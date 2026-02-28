TPHCM: Khởi công metro Bến Thành - Thủ Thiêm trước ngày 20/4

TPO - UBND TPHCM vừa yêu cầu đẩy nhanh tiến độ dự án metro số 2 đoạn Bến Thành - Thủ Thiêm để khởi công trước ngày 20/4, trong bối cảnh thành phố xác định đây là một trong những công trình trọng điểm phục vụ mạng lưới giao thông đô thị hiện đại và kết nối chiến lược với sân bay quốc tế Long Thành.

Văn phòng UBND TPHCM vừa ban hành Thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND TP Bùi Xuân Cường tại cuộc họp đánh giá tiến độ triển khai dự án Metro số 2 (đoạn Bến Thành - Thủ Thiêm).

Theo đó, các sở, ban, ngành và đơn vị liên quan phải khẩn trương, chủ động huy động tối đa nguồn lực, tập trung thực hiện các nhiệm vụ được giao, bảo đảm tiến độ và chất lượng để kịp tổ chức khởi công dự án đúng kế hoạch trước ngày 20/4.

Metro Bến Thành - Thủ Thiêm là một phân đoạn dài gần 6 km của tuyến Metro số 2, tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 33.000 tỷ đồng với 6 nhà ga ngầm. Tuyến sẽ đi ngầm theo đường Hàm Nghi, vượt sông Sài Gòn rồi theo đại lộ Mai Chí Thọ đến khu đô thị mới Thủ Thiêm - một trục then chốt trong mạng lưới giao thông đô thị TPHCM.

Trước đó, Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Hải (THACO) đã được UBND TPHCM giao nhiệm vụ nghiên cứu và lập báo cáo nghiên cứu khả thi cho dự án này.

Khu vực ga ngầm Bến Thành - tuyến metro số 2 TPHCM.

Nhà đầu tư đề xuất thực hiện dự án theo hình thức đối tác công tư (PPP) loại hợp đồng BT (xây dựng - chuyển giao) thanh toán thông qua quỹ đất phát triển đô thị dọc tuyến và các phần đất tại khu depot theo mô hình TOD.

UBND TPHCM cũng chỉ đạo thành lập Hội đồng thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi và yêu cầu các đơn vị cử lãnh đạo tham gia, gửi Sở Tài chính tổng hợp trình thành phố trước ngày 1/3/2026. Đồng thời, Sở Xây dựng được giao chủ trì xây dựng kế hoạch chi tiết, bảo đảm mục tiêu khởi công đúng thời hạn.

Các cơ quan chuyên môn như Sở Quy hoạch - Kiến trúc và Sở Tài chính, cũng như Sở Nông nghiệp và Môi trường, được phân công rà soát phương án tuyến, vị trí ga, thẩm định tài chính và phương thức hợp đồng, đảm bảo dự án thực hiện đúng quy định pháp luật.

Phối cảnh tàu metro số 2 TPHCM.

Trong các loại hình giao thông kết nối giữa hai đầu mối hàng không Tân Sơn Nhất và Long Thành, metro và đường sắt nhẹ được đánh giá là lựa chọn hiệu quả nhất nhờ khả năng vận hành ổn định, sức chở lớn và tốc độ cao, phù hợp với nhu cầu vận tải hành khách gia tăng mạnh sau khi sân bay Long Thành đi vào khai thác.

Trước đó, phương án kết nối giữa hai sân bay thông qua tuyến metro số 2 (đoạn Bến Thành - Tham Lương; Bến Thành - Thủ Thiêm) cùng với tuyến đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành được UBND TPHCM đánh giá có nhiều điều kiện thuận lợi để triển khai sớm, tạo hành lang vận tải hiện đại, giảm tải cho các tuyến giao thông đường bộ hiện hữu.

Hiện nay, tuyến metro số 2 (đoạn Bến Thành - Tham Lương) dài hơn 11,3 km đã chính thức được khởi công vào ngày 15/1/2026, là một trong những tuyến trọng điểm của hệ thống đường sắt đô thị TPHCM với tổng mức đầu tư hơn 55.000 tỷ đồng từ ngân sách thành phố.

Song song đó, tuyến đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành được định hướng theo hành lang cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây và đường Vành đai 3 TPHCM, đi qua các khu vực đất trống, thuận lợi cho giải phóng mặt bằng và có thể sớm được triển khai.

Đáng chú ý, khi metro số 6 (giai đoạn 1: Tân Sơn Nhất - Phú Hữu) được triển khai, tuyến này sẽ kết nối ba nhà ga T1, T2, T3 của sân bay Tân Sơn Nhất, đồng thời giao với metro số 2 tại ga Bà Quẹo và tuyến đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành, hình thành hành lang kết nối thuận tiện giữa hai sân bay lớn, giảm áp lực cho các tuyến đường bộ khu vực trung tâm.

Theo kế hoạch, các tuyến metro và đường sắt nêu trên đều dự kiến khởi công trong năm nay và phấn đấu hoàn thành vào cuối năm 2030, góp phần hình thành hệ thống giao thông hiện đại, ổn định và thông suốt giữa Tân Sơn Nhất và Long Thành.