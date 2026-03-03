Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Kinh tế

Google News

Cần Thơ:

Một dự án có 3 tổ công tác, chủ tịch thành phố chỉ đạo mà quá... chậm

Cảnh Kỳ
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Để triển khai Dự án mở rộng 7km đầu tuyến Quốc lộ 91, Cần Thơ lập 3 tổ tuyên truyền, vận động giải phóng mặt bằng do chủ tịch và 2 phó chủ tịch UBND thành phố làm tổ trưởng, nhiều lần kiểm tra, kết luận nhưng tiến độ dự án vẫn quá chậm. Những kết luận, chỉ đạo của lãnh đạo thành phố thực hiện chưa tới, chưa tròn.

Chiều 3/3, ông Nguyễn Văn Hòa - Phó Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ - kiểm tra thực địa và họp về Dự án nâng cấp mở rộng Quốc lộ 91 (đoạn Km0-Km7).

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp Cần Thơ (chủ đầu tư) cho biết, dự án mở rộng 7km Quốc lộ 91 có tổng mức đầu tư hơn 7.237 tỷ đồng. Năm 2025, dự án giải ngân đạt hơn 72%, kế hoạch vốn năm nay đã giải ngân 50% (50 tỷ đồng).

Dự án khởi công tháng 9/2025, tiến độ thi công đến nay mới đạt hơn 2%, mặt bằng đã bàn giao đạt hơn 51%.

tp-hoa.jpg
Ông Nguyễn Văn Hòa - Phó Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ - kiểm tra dự án.

Theo Trung tâm Phát triển quỹ đất Cần Thơ, trong 1.099 trường hợp bị ảnh hưởng của dự án, đã có 637 trường hợp nhận tiền và cam kết bàn giao mặt bằng, 460 trường hợp có biên bản bàn giao. Nhu cầu tái định cư khoảng 202 nền, đã phê duyệt chính sách 17 trường hợp đủ điều kiện, bàn giao 9 nền.

Trung tâm Phát triển quỹ đất nêu ra loạt vướng mắc mặt bằng như đất nhận thừa kế, tặng cho, chuyển nhượng, xác định loại đất, cắt trừ lề đường. Đơn vị này kiến nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường hướng dẫn các phường xét xác định loại đất, nguồn gốc đất, tái định cư; có chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà tạm cư để người dân sớm giao mặt bằng.

Ông Nguyễn Văn Hòa - Phó Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ - cho biết, dự án mở rộng Quốc lộ 91 chỉ dài 7km, nhưng thành phố đã lập 3 tổ tuyên truyền, vận động giải phóng mặt bằng, do chủ tịch và 2 phó chủ tịch UBND thành phố làm tổ trưởng. Lãnh đạo thành phố nhiều lần kiểm tra, kết luận nhưng tiến độ tổng thể đến nay quá chậm. Những kết luận, chỉ đạo của lãnh đạo thành phố thực hiện chưa tới, chưa tròn.

tp-91.jpg
Công trường Dự án mở rộng Quốc lộ 91 thi công chậm trễ do thiếu mặt bằng.

Theo ông Hòa, thành phố vận dụng tối đa các chính sách để đảm bảo quyền lợi cho người dân bị ảnh hưởng, không bỏ sót trường hợp nào, nhưng phải đúng quy định. Thực tế có bao nhiêu trường hợp đã bàn giao đất thật?

Ông Hoà yêu cầu Trung tâm Phát triển quỹ đất, các phường rà soát lại tất cả các kết luận của lãnh đạo Thành phố, sắp tới có cuộc họp báo cáo từng trường hợp cụ thể còn vướng để trả lời cho dân rõ ràng, dứt khoát. Các trường hợp lãnh đạo thành phố đã chỉ đạo thì giải quyết, không giải trình thêm, các trường hợp phát sinh phải báo cáo cụ thể. Xây dựng kế hoạch cưỡng chế thu hồi đất đối với những trường hợp đã áp dụng hết chính sách vẫn chưa giao mặt bằng. Các nhiệm vụ trên phải hoàn thành trong tháng 3 này.

tp-hoa2.jpg
Ông Nguyễn Văn Hòa - Phó Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ.

“Trung tâm Phát triển quỹ đất thiếu người phải điều từ các chi nhánh về tăng cường cho dự án này. Đây là nhiệm vụ chính trị, ai không làm nói lý do, có dự án hạ tầng tốt hơn, địa phương phát triển, không có lý do gì không tham gia, không vào cuộc”, ông Hòa chỉ đạo.

Dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 91 (đoạn Km0-Km7) trước đây do Sở Giao thông vận tải Cần Thơ (cũ) làm chủ đầu tư, sau đó được giao cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng TP. Cần Thơ (nay là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp Cần Thơ) làm chủ đầu tư. Dự án được duyệt từ tháng 7/2024, với tổng mức đầu tư 7.237 tỷ đồng. Trong đó, chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư hơn 5.556 tỷ đồng.

Sau đó, Trung tâm Phát triển quỹ đất TP. Cần Thơ tính toán lại, tổng chi phí dự kiến trả cho công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư còn khoảng 2.371 tỷ đồng, tức dư 3.184 tỷ đồng so với được phê duyệt.

Cảnh Kỳ
#quốc lộ 91 #Cần Thơ #giải phóng mặt bằng #dự án giao thông #đầu tư

