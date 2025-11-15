Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Quảng Ngãi:

Khen thưởng những tập thể, cá nhân trong hành trình cứu 3 ngư dân trôi dạt 48 giờ giữa bão biển

Nguyễn Ngọc
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - UBND tỉnh Quảng Ngãi đã tặng bằng khen cho 10 tập thể và 2 cá nhân tham gia cứu hộ, cứu nạn vụ 3 người trôi dạt 48 giờ giữa tâm bão số 13 và sống sót kỳ diệu. Hai “người hùng” trực tiếp lao xuống biển cứu người cũng được đề nghị Trung ương khen thưởng.

Ngày 15/11, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Hoàng Giang ký quyết định tặng bằng khen cho 10 tập thể và 2 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác cứu hộ, cứu nạn 3 người trôi dạt 48 giờ giữa bão biển và được cứu sống thần kỳ.

Theo đề nghị của Chủ tịch UBND đặc khu Lý Sơn và tờ trình của Giám đốc Sở Nội vụ, UBND tỉnh quyết định tặng Bằng khen của chủ tịch cho 10 tập thể, gồm: Ban Quản lý cảng tỉnh Quảng Ngãi; thủy thủ và thuyền viên tàu An Vĩnh Express; thủy thủ và thuyền viên tàu Siêu tốc Hòa Bình.

640bfd18a61e2a40730f-1.jpg
Tàu của lực lượng BĐBP Quảng Ngãi tìm kiếm 3 người mất tích.

Thủy thủ và thuyền viên tàu SUPER Biển Đông; thủy thủ và thuyền viên tàu Hải Nam 39 (tỉnh Quảng Ninh); tập thể tàu QB 92198 TS (tỉnh Quảng Trị); thủy thủ và thuyền viên tàu Thành Tâm (QNg 0035-VT).

Sư đoàn 372 (Quân chủng Phòng không - Không quân); tập thể tàu Biên phòng BP-09.19.01 (tỉnh Quảng Ngãi); Cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi.

Hai cá nhân nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi là ông Lê Thanh Hùng, thuyền phó tàu An Vĩnh Express và ông Nguyễn Thái Sơn, Phó đồn trưởng Đồn Biên phòng Lý Sơn.

6524361d8415084b5104.jpg
Các thủy thủ và thuyền viên tàu Hải Nam 39 đã phát hiện và cứu vớt anh Phan Duy Quang.

Riêng đối với 2 trường hợp đặc biệt là anh Phan Duy Quang và anh Lê Văn Sanh, UBND tỉnh Quảng Ngãi đề nghị Trung ương có hình thức khen thưởng xứng đáng với hành động dũng cảm cứu người của 2 người hùng này.

Song song với quyết định khen thưởng lần này, ông Nguyễn Văn Huy - Chủ tịch UBND đặc khu Lý Sơn cho hay, sẽ tiếp tục rà soát các tập thể, cá nhân tham gia cứu hộ cứu, nạn vụ 3 người thoát chết kỳ để có sự khen thưởng kịp thời, không bỏ sót những người xứng đáng.

140551429495050022.jpg
Tàu An Vĩnh Express đã phát hiện và cứu vớt anh Lê Văn Sanh.

Trước đó, khoảng 15h ngày 6/11 trong lúc bão số 13 sắp đổ bộ, ông D.Q.C. (44 tuổi, trú thôn Tây An Vĩnh), do mâu thuẫn gia đình, đã ra khu vực cầu cảng Lý Sơn nhảy xuống biển.

Thấy vậy, anh Lê Văn Sanh (37 tuổi, trú thôn Tây An Hải) và Phan Duy Quang (47 tuổi, trú thôn Tây An Vĩnh, đặc khu Lý Sơn) dùng thúng ra cứu vớt. Tuy nhiên, do sóng to, gió lớn, cả 3 người bị cuốn trôi ra xa, không thể quay vào bờ.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng đã huy động tàu Thành Tâm (số hiệu VT 0035), do ông Đặng Văn Thành làm thuyền trưởng, tổ chức tìm kiếm.

afb2ca0a6d1be145b80a.jpg
Thời điểm anh Sanh và anh Quang bơi thuyền thúng ra cứu vớt anh C., sau đó cả 3 bị trôi dạt 48 giờ trên biển.

Đến 17h50 cùng ngày, do điều kiện thời tiết xấu, công tác tìm kiếm buộc phải tạm dừng. Tàu Thành Tâm quay về cảng Bến Đình neo đậu thì bị sóng đánh chìm trong đêm.

Đến trưa 7/11, máy bay trực thăng của Sư đoàn 372 (Quân chủng Phòng không - Không quân) đã được huy động từ Đà Nẵng ra vùng biển Lý Sơn để tìm kiếm ba người đàn ông mất tích.

Cùng với đó, nhiều tàu vận tải, tàu cá, tàu khách… của Lý Sơn cũng quần thảo tìm kiếm nhưng vẫn không tìm thấy.

4356541884039198141-1.jpg
Anh Quang và Sanh đang được điều trị tại bệnh viện.

Đến khoảng 8h ngày 8/11, tàu Hải Nam 39 khi đi qua vùng biển giáp ranh Quảng Ngãi - Gia Lai đã phát hiện cứu được anh Phan Duy Quang. Đến 16h10 cùng ngày, nhờ hướng dẫn anh Quang, tàu cao tốc An Vĩnh Express đã tìm thấy anh Lê Văn Sanh tại vùng biển Gia Lai trong tình trạng không có áo phao nhưng vẫn bơi khỏe trên biển.

Tiếp đó, lúc 17h30, tàu cá QB 92981 TS của ngư dân tỉnh Quảng Trị đã cứu được anh D.Q.C. khi đang trôi dạt cách đảo Lý Sơn khoảng 50 hải lý.

d54aec4907628b3cd273.jpg
Hành trình kỳ diệu 48 giờ trở về của 3 người dân Lý Sơn giữa tâm bão Kalmaegi. Nội dung - Thiết kế: Nguyễn Ngọc
Nguyễn Ngọc
