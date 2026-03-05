Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Nhếch nhác hồ cạnh phố ẩm thực ở trung tâm Cần Thơ

Cảnh Kỳ

TPO - Hồ Búng Xáng là hồ lớn ở nội ô Cần Thơ, giữ vai trò điều tiết nước khi mưa lớn, triều cường cao để giảm ngập cho nội đô và cân bằng môi trường cho khu vực dân cư trung tâm. Sau thời gian cải tạo, chỉnh trang, hiện hồ Búng Xáng đang có dấu hiệu ô nhiễm, trên hồ dày đặc lục bình, rác thải ùn ứ, nước đen, nặng mùi.

tp-ho.jpg
Hồ Búng Xáng thuộc địa bàn phường Tân An và phường Ninh Kiều﻿, hồ rộng khoảng 12ha, là một trong 2 hồ lớn ở khu vực trung tâm TP Cần Thơ.
tp-ho-2-5570.jpg
tp-ho-3.jpg
Lục bình dày đặc phủ kín mặt nước là hình ảnh quen thuộc của hồ Búng Xáng nhiều năm qua. Ảnh chụp chiều 4/3/2026.
tp-ho-5.jpg
tp-ho-6.jpg
tp-ho-7.jpg
Xen lẫn lục bình là rác thải, rác không chỉ giữa hồ mà còn hiện diện trên bờ, gây phản cảm cho người dân đi qua, nhất là người đi bộ, thể dục hay khách nơi xa đến đây.
tp-ho-8.jpg
Theo người dân, tình trạng này đã tồn tại nhiều năm qua nhưng chưa có biện pháp xử lý triệt để. Nhiều người vừa tiếc nuối vì hồ đẹp, vừa lo lắng dịch bệnh phát sinh do lục bình ken đặc không được dọn, rác cũng trộn vào đó, thậm chí xác chết động vật bốc mùi hôi thối.
tp-ho-12.jpg
tp-ho-13.jpg
Trước đây hồ này dòng chảy vào ra thường xuyên nên ít lục bình, nhưng mấy năm nay nước ít chảy nên lục bình sinh sôi dày đặc, nước thì đen, sinh nhiều muỗi.
tp-ho-17.jpg
Đường ven hồ là phố ẩm thực, với rất nhiều quán ăn uống.
tp-ho-16.jpg
“Hôm nào trời chuyển mưa là muỗi dữ dằn luôn. Tôi phải mua thuốc xịt, sợ sốt xuất huyết﻿ lắm, nhất là lo cho mấy đứa nhỏ” - anh Nguyễn Anh Dũng (nhà ở đường bờ hồ) cho hay.
tp-ho-14.jpg
tp-ho-15.jpg
“Rác phủ đầy, lâu lâu mới huy động đoàn thanh niên tới dọn một lần, sau đó lại như cũ. Hồ này rất đẹp, các tỉnh trong vùng chưa chắc có được cái hồ như này, cần thiết phải giữ gìn hằng ngày, phải làm sao cho nó đẹp” - ông Nguyễn Văn Hoàng (phường Tân An, TP Cần Thơ) chia sẻ.
tp-ho-10.jpg
tp-ho-9.jpg

Dự án cải tạo hồ Búng Xáng rộng 12ha, tổng vốn hơn 220 tỷ đồng, với các hạng mục chính như nạo vét lòng hồ, xây kè, chỉnh trang cảnh quan... Dự án được triển khai từ nhiều năm nhưng đến nay vẫn còn một số hạng mục chưa hoàn thiện đồng bộ, trong khi thời hạn dự án đã hết nhưng chưa hoàn tất thủ tục điều chỉnh quy mô và gia hạn thời gian thực hiện…

Cảnh Kỳ
#hồ Búng Xáng #Cần Thơ #ô nhiễm #cải tạo hồ #rác thải #lục bình #quản lý môi trường

