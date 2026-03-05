Nhếch nhác hồ cạnh phố ẩm thực ở trung tâm Cần Thơ

Dự án cải tạo hồ Búng Xáng rộng 12ha, tổng vốn hơn 220 tỷ đồng, với các hạng mục chính như nạo vét lòng hồ, xây kè, chỉnh trang cảnh quan... Dự án được triển khai từ nhiều năm nhưng đến nay vẫn còn một số hạng mục chưa hoàn thiện đồng bộ, trong khi thời hạn dự án đã hết nhưng chưa hoàn tất thủ tục điều chỉnh quy mô và gia hạn thời gian thực hiện…