhà hàng Vườn bia 38 (số 101-C5, đường Hoàng Ngọc Phách, phường Láng) để làm rõ những thông tin mà báo Tiền Phong phản ánh.

Quá trình kiểm tra, đoàn công tác đã phát hiện nhà hàng nêu trên có một số vi phạm liên quan đến ATTP, như: không đậy nắp cống, không đảm bảo vệ sinh, nhân viên không đeo găng tay bảo hộ lao động khi làm việc... "Chúng tôi đã có văn bản đề nghị UBND phường ra quyết định xử phạt nhà hàng Vườn bia 38 số tiền khoảng 13 triệu đồng đối với các hành vi vi phạm", bà Hoa thông tin.

Về câu hỏi, nhà hàng chưa có Giấy phép kinh doanh, không có Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP liệu có được yêu cầu tạm dừng hoạt động, thì bà Hoa không trả lời trực diện và chỉ cho biết hiện đã yêu cầu cơ sở khắc phục các lỗi vi phạm.

Nhà hàng Vườn bia 38 chiều ngày 23/3

Đơn vị cho thuê đất mở quán bia không được giao đất

Về nguồn gốc khu đất số 101-C5, đường Hoàng Ngọc Phách mà nhà hàng Vườn bia 38 đang thuê và sử dụng, bà Lê Thị Ánh Tuyết, Phó trưởng Phòng Kinh tế - Hạ tầng và đô thị phường Láng cho biết, khu đất trên rộng hơn 400m2, do Công ty cổ phần tư vấn đầu tư phát triển và xây dựng THIKECO quản lý, sử dụng từ trước năm 1993.

Tuy nhiên, đến nay công ty vẫn chưa được UBND thành phố cho thuê đất, giao đất dù đã nhiều lần đề nghị. Hiện tại, trên khu đất tại địa chỉ trên có 2 phòng của Ban Quản lý dự án thuộc công ty đang sử dụng.

Về nhà hàng đang hoạt động trên khu đất, bà Tuyết cho biết, theo giải trình thì Công đoàn công ty này cho thuê để có thêm kinh phí chăm lo cho đời sống công đoàn viên. Tuy nhiên, giá thuê như thế nào thì công ty không thông tin.

Đối với việc "có thất thu" thuế hay không, bà Tuyết cho biết: Thuế là vấn đề chuyên sâu nên phường cần có thời gian để kiểm tra lại. Dù vậy, có thể thấy công ty đã sử dụng khu đất này hơn 30 năm mà không phải nộp tiền thuê đất.

Biển hiệu của công ty trước khi được thay đổi (ảnh chụp ngày 1/3/2026)

Bà Tuyết cho biết, Phòng đã báo cáo UBND phường các vấn đề về khu đất trên. Dự kiến, đầu tháng 4/2026, UBND phường sẽ tiến hành kiểm tra các vấn đề về nguồn gốc đất, thuế, phí, dự án... từ đó, đề xuất xử lý theo quy định pháp luật.

Trao đổi thêm, ông Vũ Xuân Tiến, Phó Chủ tịch UBND phường Láng cho biết, ngay sau khi báo Tiền Phong thông tin, lãnh đạo phường đã giao các đơn vị liên quan làm rõ.

Biển hiệu của Công ty THIKECO tại khu đất 101-C5 Hoàng Ngọc Phách đã được thay đổi so với cách đây 3 tuần.

Theo ông Tiến, quan điểm của phường là xử lý nghiêm, làm đến nơi đến chốn vụ việc. Việc phường chậm thông tin xử lý vấn đề ATTP có thể là do một số cán bộ liên quan tập trung vào công tác bầu cử. "Phường sẽ rút kinh nghiệm về sự chậm trễ này yêu cầu các đơn vị liên quan xử lý vụ việc ngay" - ông Tiến nói.

*Cũng liên quan tới phản ánh vi phạm ATTP tại cơ sở kinh doanh Phở Dũng (phố Quan Nhân, phường Thanh Xuân), UBND phường Thanh Xuân cho biết đã lập đoàn kiểm tra, làm rõ.

Quá trình kiểm tra, đoàn đã phát hiện cơ sở có một số lỗi vi phạm nên đã lập biên bản vi phạm hành chính.

UBND phường đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính quán phở Dũng với số tiền 8 triệu đồng cho 2 lỗi, gồm: Bày bán, chứa đựng thực phẩm trên thiết bị, dụng cụ không đảm bảo vệ sinh và sử dụng người lao động nhưng không có bảo hộ lao động theo quy định.

Bên cạnh đó, cơ sở cũng đã chủ động tạm dừng hoạt động 2 ngày để khắc phục các lỗi vi phạm trên.