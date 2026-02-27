Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Phú Quốc khởi công nhà máy nước sạch, điện rác hơn 1.200 tỷ đồng

Nhật Huy
TPO - Ngày 27/2, tại đặc khu Phú Quốc (tỉnh An Giang), Dự án Nhà máy nước hồ Cửa Cạn cùng cụm Dự án xử lý rác và điện rác tại Bãi Bổn đã được khởi công, khi hoàn thành sẽ góp phần giải quyết bài toán môi trường, hạ tầng thiết yếu cho đảo ngọc, phục vụ APEC 2027.

img-8013.jpg
Dự án Nhà máy nước hồ Cửa Cạn có tổng vốn đầu tư 556 tỷ đồng, được triển khai trên diện tích 3,6 ha, do Tổng Công ty BIWASE làm chủ đầu tư. Nhà máy có công suất xử lý nước 49.500 m³/ngày đêm, dự kiến hoàn thành, đưa vào vận hành trước ngày 31/3/2027.

Dự án Khu xử lý rác Bãi Bổn (Hàm Ninh) có quy mô 15ha, công suất 250 tấn/ngày, tổng mức đầu tư 382 tỷ đồng. Dự án ứng dụng công nghệ đốt rác, dự kiến vận hành trước ngày 31/12/2026.

Còn Dự án Nhà máy điện rác Bãi Bổn có vốn đầu tư khoảng 300 tỷ đồng, công suất phát điện 4MW. Công trình dự kiến hoàn thành trước ngày 28/2/2027.

Phát biểu tại lễ khởi công, ông Lê Trung Hồ - Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang ghi nhận nỗ lực của các đơn vị, địa phương và nhà đầu tư trong việc phối hợp triển khai dự án.

Để đảm bảo tiến độ các dự án, ông Hồ đề nghị, Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Quốc cùng các sở, ngành tăng cường điều phối, theo dõi sát tiến độ theo ngày, tuần, tháng. Các đơn vị kiểm soát chặt chẽ điều kiện pháp lý, thường xuyên kiểm tra hiện trường, chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về tiến độ và chất lượng công trình.

Lãnh đạo UBND tỉnh An Giang cũng cam kết, sẽ chỉ đạo quyết liệt, đồng hành cùng nhà đầu tư, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Đảm đảm bảo bàn giao mặt bằng đúng tiến độ, đưa các dự án vào triển khai thông suốt, hiệu quả.

Nhật Huy
