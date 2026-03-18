Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sức khỏe

Google News

‘Điểm mặt’ loạt vi phạm về an toàn thực phẩm ở Đồng Nai: Mega Market cũng không ngoại lệ

Văn Quân
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Ngày 17/3, Sở Y tế tỉnh Đồng Nai thông tin, vừa tiến hành xử phạt đối với hàng loạt đơn vị trên địa bàn có hành vi vi phạm trong lĩnh vực an toàn thực phẩm. Đáng chú ý, trong số này có những “ông lớn” trong ngành kinh doanh thực phẩm cũng vi phạm như Chi nhánh Công ty TNHH Mega Market VN.

Theo đó, Chi nhánh Công ty TNHH Mega Market VN, khu phố 4, phường Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai đã bị Sở Y tế phát hiện đối với hành vi vi phạm thực hiện không đúng quy định của pháp luật về chế độ kiểm thực ba bước. Với vi phạm trên, Chi nhánh Công ty TNHH Mega Market VN bị phạt 8 triệu đồng.

Ngoài Chi nhánh Công ty TNHH Mega Market VN, Sở Y tế tỉnh Đồng Nai còn phát hiện nhiều cơ sở vi phạm trong đó có Doanh nghiệp tư nhân Trúc Mai có địa chỉ tại 704 ấp Phú Mỹ 2, đường Lý Thái Tổ, xã Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai đã có 2 hành vi vi phạm. Cụ thể, Sở Y tế phát hiện Doanh nghiệp tư nhân Trúc Mai sản xuất sản phẩm thuộc diện tự công bố sản phẩm không phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng và hành vi buôn bán, lưu thông trên thị trường sản phẩm thực phẩm không phù hợp.

Chi nhánh Công ty TNHH Mega Market VN, khu phố 4, phường Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai đã bị Sở Y tế phát hiện đối với hành vi vi phạm thực hiện không đúng quy định của pháp luật về chế độ kiểm thực ba bước

Với vi phạm trên, Doanh nghiệp tư nhân Trúc Mai bị phạt gần 40 triệu đồng, đồng thời buộc đình chỉ hoạt động sản xuất nước đá viên trong thời hạn 2 tháng, kể từ ngày nhận được Quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

Ngoài ra, Sở Y tế phát hiện nhiều vi phạm tại Công ty TNHH Dịch vụ ăn uống Hoa Việt có địa chỉ tổ 27, ấp Bến Cam, xã Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai với 5 hành vi vi phạm. Cụ thể, Công ty TNHH Dịch vụ ăn uống Hoa Việt đã có hành vi để nơi chế biến, kinh doanh, bảo quản có côn trùng, động vật gây hại xâm nhập; Không thực hiện quy định của pháp luật về lưu mẫu thức ăn; Cống rãnh thoát nước thải khu vực nhà bếp bị ứ đọng, không được che kín; Khu vực chứa đựng, kho bảo quản thực phẩm không đầy đủ giá, kệ để bảo quản các loại thực phẩm; Không có dụng cụ thu gom, chứa đựng rác thải, chất thải bảo đảm vệ sinh. Với 5 hành vi vi phạm, Công ty TNHH Dịch vụ ăn uống Hoa Việt bị phạt 40 triệu đồng.

Vụ ngộ độc bánh mì tại Long Khánh vào năm 2024 đã khiến hơn 500 người phải nhập viện.

Một công ty khác qua quá trình kiểm tra cũng phát hiện là Công ty TNHH Dịch vụ thương mại Hưng Thuận Phúc có địa chỉ tại 54 Nguyễn Thị Thử, ấp 33, xã Bà Điểm, thành phố Hồ Chí Minh có hành vi vi phạm các quy định khác về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật trong kinh doanh dịch vụ ăn uống. Với vi phạm trên, Công ty TNHH Dịch vụ thương mại Hưng Thuận Phúc bị phạt 17 triệu đồng.

Tương tự, Doanh nghiệp tư nhân Tân Định, số 40, tổ 2, Kp 5, phường Chơn Thành, tỉnh Đồng Nai cũng được Sở Y tế phát hiện kịp thời khi có hành vi vi phạm sản xuất, kinh doanh thực phẩm mà giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm hết hiệu lực. Với vi phạm trên, Doanh nghiệp tư nhân Tân Định bị phạt 35 triệu đồng.

Ngoài ra qua quá trình kiểm tra Sở còn phát hiện nhiều vi phạm khác như: Hộ kinh doanh Như Huệ có địa chỉ 178, Kp 2, phường Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai không thực hiện quy định của pháp luật về lưu mẫu thực phẩm. Công ty TNHH Bochang – Donatour, xã Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai thực hiện hành vi nơi chế biến, kinh doanh, bảo quản có côn trùng, động vật gây hại xâm nhập. Hộ kinh doanh An Khang, tổ 8, Kp 1, phường Minh Hưng, tỉnh Đồng Nai sử dụng người tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm mà không mang đầy đủ bảo hộ lao động theo quy định. Qua đó, Sở Y tế tỉnh Đồng Nai đã ban hành quyết định phạt các cơ sở trên số tiền từ 2 triệu đồng đến 4 triệu đồng.

Theo Sở Y tế tỉnh Đồng Nai, trong bối cảnh một số địa phương liên tiếp ghi nhận các vụ ngộ độc thực phẩm, ngành y tế đang tăng cường kiểm tra diện rộng, xử lý nghiêm các vi phạm nhằm siết chặt kỷ cương và bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Văn Quân
