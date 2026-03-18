‘Điểm mặt’ loạt vi phạm về an toàn thực phẩm ở Đồng Nai: Mega Market cũng không ngoại lệ

TPO - Ngày 17/3, Sở Y tế tỉnh Đồng Nai thông tin, vừa tiến hành xử phạt đối với hàng loạt đơn vị trên địa bàn có hành vi vi phạm trong lĩnh vực an toàn thực phẩm. Đáng chú ý, trong số này có những “ông lớn” trong ngành kinh doanh thực phẩm cũng vi phạm như Chi nhánh Công ty TNHH Mega Market VN.

Theo đó, Chi nhánh Công ty TNHH Mega Market VN, khu phố 4, phường Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai đã bị Sở Y tế phát hiện đối với hành vi vi phạm thực hiện không đúng quy định của pháp luật về chế độ kiểm thực ba bước. Với vi phạm trên, Chi nhánh Công ty TNHH Mega Market VN bị phạt 8 triệu đồng.

Ngoài Chi nhánh Công ty TNHH Mega Market VN, Sở Y tế tỉnh Đồng Nai còn phát hiện nhiều cơ sở vi phạm trong đó có Doanh nghiệp tư nhân Trúc Mai có địa chỉ tại 704 ấp Phú Mỹ 2, đường Lý Thái Tổ, xã Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai đã có 2 hành vi vi phạm. Cụ thể, Sở Y tế phát hiện Doanh nghiệp tư nhân Trúc Mai sản xuất sản phẩm thuộc diện tự công bố sản phẩm không phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng và hành vi buôn bán, lưu thông trên thị trường sản phẩm thực phẩm không phù hợp.

Chi nhánh Công ty TNHH Mega Market VN, khu phố 4, phường Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai đã bị Sở Y tế phát hiện đối với hành vi vi phạm thực hiện không đúng quy định của pháp luật về chế độ kiểm thực ba bước

Với vi phạm trên, Doanh nghiệp tư nhân Trúc Mai bị phạt gần 40 triệu đồng, đồng thời buộc đình chỉ hoạt động sản xuất nước đá viên trong thời hạn 2 tháng, kể từ ngày nhận được Quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

Ngoài ra, Sở Y tế phát hiện nhiều vi phạm tại Công ty TNHH Dịch vụ ăn uống Hoa Việt có địa chỉ tổ 27, ấp Bến Cam, xã Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai với 5 hành vi vi phạm. Cụ thể, Công ty TNHH Dịch vụ ăn uống Hoa Việt đã có hành vi để nơi chế biến, kinh doanh, bảo quản có côn trùng, động vật gây hại xâm nhập; Không thực hiện quy định của pháp luật về lưu mẫu thức ăn; Cống rãnh thoát nước thải khu vực nhà bếp bị ứ đọng, không được che kín; Khu vực chứa đựng, kho bảo quản thực phẩm không đầy đủ giá, kệ để bảo quản các loại thực phẩm; Không có dụng cụ thu gom, chứa đựng rác thải, chất thải bảo đảm vệ sinh. Với 5 hành vi vi phạm, Công ty TNHH Dịch vụ ăn uống Hoa Việt bị phạt 40 triệu đồng.

Vụ ngộ độc bánh mì tại Long Khánh vào năm 2024 đã khiến hơn 500 người phải nhập viện.

Một công ty khác qua quá trình kiểm tra cũng phát hiện là Công ty TNHH Dịch vụ thương mại Hưng Thuận Phúc có địa chỉ tại 54 Nguyễn Thị Thử, ấp 33, xã Bà Điểm, thành phố Hồ Chí Minh có hành vi vi phạm các quy định khác về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật trong kinh doanh dịch vụ ăn uống. Với vi phạm trên, Công ty TNHH Dịch vụ thương mại Hưng Thuận Phúc bị phạt 17 triệu đồng.

Tương tự, Doanh nghiệp tư nhân Tân Định, số 40, tổ 2, Kp 5, phường Chơn Thành, tỉnh Đồng Nai cũng được Sở Y tế phát hiện kịp thời khi có hành vi vi phạm sản xuất, kinh doanh thực phẩm mà giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm hết hiệu lực. Với vi phạm trên, Doanh nghiệp tư nhân Tân Định bị phạt 35 triệu đồng.

Ngoài ra qua quá trình kiểm tra Sở còn phát hiện nhiều vi phạm khác như: Hộ kinh doanh Như Huệ có địa chỉ 178, Kp 2, phường Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai không thực hiện quy định của pháp luật về lưu mẫu thực phẩm. Công ty TNHH Bochang – Donatour, xã Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai thực hiện hành vi nơi chế biến, kinh doanh, bảo quản có côn trùng, động vật gây hại xâm nhập. Hộ kinh doanh An Khang, tổ 8, Kp 1, phường Minh Hưng, tỉnh Đồng Nai sử dụng người tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm mà không mang đầy đủ bảo hộ lao động theo quy định. Qua đó, Sở Y tế tỉnh Đồng Nai đã ban hành quyết định phạt các cơ sở trên số tiền từ 2 triệu đồng đến 4 triệu đồng.

Theo Sở Y tế tỉnh Đồng Nai, trong bối cảnh một số địa phương liên tiếp ghi nhận các vụ ngộ độc thực phẩm, ngành y tế đang tăng cường kiểm tra diện rộng, xử lý nghiêm các vi phạm nhằm siết chặt kỷ cương và bảo vệ sức khỏe cộng đồng.