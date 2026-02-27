Hà Nội lần đầu có doanh nghiệp theo chuẩn mực quản trị hiện đại

Lần đầu tiên, Hà Nội thiết kế một tổ chức đổi mới sáng tạo theo cấu trúc công ty cổ phần có vốn nhà nước, nhưng vận hành hoàn toàn theo chuẩn mực quản trị doanh nghiệp hiện đại.

Công ty CP Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Hà Nội vừa ra mắt, đánh dấu một bước đi mới trong chiến lược phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của Thủ đô và cả nước.

Công ty CP Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Hà Nội được định vị là thiết chế dẫn đường đổi mới sáng tạo chiến lược của Việt Nam đặt tại Thủ đô Hà Nội. Công ty đóng vai trò “bộ não” trung tâm kết nối dữ liệu - nguồn lực - chính sách - công nghệ - văn hóa, nhằm giải quyết các bài toán phát triển đô thị, vận hành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo quốc gia, thúc đẩy kinh tế số, xã hội số bền vững, nâng cao chất lượng sống người dân và phát triển các ngành công nghiệp sáng tạo, đặc biệt là công nghiệp văn hóa gắn với bản sắc Hà Nội.

Sự ra mắt của Trung tâm diễn ra trong bối cảnh Việt Nam nói chung và Hà Nội nói riêng đang bước vào kỷ nguyên chuyển đổi số mạnh mẽ, đối mặt với thách thức đô thị hóa nhanh chóng, song cũng sở hữu lợi thế lớn như, dân số trẻ, thị trường nội địa rộng, sẵn sàng tiếp nhận đổi mới.

Ông Trương Việt Dũng, Phó chủ tịch UBND thành phố Hà Nội chia sẻ tại lễ ra mắt

Trung tâm ra đời với mong muốn biến thách thức thành cơ hội, định vị Hà Nội như thành phố tiên phong, là nơi thử nghiệm có kiểm soát đối với các công nghệ và mô hình kinh doanh mới, “bộ máy kiến tạo và thực thi đổi mới sáng tạo” của quốc gia, góp phần thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW, và kế hoạch chuyển đổi số, xây dựng Hà Nội thông minh. Qua đó, Trung tâm trợ lực để Hà Nội thu hút nhân tài, dòng vốn, công nghệ và kinh nghiệm quốc tế, đồng thời tạo cơ hội cho lực lượng nhà sáng lập trẻ Việt Nam trưởng thành, góp phần tạo nền tảng cho tăng trưởng bền vững trong trung và dài hạn.

Ông Trương Việt Dũng - Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội - nhấn mạnh: “Lần đầu tiên, Hà Nội thiết kế một tổ chức đổi mới sáng tạo theo cấu trúc công ty cổ phần có vốn nhà nước, nhưng vận hành hoàn toàn theo chuẩn mực quản trị doanh nghiệp hiện đại: Minh bạch tài chính, kiểm soát rủi ro, chịu trách nhiệm trước cổ đông và pháp luật. 70% vốn sở hữu Nhà nước không để kiểm soát vi mô hoạt động kinh doanh, mà bảo đảm phục vụ mục tiêu phát triển Thủ đô”.

Sự ra đời và cơ chế hoạt động của Trung tâm đánh dấu bước thay đổi căn bản - từ cơ chế cấp phát hành chính sang cơ chế đồng đầu tư và chia sẻ rủi ro; từ hỗ trợ rời rạc sang điều phối hệ sinh thái; từ phong trào khởi nghiệp sang chuỗi giá trị được tổ chức, chuẩn hóa và đo lường bằng kết quả.

Đặt tại Hà Nội, Công ty CP Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Hà Nội được kỳ vọng đóng vai trò là "bộ não" trung tâm kết nối dữ liệu - nguồn lực - chính sách - công nghệ - văn hoá, nhằm giải quyết các bài toán phát triển đô thị, vận hành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo quốc gia.

Khác với cách tiếp cận truyền thống dựa chủ yếu vào nguồn lực nội địa, Trung tâm chủ trương mở rộng cửa đón các chuyên gia, doanh nghiệp, nhà sáng lập quốc tế tham gia giải quyết những bài toán thực tiễn của Thủ đô.

Các lĩnh vực ưu tiên bao gồm: Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn, công nghệ đô thị thông minh vào xử lý ùn tắc giao thông, quản lý môi trường, tối ưu vận hành hạ tầng và quản trị dữ liệu.

Mô hình thử nghiệm có kiểm soát (sandbox) được kỳ vọng sẽ cho phép các công nghệ và mô hình kinh doanh mới được triển khai trong phạm vi giới hạn, đánh giá tác động trước khi nhân rộng.

Theo đại diện Trung tâm, nhiều doanh nghiệp công nghệ do người Việt sáng lập đang đặt trụ sở tại Singapore, Mỹ hoặc châu Âu vì lý do môi trường kinh doanh, chính sách thuế và khả năng tiếp cận vốn. Việc tạo điều kiện thuận lợi để họ trở về đăng ký hoạt động và đóng thuế tại Hà Nội được xem là giải pháp hiệu quả hơn so với đầu tư đào tạo dài hạn.

Khi hồi hương, các nhà sáng lập này không chỉ mang theo kinh nghiệm quản trị, mà còn mang về mạng lưới kết nối với quỹ đầu tư mạo hiểm quốc tế, đối tác công nghệ và thị trường toàn cầu. Đây là nguồn lực quan trọng để nâng tầm hệ sinh thái khởi nghiệp trong nước.

Bên cạnh đó, Trung tâm cũng đặt mục tiêu thu hút nhà sáng lập trẻ quốc tế đến Việt Nam khởi nghiệp. Lợi thế về chi phí vận hành cạnh tranh, nguồn nhân lực chất lượng cao, môi trường sống năng động và giàu bản sắc văn hóa được kỳ vọng sẽ trở thành điểm cộng lớn...