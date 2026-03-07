Đơn vị quản lý di tích quốc gia tại Lào Cai thay đổi phương thức bán vé sau phản ánh của Tiền Phong

TPO - Sau phản ánh của báo Tiền Phong về tình trạng thu tiền vé tham quan qua tài khoản cá nhân và sử dụng lại vé cũ tại Dinh thự Hoàng A Tưởng, UBND xã Bắc Hà, tỉnh Lào Cai đã có báo cáo rà soát, chấn chỉnh công tác quản lý và thu phí tại di tích này.

Trước đó, ngày 11/2, báo Tiền Phong đăng bài "Chấn chỉnh việc bán vé tại di tích cấp quốc gia ở Lào Cai sau phản ánh của Tiền Phong", phản ánh tình trạng thu tiền vé tham quan vào tài khoản cá nhân và sử dụng lại vé cũ để bán cho du khách tại di tích. Sau khi tiếp nhận thông tin do phóng viên phản ánh, chính quyền địa phương đã tiến hành rà soát, kiểm tra công tác quản lý và thu phí tại di tích. Cũng liên quan nội dung này, Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch Lào Cai yêu cầu xã Bắc Hà báo cáo về sự việc và xử lý trách nhiệm (nếu có).

Theo báo cáo của UBND xã Bắc Hà gửi Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai và báo Tiền Phong, trong giai đoạn chuyển giao bộ máy quản lý, đơn vị trực tiếp quản lý di tích thực hiện in vé theo từng đợt và tổng hợp số lượng để quyết toán tập trung, bảo đảm phù hợp với hệ thống hóa đơn điện tử của cơ quan thuế.

Qua kiểm tra, UBND xã Bắc Hà xác nhận có xảy ra tình trạng nhân viên thu tiền vé qua tài khoản cá nhân. Nguyên nhân được xác định do Ban Quản lý Di tích và Chợ Văn hóa đang trong quá trình kiện toàn tổ chức, chưa hoàn tất thủ tục mở tài khoản giao dịch chính thức. Việc chuyển tiền vào tài khoản cá nhân được cho là giải pháp tình thế nhằm hỗ trợ khách thanh toán không dùng tiền mặt, tuy nhiên quy trình đối soát chưa chặt chẽ về thủ tục tài chính.

Trước những tồn tại này, UBND xã Bắc Hà đã yêu cầu đơn vị quản lý di tích khẩn trương hoàn thiện thủ tục mở tài khoản chính thức tại ngân hàng để thực hiện thu phí theo đúng quy định, đồng thời chấm dứt việc thu và chuyển tiền vào tài khoản cá nhân của nhân viên.

Toàn cảnh dinh Hoàng A Tưởng﻿

Cùng với đó, địa phương đã chỉ đạo niêm yết công khai giá vé tham quan, các trường hợp miễn, giảm tại khu vực cổng vào di tích để du khách nắm rõ; đồng thời tăng cường giám sát nội bộ, thực hiện đối soát doanh thu hằng tuần giữa bộ phận bán vé, kế toán và cơ quan tài chính xã nhằm đảm bảo minh bạch, tránh thất thoát ngân sách.

UBND xã Bắc Hà cho biết, Phòng Văn hóa - Xã hội xã đã nhận trách nhiệm do chưa sát sao trong việc giám sát phương thức thanh toán, để xảy ra tình trạng thu tiền qua tài khoản cá nhân. Hiện UBND xã đang chỉ đạo tổ chức họp kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của các tập thể, cá nhân liên quan để có hình thức xử lý phù hợp.

Địa phương cũng cam kết thực hiện nghiêm các quy định về quản lý di sản và tài chính, không để xảy ra các sai sót tương tự, góp phần nâng cao hình ảnh du lịch của địa phương.