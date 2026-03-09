TS. BS Nguyễn Thị Sim: 'Mỗi người phụ nữ xứng đáng được yêu thương và chăm sóc trọn vẹn'

Với TS. BS Nguyễn Thị Sim, sự trân trọng dành cho phụ nữ không nên chỉ gói gọn trong một ngày kỷ niệm, mà cần được thể hiện bằng hành động thiết thực và lâu dài. Xuất phát từ sự thấu hiểu những vất vả thầm lặng của người vợ khi mang thai và tình thương dành cho những thai nhi bé bỏng cần được bảo vệ ngay từ trong bụng mẹ, TS. BS Nguyễn Thị Sim lựa chọn đồng hành cùng hành trình làm mẹ bằng chuyên môn Y học Bào thai cùng mô hình chăm sóc thai sản toàn diện, nhân văn - nơi người mẹ được nâng niu cả về sức khỏe lẫn cảm xúc.

“Làm mẹ chưa bao giờ là điều dễ dàng. Đằng sau niềm hạnh phúc chờ đón một sinh linh mới là rất nhiều lo lắng, hy sinh và cả những áp lực thầm lặng. Có những người mẹ gần như dành trọn mọi sự quan tâm cho con, đến mức quên mất rằng chính mình cũng cần được chăm sóc. Với tôi, việc chăm sóc thai phụ không chỉ dừng lại ở thăm khám. Điều quan trọng hơn là được lắng nghe, chia sẻ, giải thích và trấn an những lo lắng của họ. Tôi luôn nói với các sản phụ của mình rằng: mẹ không hề đơn độc. Chúng tôi ở đây để đồng hành cùng mẹ - không chỉ bảo vệ em bé ngay từ khi còn trong bụng mẹ, mà còn hỗ trợ mẹ trong suốt hành trình sinh nở và chăm sóc sau sinh.” - TS. BS Nguyễn Thị Sim - Phó Tổng Giám đốc Bệnh viện Đại học Phenikaa, Giám đốc Trung tâm Y học Bào thai PhenikaaMec chia sẻ.

Viết tiếp cơ hội sống từ trong bụng mẹ: Hành trình đưa Y học Bào thai về Việt Nam bắt đầu từ tình thương

Khi mới ra trường về công tác tại Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội, TS. BS Nguyễn Thị Sim đã trực tiếp chứng kiến không ít trường hợp thai nhi mắc dị tật bẩm sinh hoặc biến chứng nghiêm trọng. Nhưng điều khiến chị day dứt hơn cả không chỉ là những bất thường về mặt y khoa, mà là nỗi đau, day dứt của người mẹ khi nhận tin con mình không khỏe mạnh. Chính từ những khoảnh khắc ấy, mong muốn làm điều gì đó nhiều hơn cho mẹ và bé đã thôi thúc chị theo đuổi con đường chuyên sâu trong lĩnh vực Y học Bào thai - một chuyên ngành khi ấy còn rất mới mẻ tại Việt Nam.

TS. BS Nguyễn Thị Sim cùng gia đình sản phụ H.T được bác sĩ chẩn đoán, can thiệp điều trị thiểu ối cho thai nhi từ tuần 31, giữ thai đến tuần 39, em bé chào đời mạnh khỏe

Khi có cơ hội tiếp cận với các tiến bộ y học tại Pháp, TS. BS Nguyễn Thị Sim nhận ra rằng nhiều bệnh lý bào thai từng được xem là “không thể chẩn đoán hay điều trị” nay đã có lời giải. Thay vì phải chờ đến sau sinh, nhiều bệnh lý của thai nhi có thể được phát hiện sớm thông qua sàng lọc và chẩn đoán trước sinh, thậm chí được can thiệp điều trị ngay từ trong bụng mẹ. Điều này cho thấy thai nhi không còn là một “bệnh nhân thụ động”, mà đã có thể được chăm sóc và điều trị ngay từ giai đoạn bào thai.

TS. BS Nguyễn Thị Sim đến thăm gia đình sản phụ N.T.H bất đồng nhóm máu mẹ con, 3 lần truyền máu thai nhi thành công tại PhenikaaMec

Mang theo lý tưởng ấy, chị từng bước “đặt nền móng” đưa Y học Bào thai về Việt Nam, thực hiện nghiên cứu khoa học cấp nhà nước, đồng thời đề xuất gửi Bộ Y tế phê duyệt các quy trình của 3 kỹ thuật mới về can thiệp bào thai khó để chính thức áp dụng tại Việt Nam: Nội soi buồng ối bằng laser điều trị hội chứng truyền máu song thai, dải xơ buồng ối và truyền ối điều trị thiểu ối. Năm 2024, TS. BS Nguyễn Thị Sim trở thành Giám đốc Trung tâm Y học Bào thai Bệnh viện Đại học Phenikaa và tiếp tục được Bộ Y tế giao thực hiện thêm 8 kỹ thuật can thiệp bào thai khó khác. Trong hành trình 9 năm phát triển y học bào thai tại Việt Nam, TS. BS Nguyễn Thị Sim đã thực hiện hàng nghìn ca can thiệp thành công đã mở ra cơ hội sống cho các thai nhi. Với chị, mỗi ca can thiệp thành công không chỉ là dấu mốc chuyên môn mà là cách hiệu quả nhất để thể hiện tình thương dành cho những người mẹ đang nặng lòng vì con.

