Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sức khỏe

Google News

Cứu sống ngoạn mục bệnh nhân ngưng tim 45 phút tại Cần Thơ

Hòa Hội
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Các bác sĩ ở Cần Thơ vừa cứu sống thành công một người đàn ông 53 tuổi ngừng tim 45 phút do nhồi máu cơ tim cấp, sau đó cũng không ghi nhận biến chứng nặng.

Ông N.N.T. (53 tuổi, ở TP. Cần Thơ) được người nhà đưa tới Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long cấp cứu trong tình trạng hôn mê. Ông T. nghiện thuốc lá, ngày hút 10 - 12 điếu, dùng nhiều cà phê (khoảng 10 ly/ngày), có rối loạn mỡ máu và thường xuyên làm việc muộn đến khoảng 23 giờ.

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân.

Ngay khi tiếp nhận, bác sĩ xác định ông T. ngừng tuần hoàn và lập tức kích hoạt quy trình cấp cứu ngưng tim (Code Blue). Trong quá trình cấp cứu, ông T. được sốc điện khoảng 20 lần. Sau gần 45 phút nỗ lực liên tục, tim đập trở lại.

Ngay sau đó, điện tâm đồ ghi nhận dấu hiệu nhồi máu cơ tim cấp. Bệnh viện tiếp tục kích hoạt quy trình cấp cứu người bệnh nhồi máu cơ tim cấp (Code STEMI). Thời gian tái thông mạch vành được ghi nhận trong vòng 2 tiếng từ khi nhập viện.

Sau can thiệp, ông T. được điều trị hồi sức tích cực với thở máy, thuốc trợ tim, hạ thân nhiệt chỉ huy để bảo vệ não và các biện pháp chuyên sâu khác.

Ông T. được theo dõi tại bệnh viện trong 5 ngày, tình trạng cải thiện dần, các chỉ số sinh tồn ổn định và không ghi nhận biến chứng nặng. Đặc biệt, nguy cơ tổn thương não sau ngừng tim kéo dài không xảy ra, nên được xuất viện.

Hòa Hội
#ngưng tim #cấp cứu #tim mạch #nhồi máu cơ tim #Cần Thơ

Xem thêm

Cùng chuyên mục