Xử phạt người đàn ông vô cớ đấm vào mặt tài xế sau khi chửi vợ

TPO - Một người đàn ông ở Đắk Lắk bị xử phạt sau khi vô cớ đấm vào mặt tài xế xe dịch vụ, dù người này không liên quan đến mâu thuẫn giữa hai vợ chồng trên xe.

Ngày 6/3, một lãnh đạo phường Tân Lập (tỉnh Đắk Lắk) xác nhận, đơn vị đã có quyết định xử phạt hành chính đối với ông P.V.H.V. (42 tuổi, trú phường Tân Lập) số tiền 2,5 triệu đồng về hành vi đe dọa, xâm phạm sức khỏe của người khác đi trên xe, lái xe, nhân viên phục vụ trên xe.

Ông V. được xác định là người đã đấm vào mặt tài xế N.Đ.N. (39 tuổi, trú phường Thành Nhất, Đắk Lắk).

7592477065595.gif
Ông P.V.H.V. đã có hành vi đấm vào mặt tài xế sau khi chửi vợ.

Trước đó, khoảng 22h40 ngày 18/2 (mùng 2 Tết), ông N. điều khiển ô tô chở gia đình ông V. gồm 4 người (2 vợ chồng và 2 con nhỏ) từ Km7 đường Hồ Chí Minh đến đường Nguyễn Văn Cừ (phường Tân Lập).

Trên đường di chuyển, ông V. mắng vợ của mình rồi văng tục. Chưa dừng lại, người này còn vô cớ chửi tài xế rồi lao tới đấm vào mặt.

Khi tài xế dừng xe lại bên đường, người vợ đã nói với ông V. rằng, trên ô tô có gắn camera giám sát. Lúc này, người đàn ông mới thay đổi thái độ, nói lời xin lỗi và mong tài xế bỏ qua vụ việc. Sau khi bị đánh, tài xế N. đã đến trụ sở công an trình báo.

Clip về vụ việc sau đó được đăng tải trên mạng xã hội, nhận được sự quan tâm từ dư luận. Nhiều người lên án hành vi ngang ngược của ông V. vì đã đánh tài xế khi trên xe có cả trẻ nhỏ và phương tiện đang di chuyển.

Huỳnh Thủy
