Parkview Dental: Nâng tầm nụ cười với 'Tiêu chuẩn Vàng' an tâm cùng 'Giá trị Thật'

Trong những năm gần đây, nhu cầu chăm sóc răng miệng và cải thiện nụ cười của cộng đồng người Việt ở nước ngoài ngày càng tăng. Mỗi lần trở về Việt Nam thăm gia đình, nhiều kiều bào tranh thủ thời gian để thăm khám và điều trị nha khoa. Trong xu hướng đó, các dịch vụ như cấy ghép Implant và phục hình răng sứ thẩm mỹ đang được nhiều khách hàng quan tâm nhờ hiệu quả lâu dài về cả chức năng ăn nhai lẫn thẩm mỹ.

Chuyên môn là yếu tố được đặt lên hàng đầu

Trong lĩnh vực nha khoa, đặc biệt là các kỹ thuật chuyên sâu như cấy ghép Implant hay phục hình răng sứ thẩm mỹ, yếu tố chuyên môn của đội ngũ bác sĩ luôn đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo hiệu quả điều trị và sự an toàn cho khách hàng.

Chia sẻ về định hướng chuyên môn tại phòng khám, bác sĩ Phương Đông đại diện đội ngũ bác sĩ tại Parkview Dental cho biết:

"Trong nha khoa, yếu tố an toàn và chuyên môn luôn được đặt lên hàng đầu. Bên cạnh việc ứng dụng công nghệ hiện đại trong điều trị, đội ngũ bác sĩ tại Parkview Dental cũng thường xuyên tham gia các chương trình đào tạo và tập huấn chuyên môn, trong đó có những nội dung quan trọng như nhận biết và xử lý phản vệ trong nha khoa."

Theo bác sĩ Phương Đông, việc cập nhật kiến thức và nâng cao kỹ năng chuyên môn giúp đội ngũ bác sĩ chủ động hơn trong quá trình điều trị, đặc biệt đối với những ca phục hình phức tạp như cấy ghép Implant hoặc phục hình nhiều răng sứ.

Song song với yếu tố con người, Parkview Dental cũng chú trọng đầu tư hệ thống thiết bị nha khoa hiện đại nhằm hỗ trợ quá trình chẩn đoán và điều trị chính xác hơn.

Hơn 7.000 khách hàng từ 6 quốc gia tin tưởng lựa chọn

Theo thống kê từ phòng khám, trong thời gian qua Parkview Dental đã tiếp nhận hơn 7.000 khách hàng đến từ hơn 6 quốc gia khác nhau, trong đó có nhiều khách hàng là kiều bào đang sinh sống tại Mỹ, Úc, Canada, Anh…

Đối với nhiều khách hàng từ nước ngoài, việc lựa chọn nha khoa khi trở về Việt Nam không chỉ phụ thuộc vào yếu tố chi phí mà còn liên quan đến chất lượng chuyên môn, quy trình điều trị rõ ràng và sự minh bạch trong tư vấn.

Nhờ những yếu tố đó, Parkview Dental dần trở thành một trong những địa chỉ được nhiều khách hàng cân nhắc khi có nhu cầu cải thiện nụ cười trong những lần trở về Việt Nam.

Hỗ trợ riêng biệt cho khách hàng từ nước ngoài

Một trong những điểm được nhiều kiều bào đánh giá cao khi lựa chọn Parkview Dental là sự thuận tiện trong quá trình thăm khám và điều trị.

Phòng khám nằm ở vị trí thuận lợi, gần sân bay và dễ dàng di chuyển đến nhiều khu vực trung tâm của TP.HCM, giúp khách hàng từ nước ngoài tiết kiệm thời gian di chuyển.

Bên cạnh đó, Parkview Dental cũng triển khai nhiều hình thức hỗ trợ nhằm tạo sự thuận tiện cho khách hàng trong quá trình điều trị, như:

● Tư vấn trực tuyến, lên phác đồ sơ bộ trước khi khách hàng về Việt Nam - thuận tiện sắp xếp lịch trình

● Phác đồ chi tiết, linh hoạt theo lịch trình của khách hàng

● Hỗ trợ chi phí đưa đón và chi phí lưu trú trong quá trình thăm khám, điều trị - Tối ưu chi phí tổng cho khách hàng

● Đội ngũ tư vấn và Bác sĩ thành thạo ngoại ngữ, hỗ trợ tư vấn

Nhờ sự chuẩn bị trước và sắp xếp hợp lý, nhiều khách hàng có thể hoàn thành kế hoạch điều trị nha khoa ngay trong thời gian ngắn khi về Việt Nam.

Đồng hành cùng khách hàng trên hành trình cải thiện nụ cười

Trong bối cảnh nhu cầu chăm sóc sức khỏe và thẩm mỹ ngày càng tăng, các dịch vụ nha khoa hiện đại đang trở thành một phần quan trọng trong việc giúp nhiều người lấy lại sự tự tin trong giao tiếp và cuộc sống.

Với định hướng “Nâng tầm nụ cười với Tiêu chuẩn Vàng, an tâm cùng Giá trị Thật” Parkview Dental tiếp tục tập trung đầu tư vào chuyên môn, công nghệ và dịch vụ chăm sóc khách hàng, nhằm mang đến những giải pháp cải thiện nụ cười an toàn và bền vững cho khách hàng trong nước cũng như cộng đồng kiều bào mỗi khi trở về Việt Nam.