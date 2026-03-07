Lý do bãi rác lớn nhất Thanh Hóa chưa thể mở cửa trở lại

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Phạm Trường
TPO - Sở Nông nghiệp và Môi trường Thanh Hóa cho biết Nhà máy xử lý rác Đông Nam còn ùn ứ, tồn đọng khoảng 2.000 tấn rác thải. UBND tỉnh này đã yêu cầu nhà máy xử lý hết số rác trên mới được mở cửa trở lại.

Ngày 6/3, thông tin từ Phòng Môi trường thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) tỉnh Thanh Hóa cho biết, UBND tỉnh này vẫn chưa chấp thuận, cho phép Nhà máy xử lý rác Đông Nam (phường Đông Quang) mở cửa trở lại.

“Sở có văn bản đề xuất UBND tỉnh Thanh Hóa xem xét cho phép mở cửa trở lại nhà máy xử lý rác Đông Nam vào ngày 6/3. Tuy nhiên, tỉnh yêu cầu nhà máy phải xử lý số rác tồn đọng mới được mở cửa, tiếp nhận rác mới”, đại diện Sở NN&MT thông tin.

rac.jpg
Nhà máy xử lý rác Đông Nam.

Theo Sở NN&MT Thanh Hóa, qua kiểm tra, phía nhà máy xử lý rác Đông Nam còn khoảng 2.000 – 3.000 tấn rác chờ xử lý. Với công suất 500 tấn/ngày, dự kiến mất khoảng một tuần đơn vị này mới xử lý xong để tiếp nhận lượng rác mới.

Trước đó, như Tiền Phong đưa tin, từ sau Tết Nguyên đán 2026 đến nay, nhà máy xử lý rác Đông Nam (phường Đông Quang) tạm dừng hoạt động do quá tải, không kịp xử lý. Tình trạng này đã ảnh hưởng đến nhiều hộ dân sống gần khu vực nhà máy, khiến họ dựng lều, lán để ngăn không cho xe chở rác ra vào.

Việc chặn xe khiến rác thải tại 7 phường trung tâm (khu vực TP Thanh Hóa cũ) và một số vùng lân cận ùn ứ hàng ngàn tấn tại lề đường, vỉa hè và các điểm tập kết tạm thời trong nhiều ngày.

rac2.jpg
Người dân từng nhiều lần dựng lán chặn xe chở rác vào nhà máy vì bị ảnh hưởng bởi mùi hôi, ruồi nhặng.

Trước diễn biến phức tạp và sự bức xúc của người dân, ngành chức năng địa phương đã làm việc, yêu cầu nhà máy tạm dừng tiếp nhận rác để xử lý khối lượng rác tồn đọng. Các phường, xã từng được nhà máy thu gom rác về xử lý cũng được yêu cầu chủ động thu gom, vận chuyển đến các đơn vị xử lý rác khác để đảm bảo vệ sinh, môi trường.

Theo lãnh đạo UBND phường Đông Quang, khi tiếp nhận thông tin về việc người dân dựng lán, chặn xe chở rác vào nhà máy, địa phương cũng chủ động tuyên truyền, vận động người dân không tụ tập, dựng lều trại ngăn xe ra vào, chờ phương án xử lý từ các ngành chức năng. Đến nay, người dân đã đồng thuận và không dựng lều, lán trước cổng nhà máy.

Theo thống kê của Sở NN&MT tỉnh Thanh Hóa, từ ngày 12 đến hết ngày 19/2, tổng khối lượng rác tiếp nhận tại nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt Đông Nam đạt gần 5.000 tấn, bình quân khoảng 650 tấn/ngày. Riêng ngày 16/2 (29 tháng Chạp), lượng rác lên tới gần 1.200 tấn, gấp 2,38 lần công suất thiết kế của nhà máy.

Ông Trần Văn Hòa, Tổng giám đốc Công ty ECOTECH – đơn vị vận hành Nhà máy xử lý rác thải Đông Nam đã thừa nhận quá trình tiếp nhận, xử lý rác nhiều lần phát sinh mùi hôi và ruồi nhặng ảnh hưởng đến người dân. Hiện số rác tồn đọng tại nhà máy đã được ủ, khử mùi theo quy trình.

Phạm Trường