Ca sản phụ T.H mang song thai, rau tiền đạo, tiểu đường thai kỳ được TS. BS Nguyễn Thị Sim và ekip Phenikaa quản lý thai kỳ, sinh con khoẻ mạnh ở tuần 36

Với TS. BS Nguyễn Thị Sim, tình yêu thương trong nghề y thể hiện qua sự cẩn trọng, tận tâm trong từng mốc khám thai, từng thời điểm can thiệp, cũng như những giờ phút hội chẩn cùng ê kíp đa chuyên khoa nhằm trấn an sản phụ và tìm ra phác đồ tối ưu cho cả mẹ và bé.

Chị chia sẻ: “Thương người làm mẹ, tôi càng muốn làm tốt hơn phần việc của mình, phối hợp các chuyên khoa của PhenikaaMec để mang đến kết quả trọn vẹn cho những thai kỳ nguy cơ cao. Bởi phía sau mỗi hồ sơ bệnh án là một gia đình đang chờ đợi phép màu. Tôi quan niệm: yêu thương đúng nghĩa là mang lại cơ hội, mang lại hy vọng và mang lại sự an tâm cho người mẹ ngay trong những thời khắc khó khăn nhất.”

Nâng niu cảm xúc người mẹ – Chăm sóc toàn diện trước sinh, trong sinh và sau sinh

Không dừng lại ở can thiệp bào thai, TS. BS Nguyễn Thị Sim còn mong muốn xây dựng một mô hình chăm sóc thai sản toàn diện, nơi người mẹ được quan tâm cả về thể chất lẫn tinh thần. Theo chị, hành trình làm mẹ không chỉ gói gọn trong phòng sinh. Đó là một chặng đường dài, bắt đầu từ khi chuẩn bị mang thai, kéo dài suốt thai kỳ và tiếp tục sau khi em bé chào đời. Vì vậy, các gói thai sản của Bệnh viện Đại học Phenikaa (PhenikaaMec) đều được xây dựng với mong muốn mang đến sự chăm sóc trọn vẹn cho mẹ và bé trong suốt hành trình trước sinh - trong sinh - sau sinh. Không chỉ là dịch vụ y tế, đó còn là cách đội ngũ bác sĩ gửi gắm sự đồng hành và sẻ chia với người phụ nữ trong một trong những hành trình thiêng liêng nhất của cuộc đời.

Thai sản trọn gói PhenikaaMec chăm sóc mẹ và bé trọn vẹn theo tiêu chuẩn quốc tế

Với TS. BS Nguyễn Thị Sim, mỗi em bé khỏe mạnh ra đời là kết quả của tình yêu thương được đặt đúng chỗ - tình yêu của gia đình, của người mẹ và của những người làm y khoa luôn nỗ lực vì sự sống. Bệnh viện Đại học Phenikaa (PhenikaaMec) được xây dựng theo mô hình bệnh viện đa chuyên khoa hiện đại, hướng tới “vòng tròn khép kín” trong quản lý thai kỳ - nơi mọi giai đoạn từ theo dõi, chẩn đoán, can thiệp đến chăm sóc sau sinh đều được thực hiện một cách toàn diện và liên tục. Ở giai đoạn trước sinh, thai phụ được theo dõi sát sao bằng các phương pháp sàng lọc, chẩn đoán hiện đại, kết hợp tư vấn tâm lý để giảm bớt lo âu. Trong sinh, sản phụ được hỗ trợ bởi đội ngũ chuyên môn giàu kinh nghiệm, đảm bảo an toàn tối đa cho cả mẹ và bé. Sau sinh, quá trình chăm sóc vẫn tiếp tục với sự theo dõi sức khỏe, phục hồi thể chất và tư vấn nuôi con khoa học.

Với gói thai sản Luxury, lần đầu tiên ở Việt Nam, mẹ được chăm sóc từ khi mang thai đến sinh nở và sau sinh với sự đồng hành của chuyên gia y tế tới 30 ngày

“Người mẹ cần được chăm sóc đúng nghĩa, không chỉ vì họ đang mang trong mình một sinh linh, mà còn vì họ xứng đáng được yêu thương và trân trọng. Trong hành trình mang thai và sinh con, nhiều người mẹ thường dành trọn sự quan tâm cho em bé mà quên rằng chính mình cũng cần được chăm sóc. Theo tôi, để em bé có một khởi đầu tốt đẹp, trước hết người mẹ cần được lắng nghe, được thấu hiểu và được bảo vệ. Khi người mẹ an tâm, em bé cũng sẽ có cơ hội phát triển tốt nhất” - TS. BS Nguyễn Thị Sim chia sẻ.

Không ồn ào hay hoa mỹ, điều TS. BS Nguyễn Thị Sim theo đuổi suốt nhiều năm qua là sự thấu cảm và tận tâm dành cho những người phụ nữ đang bước vào hành trình làm mẹ. Bằng chuyên môn vững vàng, sự lắng nghe và tinh thần tiên phong trong việc mang đến những giải pháp y khoa tốt nhất cho sức khỏe sinh sản, chị luôn nỗ lực để người phụ nữ được chăm sóc, được bảo vệ và an tâm hơn trong suốt thai kỳ. Bởi với chị, mỗi thai kỳ được gìn giữ an toàn không chỉ mang lại hạnh phúc cho một gia đình, mà còn góp phần nuôi dưỡng những thế hệ khỏe mạnh cho tương lai của xã hội và đất nước.