Điện Biên, Nghệ An đề xuất Trung ương cấp thêm ngân sách khắc phục bão lũ

TPO - Sau các đợt mưa lũ, bão lớn trong năm 2025 gây thiệt hại nặng nề hạ tầng giao thông, cử tri ở Điện Biên và Nghệ An kiến nghị Trung ương tiếp tục bố trí nguồn lực hỗ trợ.

Cử tri tỉnh Điện Biên phản ánh, trong năm 2025, đặc biệt là mưa lớn từ ngày 31/7-2/8, địa phương bị lũ, lũ quét và sạt lở đất nghiêm trọng, gây hư hỏng nặng hạ tầng giao thông đường bộ, với tổng thiệt hại ước tính hơn 290 tỷ đồng. Ngân sách trung ương đã hỗ trợ 123 tỷ đồng (gồm 40 tỷ đồng đã phân bổ và 83 tỷ đồng dự kiến bổ sung theo Tờ trình số 1096/TTr-CP của Chính phủ).

Tuy nhiên, số tiền này mới chỉ đáp ứng nhu cầu xử lý cấp bách, chưa đủ để khôi phục công trình theo đúng quy mô, tiêu chuẩn kỹ thuật. Cử tri đề nghị Bộ Tài chính tổng hợp báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét hỗ trợ bổ sung 167 tỷ đồng từ ngân sách trung ương cho tỉnh Điện Biên để sửa chữa, khôi phục các tuyến quốc lộ và đường tỉnh bị thiệt hại.

Cử tri tỉnh Nghệ An cũng kiến nghị Bộ Tài chính tham mưu, trình Chính phủ quan tâm bố trí nguồn vốn tập trung để đầu tư sửa chữa, nâng cấp và làm mới hệ thống đường giao thông nông thôn miền núi, nhất là các tuyến đường bị hư hỏng nghiêm trọng do bão và hoàn lưu bão số 3, số 5… gây ra trên địa bàn.

Trả lời kiến nghị, Bộ Tài chính cho biết, trong năm 2025, trên cơ sở đề xuất của Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính đã trình và được Thủ tướng ban hành các quyết định bổ sung có mục tiêu 2.118 tỷ đồng từ ngân sách trung ương cho các địa phương để chi cho hoạt động kinh tế đường bộ. Riêng tỉnh Điện Biên được bổ sung 146,8 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, dự toán ngân sách nhà nước năm 2026 đã được Quốc hội thông qua. Theo quyết định giao dự toán của Thủ tướng, ngân sách trung ương tiếp tục bố trí bổ sung có mục tiêu 261,8 tỷ đồng cho Điện Biên để thực hiện nhiệm vụ bảo trì đường bộ.

Từ các căn cứ trên, Bộ Tài chính đề nghị tỉnh Điện Biên chủ động sử dụng nguồn ngân sách trung ương đã hỗ trợ, kết hợp ngân sách địa phương và các nguồn vốn hợp pháp khác để sửa chữa, khôi phục các tuyến quốc lộ và đường tỉnh bị hư hỏng.

Sau khi cơn bão số 10 quét qua, tuyến đường ven biển qua xã Hải Lộc (Nghệ An) đã bị sóng biển đánh vỡ nát, hư hỏng nghiêm trọng. Ảnh: Ngọc Tú.

Với Nghệ An, Bộ Tài chính biết đây là địa phương chịu thiệt hại lớn do bão số 10 và các đợt thiên tai khác xảy ra trong năm 2025, theo đó ngân sách trung ương đã hỗ trợ tỉnh ở mức cao nhất so với các địa phương khác là 800 tỷ đồng.

Trước diễn biến thiên tai phức tạp, bão chồng bão, lũ chồng lũ gây thiệt hại diện rộng, Bộ Tài chính đã tham mưu Chính phủ trình Quốc hội cho phép bổ sung dự phòng ngân sách trung ương năm 2025 khoảng 17.641 tỷ đồng để thực hiện các nhiệm vụ khắc phục hậu quả, phòng chống thiên tai và các nhiệm vụ chi cấp bách khác.

Bộ Tài chính cũng đã đề nghị các địa phương báo cáo cụ thể thiệt hại và nhu cầu hỗ trợ. Đối với Nghệ An, bộ đã nhận được văn bản đề xuất và đang tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Bộ Tài chính cũng đề nghị tỉnh Nghệ An chủ động sử dụng nguồn ngân sách trung ương hỗ trợ, nguồn ngân sách địa phương và các nguồn huy động hợp pháp khác để đầu tư sửa chữa, nâng cấp và làm mới hệ thống đường giao thông nông thôn miền núi, nhất là các tuyến đường bị hư hỏng nghiêm trọng do bão và hoàn lưu bão gây ra.