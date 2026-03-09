Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

'Thủ phạm' gây ngộ độc bánh mì khiến hơn 108 người ở Vũng Tàu nhập viện

An Yên
TPO - 28/51 mẫu (tỉ lệ 54,9%) được phân tích cho ra kết quả dương tính với vi khuẩn Salmonella - là tác nhân gây nhiễm khuẩn đường tiêu hóa phổ biến liên quan đến thực phẩm.

Ngày 9/3, Sở Y tế TPHCM cho biết, bước đầu, cơ quan chức năng đã xác định được nguyên nhân dẫn đến vụ ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì ở Vũng Tàu khiến 108 người nhập viện.

Bệnh nhân ngộ độc thực phẩm điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu

Cụ thể, kết quả phân tích của 28/51 mẫu (tỉ lệ 54,9%) cho ra kết quả dương tính với vi khuẩn Salmonella - là tác nhân gây nhiễm khuẩn đường tiêu hóa phổ biến liên quan đến thực phẩm.

Trước đó, từ tối 2/3 ở khu vực Vũng Tàu có nhiều trường hợp đến Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu (phường Phước Thắng, TPHCM) điều trị, với các triệu chứng ngộ độc thực phẩm. Qua rà soát, những trường hợp này đều có điểm chung là đã sử dụng bánh mì mua tại cơ sở trên đường Đồ Chiểu, phường Vũng Tàu.

Sở Y tế TPHCM đã yêu cầu các cơ sở khám chữa bệnh luôn trong tư thế sẵn sàng tiếp nhận, thu dung điều trị kịp thời các trường hợp nghi ngộ độc thực phẩm theo đúng hướng dẫn của ngành. Quá trình rà soát, đến ngày 6/3, ngành y tế TPHCM đã ghi nhận tổng cộng 108 trường hợp điều trị các triệu chứng ngộ độc thực phẩm có liên quan đến cơ sở bánh mì nói trên.

Trong đó, Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu tiếp nhận, điều trị 104 trường hợp; 2 trường hợp điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa. Bệnh viện Đa khoa Khánh Hội và Bệnh viện Nhân dân 115 mỗi nơi điều trị 1 trường hợp. Hiện nay, tất cả 108 trường hợp ngộ độc do ăn bánh mì ở Vũng Tàu đã qua giai đoạn nguy hiểm.

An Yên
