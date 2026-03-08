Cụ bà 111 tuổi ở Phú Thọ minh mẫn hiếm có, hằng ngày tự chăm sóc bản thân

TPO - Cụ bà Giàng Thị Mai (dân tộc H’Mông, trú tại khu Mỹ Á, xã Thu Cúc, tỉnh Phú Thọ) năm nay đã bước sang tuổi 111 nhưng vẫn chống gậy đi lại và tự lo sinh hoạt cá nhân hằng ngày mà không cậy nhờ con cháu.

Một ngày đầu xuân, chúng tôi theo chân anh Mùa A Cáng (31 tuổi), Trưởng khu dân cư khu Mỹ Á, đến thăm cụ Mai. Ít ngày trước Tết Nguyên đán, cụ vừa được Hội Người cao tuổi xã Thu Cúc tổ chức mừng thọ tròn 111 tuổi.

Dù đã 111 tuổi nhưng cụ Mai vẫn minh mẫn.

Ngôi nhà cấp bốn của cụ nằm sát con đường nhỏ trong khu. Mái nhà lợp tôn, tường vách bằng gỗ đã nhuốm màu thời gian. Nghe tiếng gọi cửa, cụ Mai chống gậy chậm rãi bước ra mở cửa. Cụ chào chúng tôi bằng tiếng H’Mông, nụ cười hiền hậu nở trên gương mặt đã in hằn nhiều nếp nhăn của tuổi tác. Dù lưng đã còng, bước chân chậm rãi, nhưng cụ vẫn khá nhanh nhẹn.

Theo Trưởng khu Mùa A Cáng, cụ Mai không biết nhiều tiếng Kinh nên mỗi khi có khách đến thăm, anh Cáng thường vừa là người trò chuyện vừa giúp phiên dịch. Khi được hỏi về tuổi của mình, cụ Mai chống gậy quay vào nhà, cẩn thận mang ra tờ giấy mừng thọ do Trung ương Hội Người cao tuổi trao tặng dịp trước Tết.

Trưởng khu Mùa A Cáng là người phiên dịch mỗi khi có khách tới thăm cụ Mai.

Trên tờ giấy ghi rõ cụ đã bước sang tuổi 111. Cụ cho biết, dịp đó được mừng 1 triệu đồng. Với cụ, số tiền ấy đủ để mua sắm thêm ít đồ ăn, đón một cái Tết ấm cúng cùng con cháu.

Qua lời anh Cáng, hiện cụ Mai đang sống cùng người cháu nội. Hằng ngày, cụ vẫn ăn uống bình thường, mỗi bữa chỉ một bát cơm, sức khoẻ ổn định. Cụ có thói quen sinh hoạt điều độ: tối đi ngủ sớm, sáng dậy sớm. Những năm trước, khi chân tay còn khỏe, cụ vẫn cùng con cháu lên nương làm việc như bao người trong bản.

Căn nhà nơi cụ Mai sinh sống cùng người cháu nội.

Chồng cụ Mai đã qua đời hơn 20 năm trước. Hai cụ sinh được một người con trai, nhưng hiện nay cụ sống cùng cháu trai cả. Gia đình người cháu thuộc diện hộ nghèo của địa phương, kinh tế chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp nên cuộc sống còn nhiều khó khăn.

Dù tuổi đã rất cao, tai cụ vẫn còn khá thính, nghe rõ từng câu chuyện của khách. Chỉ có đôi mắt đã yếu dần theo năm tháng. Việc nấu nướng hằng ngày cụ phải nhờ cháu trai, nhưng những sinh hoạt cá nhân như đi lại, vệ sinh cá nhân, cụ vẫn tự lo được cho mình.

Vật dụng bên trong căn bếp nhà cụ Mai.

Ở tuổi 111, sự minh mẫn và lối sống giản dị, điều độ của cụ Giàng Thị Mai khiến nhiều người trong khu khâm phục. Với bà con khu Mỹ Á, cụ không chỉ là người cao tuổi nhất bản mà còn là một chứng nhân sống của bao đổi thay ở nơi này.

Bà Hà Thị Tố Nguyệt, Phó Chủ tịch UBND xã Thu Cúc cho biết, địa phương thuộc vùng III đặc biệt khó khăn. Riêng khu Mỹ Á có 152 hộ dân, phần lớn là người H’Mông, đời sống còn nhiều khó khăn. Trong điều kiện đó, trường hợp cụ Giàng Thị Mai sống thọ và vẫn khỏe mạnh ở tuổi 111 được xem là điều rất hiếm gặp.