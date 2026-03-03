Thanh Hóa: Đánh ô tô chở rác ra bờ biển nổi tiếng đổ giữa ban ngày

TPO - Hình ảnh chiếc xe thùng chở theo rác thải đổ xuống bãi biển Hải Tiến, Thanh Hóa khiến dư luận xôn xao. Công an sở tại đang làm rõ hành vi và người liên quan.

Ngày 2/3, lãnh đạo UBND xã Hoằng Tiến, tỉnh Thanh Hóa cho biết địa phương đang giao cho công an xã xác minh, làm rõ sự việc đổ rác trái quy định xuống bãi biển Hải Tiến.

“Khi nắm thông tin, xã đã giao công an phối hợp với Phòng Kinh tế kiểm tra, xác minh, xử lý nghiêm hành vi vi phạm”, lãnh đạo địa phương thông tin.

Hình ảnh chiếc xe chở rác đổ ra bãi biển.

Theo chính quyền địa phương, sự việc được xác định xảy ra vào chiều 1/3. Hiện địa phương chưa xác định được khối lượng rác đã đổ ra bãi biển.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền thông tin, hình ảnh một số xe thùng chở rác thải từ khu vực gần bờ kè, mang ra bãi biển (cạnh mũi Hòn Bò) để đổ xuống biển.

Sau nhiều chuyến xe, rác thải bị đổ thành đống lớn sát mép nước, bao gồm các cành cây, túi nylon, phế thải và nhiều loại rác khác. Sự việc được người dân và du khách ghi lại và đăng tải trên mạng xã hội.