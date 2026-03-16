Sức khỏe

Đồng Tháp công bố nguyên nhân 86 người bị ngộ độc thực phẩm

Chúc Trí
TPO - Chiều 16/3, Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp chính thức công bố kết quả điều tra vụ ngộ độc thực phẩm khiến 86 người nhập viện sau khi ăn bánh mì tại cơ sở Hồng Ngọc 12. Theo đó, vi khuẩn Salmonella trong bánh mì kẹp được xác định là "thủ phạm".

Theo Sở Y tế Đồng Tháp, trên cơ sở các bằng chứng dịch tễ, lâm sàng, kết quả xét nghiệm xác định đây là vụ ngộ độc thực phẩm do vi khuẩn Salmonella trong bánh mì kẹp thịt (pa tê gan, dưa chua, chả lụa, chả chiên, thịt nguội), tại cơ sở sản xuất bánh mì Hồng Ngọc 12 (tại phường Hồng Ngự).

Cơ sở sản xuất bánh mì Hồng Ngọc 12 ở phường Hồng Ngự xảy ra ngộ độc.

Cơ quan y tế nhận định, nguồn nhiễm có thể xảy ra trong quá trình chế biến, bảo quản, phục vụ thực phẩm, dẫn đến người ăn bị nhiễm qua đường tiêu hóa.

Sở Y tế yêu cầu UBND phường Hồng Ngự thực hiện xử phạt vi phạm hành chính đối với hộ kinh doanh cơ sở sản xuất bánh mì Hồng Ngọc 12.

Trước đó, sáng 24/2, có 3 trường hợp ăn bánh mì tại cơ sở Hồng Ngọc bị đau bụng, buồn nôn, nôn, tiêu chảy, sốt, nhập viện và nghi ngờ ngộ độc thực phẩm.

Ghi nhận đến sáng 7/3, có tất cả 86 trường hợp ghi nhận triệu chứng nghi ngờ ngộ độc thực phẩm, trong đó 3 trường hợp điều trị ngoại trú, 83 trường hợp nhập viện điều trị tại các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, sau đó đều xuất viện.

Năm 2024, cũng do ăn bánh mì tại cơ sở Hồng Ngọc 12, đã có 149 người nhập viện điều trị do ngộ độc thực phẩm. Sau đó cơ sở này bị phạt 90 triệu đồng và đình chỉ hoạt động 4 tháng.

