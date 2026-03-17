JUDYDOLL: Dấu ấn nổi bật trong năm 2025 với các sự kiện trải nghiệm và thương mại số

Năm 2025 ghi nhận nhiều hoạt động nổi bật của Judydoll tại Việt Nam, với các sự kiện trải nghiệm cùng chiến dịch bán hàng trên nền tảng thương mại điện tử.

Các sự kiện trải nghiệm sản phẩm của JUDYDOLL năm 2025

Trong năm 2025, JUDYDOLL tập trung xây dựng những điểm chạm trực tiếp với người tiêu dùng trẻ thông qua các sự kiện trải nghiệm mang tính tương tác cao. Hai hoạt động nổi bật gồm Funfest và JUDYDOLL House, thu hút sự quan tâm của đông đảo cộng đồng làm đẹp.

Funfest được tổ chức như một lễ hội làm đẹp dành cho giới trẻ, nơi người tham dự có thể khám phá các dòng sản phẩm nổi bật của thương hiệu, tham gia hoạt động trang điểm thử và nhận tư vấn trực tiếp từ đội ngũ chuyên gia. Không gian sự kiện được thiết kế theo phong cách trẻ trung, nhiều khu check-in sáng tạo và các hoạt động tương tác giúp khách tham dự trải nghiệm sản phẩm một cách tự nhiên.

Song song đó, JUDYDOLL House mang đến mô hình pop-up trải nghiệm với không gian mô phỏng “ngôi nhà làm đẹp” của thương hiệu. Tại đây, khách tham quan có thể thử nhiều phong cách trang điểm khác nhau, tham gia workshop nhỏ và giao lưu cùng các KOL, beauty creator.

Các sự kiện không chỉ giới thiệu sản phẩm mà còn tạo cơ hội để người dùng hiểu rõ hơn về phong cách trang điểm mà JUDYDOLL hướng đến: nhẹ nhàng, tươi tắn và dễ áp dụng trong đời sống hằng ngày.

Việc tổ chức các hoạt động trải nghiệm trực tiếp cũng được xem là cách thương hiệu tăng cường kết nối với cộng đồng yêu làm đẹp, đặc biệt là nhóm khách hàng trẻ đang tìm kiếm những trải nghiệm mới mẻ thay vì chỉ mua sắm trực tuyến.

Hoạt động trên nền tảng thương mại của Judydoll năm 2025

Bên cạnh các sự kiện offline, thương mại điện tử tiếp tục là kênh quan trọng trong chiến lược phát triển của JUDYDOLL tại Việt Nam.

Trong năm 2025, thương hiệu triển khai hai chiến dịch Super Brand Day trên TikTok Shop, kết hợp nhiều hình thức bán hàng như livestream, video review, ưu đãi giới hạn và quà tặng kèm. Các chiến dịch được xây dựng theo hướng giải trí kết hợp mua sắm, tạo trải nghiệm mua hàng gần gũi với thói quen tiêu dùng của người dùng mạng xã hội.

Trong thời gian diễn ra chương trình, các phiên livestream tư vấn trang điểm và giới thiệu sản phẩm thu hút lượng lớn người xem. Người tiêu dùng có thể trực tiếp đặt câu hỏi về cách sử dụng sản phẩm, lựa chọn tông màu phù hợp và nhận ưu đãi ngay trong phiên phát sóng.

Theo số liệu từ chiến dịch, kết quả bán hàng ghi nhận lượng đơn hàng tăng trưởng đáng kể và thương hiệu đạt vị trí Top 1 cửa hàng trên TikTok Shop trong thời gian diễn ra Super Brand Day.

Ngoài TikTok Shop, JUDYDOLL cũng duy trì hoạt động ổn định trên các sàn thương mại điện tử khác như Shopee và Lazada. Những chương trình flash sale định kỳ, combo sản phẩm và ưu đãi dành cho người theo dõi gian hàng giúp thương hiệu tiếp cận người tiêu dùng trẻ trên nhiều nền tảng mua sắm khác nhau.

Việc kết hợp nội dung giải trí với thương mại điện tử đang trở thành một xu hướng nổi bật trong ngành mỹ phẩm, và JUDYDOLL cho thấy sự linh hoạt khi tận dụng các nền tảng số để tiếp cận khách hàng.

Giá trị mà JUDYDOLL muốn truyền tải

Bên cạnh việc mở rộng hoạt động kinh doanh, JUDYDOLL cũng hướng đến việc xây dựng hình ảnh thương hiệu gắn liền với tinh thần sáng tạo và sự tự tin của thế hệ trẻ.

Triết lý của thương hiệu xoay quanh việc khuyến khích mỗi người thể hiện cá tính riêng thông qua trang điểm. Thay vì theo đuổi những chuẩn mực cố định, JUDYDOLL mong muốn người dùng xem makeup như một cách thể hiện bản thân và khám phá nhiều phong cách khác nhau.

Kết nối và truyền cảm hứng làm đẹp cho giới trẻ

Các sản phẩm của thương hiệu được thiết kế với tiêu chí dễ sử dụng, màu sắc đa dạng và phù hợp với nhiều phong cách trang điểm. Điều này giúp người dùng, đặc biệt là người mới bắt đầu trang điểm, có thể thử nghiệm nhiều kiểu makeup khác nhau mà không gặp nhiều khó khăn.

Ngoài ra, JUDYDOLL cũng chú trọng xây dựng cộng đồng làm đẹp trên mạng xã hội thông qua các nội dung chia sẻ mẹo trang điểm, xu hướng màu sắc và những thử thách sáng tạo.