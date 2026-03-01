Cách tra cứu chứng nhận đăng kiểm điện tử nhanh nhất

TPO - Từ hôm nay (1/3), Cục Đăng kiểm Việt Nam chính thức cấp chứng nhận kiểm định điện tử cho các ô tô đạt yêu cầu. Chỉ với vài thao tác truy cập hệ thống và nhập thông tin biển số, số khung, chủ xe có thể nhận ngay chứng nhận tích hợp mã QR, xóa bỏ hoàn toàn nỗi lo mất hay hỏng giấy tờ truyền thống.

Theo Cục Đăng kiểm Việt Nam, thay vì cấp phát phôi giấy như trước đây, phương tiện sau khi hoàn tất kiểm định và đạt yêu cầu sẽ được cấp chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường (GCN) bản điện tử.

Để tra cứu chứng nhận này, người dân và chủ phương tiện thao tác theo các bước sau:

Bước 1: Truy cập địa chỉ chính thức của Cục Đăng kiểm: https://gcndangkiem.vr.org.vn.

Bước 2: Nhập chính xác thông tin phương tiện, bao gồm biển đăng ký (ví dụ: 29A01234T, ghi rõ màu biển T - trắng, X - xanh, hoặc V - vàng); 6 số cuối của số khung; và loại phương tiện (xe cơ giới hoặc xe máy chuyên dùng).

Bước 3: Nhấn "Tra cứu" để hệ thống hiển thị kết quả.

Màn hình tra cứu chứng nhận đăng kiểm điện tử. Ảnh: CMH.

GCN điện tử sẽ cung cấp đầy đủ các thông số về mức khí thải (mức 3, mức 4...), thời hạn hiệu lực và được tích hợp mã QR-code. Mã QR này liên kết trực tiếp tới cơ sở dữ liệu trên web, giúp lực lượng chức năng dễ dàng tuần tra, kiểm soát và xác thực thông tin trên đường.

Chính sách số hóa này được đánh giá mang lại nhiều tiện ích dân sinh, giúp chủ xe không lo mất hay hỏng giấy tờ, tiết kiệm chi phí in ấn phôi cho nhà nước và đặc biệt là ngăn chặn hiệu quả nạn sử dụng giấy tờ giả. Trong trường hợp chủ xe vẫn muốn sử dụng bản giấy, cơ sở đăng kiểm sẽ in trực tiếp GCN từ phần mềm quản lý và đóng dấu xác nhận.

Cũng từ hôm nay, cơ quan đăng kiểm bắt đầu áp dụng phương pháp kiểm tra khí thải mới khắt khe hơn nhằm hạn chế ô nhiễm môi trường. Nếu chủ quan bỏ qua các bước bảo dưỡng cơ bản, phương tiện có nguy cơ rất cao bị đánh trượt ở bài kiểm tra này.

Để đảm bảo xe vận hành trơn tru và thuận lợi vượt qua vòng kiểm định, các chuyên gia khuyến cáo chủ xe cần thực hiện ngay các bước chăm sóc trước khi đến trạm: Kiểm tra chất lượng dầu động cơ và nước làm mát; thay thế hoặc vệ sinh lọc gió; làm sạch kim phun, toàn bộ hệ thống cung cấp nhiên liệu và hệ thống khí xả.

Chủ xe cần thay thế hoặc vệ sinh lọc gió; làm sạch kim phun, toàn bộ hệ thống cung cấp nhiên liệu và hệ thống khí xả trước khi đi đăng kiểm. Ảnh: BDS.

Nhìn nhận về các lỗi khiến ô tô phải "quay đầu" đi sửa nhiều nhất thời gian qua, đại diện Chi nhánh đăng kiểm 2903V cho biết hệ thống phanh và hệ thống đèn đang là 2 nguyên nhân phổ biến nhất.

Riêng về tiêu chuẩn khí thải, tỷ lệ đạt hay trượt có sự phân hóa rõ rệt theo khu vực. Tại các trung tâm nội thành (như 2903V), lượng xe ra vào phần lớn là ô tô con cá nhân, được chủ nhân chăm sóc tốt nên tỷ lệ vượt qua bài kiểm tra khí thải rất cao. Tuy nhiên, tại các trạm đăng kiểm nằm ở vành đai thành phố - nơi gánh lượng lớn xe tải, xe khách có chất lượng phương tiện kém hơn - tỷ lệ trượt khí thải thường cao hơn hẳn. Với quy định siết chặt mới, nhóm xe kinh doanh vận tải, xe tải và xe khách dự báo sẽ phải đối mặt với không ít thử thách