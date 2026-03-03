'Đỏ lửa' cổ phiếu bất động sản

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Việt Linh
TPO - Sau hai phiên giao dịch đầu tháng 3, VN-Index đã đánh mất khoảng 67 điểm. Sức nặng từ nhóm vốn hóa lớn, đặc biệt là các cổ phiếu trong hệ sinh thái Vingroup đã kéo VN-Index lùi sâu trong phiên 3/3, dù thanh khoản vẫn duy trì ở mức cao. Thị trường "đỏ rực", nhưng cổ đông nhóm dầu khí, phân bón, vận tải biển vẫn tiếp tục lãi lớn.

Tâm điểm tiêu cực tập trung ở VIC và VHM, cả 2 giảm sàn, rơi vào trạng thái “trắng bên mua”. Riêng VIC kéo lùi chỉ số hơn 19 điểm. VHM làm “bốc hơi” hơn 6 điểm. Ngoài ra, nhiều bất động sản khác như BCM, KBC, IDC, NLG, HDC điều chỉnh 1-3%.

Sau hai phiên đầu tháng 3, VN-Index đã đánh mất khoảng 67 điểm.

Nhóm ngân hàng đồng loạt suy yếu. Các mã dẫn dắt như VCB, TCB, VPB, MBB, CTG, HDB giảm 1-3%, trở thành lực cản đáng kể lên chỉ số. Ở ngành thép, HPG mất gần 3%, trong khi NKG và HSG cũng lùi trên 1%. Đáng chú ý, HPG bị khối ngoại bán ròng mạnh nhất thị trường, giá trị hơn 370 tỷ đồng.

Trái ngược xu hướng chung, nhóm năng lượng, dầu khí tiếp tục trở thành điểm sáng, hút dòng tiền. Hàng loạt mã tăng trần hoặc tăng sát trần như BSR, PLX, PVD, PVC, OIL, POW. Thanh khoản nhóm này bùng nổ. Riêng BSR ghi nhận giá trị giao dịch trên 1.700 tỷ đồng; PLX và POW đều vượt 1.100 tỷ đồng, nằm trong nhóm cổ phiếu sôi động nhất phiên.

Diễn biến tích cực xuất phát từ việc giá dầu thế giới tăng mạnh sau căng thẳng tại Trung Đông, có thời điểm vượt 82 USD/thùng khi lo ngại gián đoạn vận chuyển qua eo biển Hormuz - tuyến trung chuyển khoảng 20% nguồn cung dầu toàn cầu. Iran đã tuyên bố đóng cửa Eo biển Hormuz, cảnh báo tấn công bất cứ tàu nào cố tình đi qua

Cùng với dầu khí, một số cổ phiếu phân bón như DCM, DPM thu hút lực cầu nhờ triển vọng hưởng lợi từ biến động giá năng lượng. Một vài mã riêng lẻ như GVR, VOS, MCH tăng trần, cho thấy dòng tiền mang tính chọn lọc thay vì lan tỏa diện rộng.

Theo đánh giá của Chứng khoán VNDirect, các đợt bán tháo do yếu tố địa chính trị thường mang tính tạm thời. Trong ngắn hạn, dòng tiền có xu hướng rút khỏi tài sản rủi ro để đánh giá mức độ ảnh hưởng của xung đột Mỹ - Iran.

Về trung hạn, kịch bản nhiều khả năng xảy ra là căng thẳng hạ nhiệt sau vài tuần. Khi đó, tâm lý thị trường có thể phục hồi, hướng sự chú ý trở lại mùa đại hội cổ đông, kế hoạch kinh doanh năm 2026 và kết quả review nâng hạng của FTSE Russell vào tháng 3/2026. VN-Index có thể thử thách ở vùng 1.900 điểm cuối quý I, đầu quý II tới.

Ngược lại, nếu xung đột leo thang thành chiến tranh khu vực và giá dầu vượt 100 USD/thùng, rủi ro lạm phát toàn cầu tăng trở lại, thị trường có thể phải tái định giá. Khi đó, VN-Index có khả năng lùi sâu về vùng 1.700 điểm để tích lũy.

Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index giảm 32,96 điểm (1,79%) xuống 1.813,14 điểm. HNX-Index tăng 1,01 điểm (0,39%) lên 260,01 điểm. UPCoM-Index tăng 0,35 điểm (0,27%) lên 129,06 điểm.

Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng hơn 813 tỷ đồng. HPG, VHM, VNM, POW, BSR, ACB, VIC cũng chịu áp lực xả. Ngược lại, VPB, SSI và DCM được mua ròng mạnh, trên mức 100 tỷ đồng mỗi mã.

Việt Linh
