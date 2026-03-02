Trục trặc hệ thống cấp chứng nhận đăng kiểm điện tử

TPO - Từ ngày 1/3, toàn bộ trung tâm đăng kiểm trên cả nước chuyển sang cấp chứng nhận kiểm định điện tử. Hôm nay (2/3), các trung tâm đăng kiểm trên cả nước bắt đầu triển khai, tuy nhiên một số đơn vị phải tạm dừng tiếp nhận xe do hệ thống phần mềm gặp trục trặc.

Hệ thống gặp lỗi

Theo Cục Đăng kiểm Việt Nam, điểm thay đổi lớn nhất là cơ quan đăng kiểm sẽ không còn sử dụng phôi ấn chỉ như trước. Trong trường hợp chủ xe vẫn có nhu cầu sử dụng bản giấy, trung tâm đăng kiểm sẽ in trực tiếp chứng nhận từ phần mềm quản lý và đóng dấu xác nhận. Trên chứng nhận sẽ thể hiện rõ mức khí thải mà phương tiện đạt được (như mức 3, mức 4...) theo quy định tại Quyết định 43/2025/QĐ-TTg của Thủ tướng.

Theo ghi nhận của PV Tiền Phong, việc cấp chứng nhận điện tử bắt đầu từ ngày 1/3, tuy nhiên do ngày 1/3 trùng vào Chủ nhật nên đến sáng 2/3 các trung tâm đăng kiểm mới chính thức triển khai.

Ghi nhận tại một số đơn vị đăng kiểm ở Hà Nội, ngay trong ngày đầu áp dụng, hệ thống phần mềm tích hợp thông tin còn gặp lỗi dẫn đến việc bản chứng nhận đăng kiểm điện tử chưa đầy đủ thông tin, chẳng hạn như còn thiếu mã QR và hạn kiểm định. Để khắc phục tình trạng này, các chi nhánh đăng kiểm đã in giấy chứng nhận ra bản cứng rồi đóng dấu, do đó hoạt động đăng kiểm vẫn diễn ra bình thường.

Ô tô đăng kiểm tại chi nhánh đăng kiểm 29 - 03V thuộc phường Láng, Hà Nội trong trưa 2/3. Ảnh: Lộc Liên.

Trao đổi với PV Tiền Phong, ông Nguyễn Tô An - Phó Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam - xác nhận hệ thống phần mềm của Cục đang gặp vấn đề về tích hợp thông tin. Theo ông An, trong sáng nay, một số trung tâm vẫn có thể in được chứng nhận đăng kiểm điện tử nhưng nhiều đơn vị khác thì không. Cục Đăng kiểm Việt Nam đang khẩn trương khắc phục để hệ thống sớm hoạt động ổn định trở lại.

Đại diện một số trung tâm đăng kiểm cho hay, việc chuyển sang chứng nhận điện tử đòi hỏi các đơn vị phải nâng cấp đáng kể hạ tầng công nghệ thông tin. Hệ thống quản lý phải được điều chỉnh để đáp ứng yêu cầu lưu trữ và xử lý dữ liệu lớn.

Mẫu chứng nhận đăng kiểm điện tử được in ra bản giấy hiện tại. Ảnh: Lộc Liên.

Tại Chi nhánh đăng kiểm 2903V ở Hà Nội, đơn vị này cho biết, đã đầu tư máy chủ mới với chi phí khoảng 96 triệu đồng nhằm đáp ứng yêu cầu đường truyền, dung lượng dữ liệu khi triển khai chứng nhận điện tử. Sau khi hoàn tất nâng cấp, trung tâm đã thử nghiệm hệ thống thành công và sẵn sàng cấp chứng nhận điện tử cho phương tiện.

Chủ xe có thể tự tra cứu chứng nhận

Theo Cục Đăng kiểm Việt Nam, sau khi phương tiện hoàn tất kiểm định và đạt yêu cầu, hệ thống sẽ cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường dưới dạng điện tử.

Chủ phương tiện có thể tra cứu chứng nhận này theo các bước:

Bước 1: Truy cập trang tra cứu của Cục Đăng kiểm Việt Nam tại địa chỉ: https://gcndangkiem.vr.org.vn

Bước 2: Nhập thông tin phương tiện gồm biển số đăng ký (kèm ký hiệu màu biển như T - trắng, X - xanh, V - vàng), 6 số cuối của số khung và loại phương tiện.

Bước 3: Nhấn “Tra cứu” để hệ thống hiển thị kết quả.

Chủ xe có thể tự tra cứu chứng nhận đăng kiểm điện tử trên hệ thống của Cục Đăng kiểm Việt Nam. Ảnh: CMH.

Chứng nhận điện tử sẽ hiển thị đầy đủ các thông tin kiểm định như mức khí thải của phương tiện, thời hạn hiệu lực và mã QR. Mã QR này liên kết trực tiếp với cơ sở dữ liệu của Cục Đăng kiểm, giúp lực lượng chức năng dễ dàng xác thực thông tin khi kiểm tra trên đường.

Theo cơ quan quản lý, việc số hóa chứng nhận đăng kiểm được kỳ vọng mang lại nhiều tiện ích cho người dân, giảm nguy cơ mất hoặc hư hỏng giấy tờ, đồng thời tiết kiệm chi phí in ấn phôi cho Nhà nước. Hệ thống dữ liệu điện tử cũng giúp hạn chế tình trạng làm giả giấy tờ đăng kiểm, tăng tính minh bạch trong quản lý phương tiện.