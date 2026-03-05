Nhếch nhác hồ cạnh phố ẩm thực ở trung tâm Cần Thơ

TPO - Hồ Búng Xáng là hồ lớn ở nội ô Cần Thơ, giữ vai trò điều tiết nước khi mưa lớn, triều cường cao để giảm ngập cho nội đô và cân bằng môi trường cho khu vực dân cư trung tâm. Sau thời gian cải tạo, chỉnh trang, hiện hồ Búng Xáng đang có dấu hiệu ô nhiễm, trên hồ dày đặc lục bình, rác thải ùn ứ, nước đen, nặng mùi.
Lục bình dày đặc phủ kín mặt nước là hình ảnh quen thuộc của hồ Búng Xáng nhiều năm qua. Ảnh chụp chiều 4/3/2026.
Xen lẫn lục bình là rác thải, rác không chỉ giữa hồ mà còn hiện diện trên bờ, gây phản cảm cho người dân đi qua, nhất là người đi bộ, thể dục hay khách nơi xa đến đây.
Trước đây hồ này dòng chảy vào ra thường xuyên nên ít lục bình, nhưng mấy năm nay nước ít chảy nên lục bình sinh sôi dày đặc, nước thì đen, sinh nhiều muỗi.
“Rác phủ đầy, lâu lâu mới huy động đoàn thanh niên tới dọn một lần, sau đó lại như cũ. Hồ này rất đẹp, các tỉnh trong vùng chưa chắc có được cái hồ như này, cần thiết phải giữ gìn hằng ngày, phải làm sao cho nó đẹp” - ông Nguyễn Văn Hoàng (phường Tân An, TP Cần Thơ) chia sẻ.
Dự án cải tạo hồ Búng Xáng rộng 12ha, tổng vốn hơn 220 tỷ đồng, với các hạng mục chính như nạo vét lòng hồ, xây kè, chỉnh trang cảnh quan... Dự án được triển khai từ nhiều năm nhưng đến nay vẫn còn một số hạng mục chưa hoàn thiện đồng bộ, trong khi thời hạn dự án đã hết nhưng chưa hoàn tất thủ tục điều chỉnh quy mô và gia hạn thời gian thực hiện…