Cứu mẹ con thai phụ bị sốc phản vệ sau khi ăn ốc ở TPHCM

TPO - Ngày 10/3, Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức cho biết, tại đây đã thực hiện thành công ca phẫu thuật cấp cứu, kịp thời cứu sống hai mẹ con sản phụ trong tình huống nguy kịch do sốc phản vệ (độ 3) sau khi ăn ốc. Các bác sĩ đã nỗ lực cấp cứu giúp hai mẹ con vượt cạn thành công.

Thông tin từ bệnh viện cho biết, buổi tối trước khi nhập viện, thai phụ P.T.T.M. (25 tuổi) mang thai 39 tuần đi ăn ốc cùng người thân. Tuy nhiên, sau bữa ăn, thai phụ bất ngờ phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng khó thở, ngứa và nổi mề đay toàn thân.

Khi nhập viện, tình trạng thai phụ rất nặng với mạch nhanh, huyết áp tụt. Sau khi tiếp nhận người bệnh, các bác sĩ đã hỗ trợ thở oxy qua ống thông mũi. Tuy nhiên, tình trạng bệnh nhân diễn tiến nặng, nổi mề đay toàn thân. Sau thăm khám và đánh giá tổng trạng, các bác sĩ chẩn đoán, người bệnh bị sốc phản vệ độ 3 nghi do thức ăn và lập tức tiến hành xử trí theo phác đồ cấp cứu.

cap-cuu-1.jpg
Bé gái đã chào đời khỏe mạnh sau khi đối mặt với tình trạng nguy kịch ngay trong bụng mẹ

Song song với quá trình hồi sức cho người mẹ, kíp trực nhanh chóng hội chẩn với bác sĩ khoa Sản để đánh giá tình trạng thai nhi. Kiểm tra bằng máy Doppler cho thấy nhịp tim thai chỉ còn 90–100 lần/phút và không cải thiện sau 5 phút theo dõi, trong khi nhịp tim thai bình thường dao động từ 110–160 lần/phút. Các bác sĩ xác định đây là tình trạng suy thai cấp trên thai phụ con so, thai 39 tuần, ngôi đầu, chưa chuyển dạ...

BS-CKI Nguyễn Hoàng Linh, khoa Sản, Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức cho biết, trước nguy cơ đe dọa tính mạng của cả mẹ và thai nhi, kíp trực quyết định mổ lấy thai tối khẩn. Bác sĩ gây mê hồi sức và ekip hồi sức nhi được huy động phối hợp xử trí. Sau khi tư vấn nhanh cho gia đình, thai phụ được chuyển ngay vào phòng mổ. Gần 30 phút sau, ca phẫu thuật thành công, bé gái nặng 3,2 kg chào đời an toàn.

cap-cuu-2.jpg
Hiện sức khỏe của cả hai mẹ con sản phụ đã bình phục tốt

“Đây là trường hợp cấp cứu rất nguy hiểm khi thai phụ vừa rơi vào tình trạng sốc phản vệ nặng, vừa xuất hiện dấu hiệu suy thai cấp. Trong những tình huống như vậy, việc đánh giá nhanh, xử trí kịp thời và quyết định mổ lấy thai tối khẩn là yếu tố quan trọng để bảo đảm an toàn cho cả mẹ và bé” - BS Hoàng Linh nói.

Ngay sau khi chào đời, em bé được ê kíp hồi sức nhi tiếp nhận và chăm sóc sau sinh, sau đó chuyển về khoa Sản để tiếp tục theo dõi. Người mẹ cũng được theo dõi sát tại phòng mổ trước khi chuyển về khoa Sản chăm sóc hậu phẫu. Hiện sức khỏe của cả mẹ và bé đều ổn định.

Qua trường hợp này, các bác sĩ khuyến cáo phụ nữ mang thai cần thận trọng với các loại thực phẩm dễ gây dị ứng, đặc biệt là hải sản. Khi xuất hiện các dấu hiệu như khó thở, nổi mề đay, chóng mặt hoặc tụt huyết áp..., cần đến cơ sở y tế gần nhất để được thăm khám và xử trí kịp thời, tránh những biến chứng nguy hiểm cho cả mẹ và thai nhi.

Vân Sơn
