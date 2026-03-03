Hà Nội: Thưa vắng khách chợ đồ lễ cúng Rằm tháng Giêng

TPO - Tại các chợ truyền thống lớn của Hà Nội, nhịp độ mua sắm ngày Rằm tháng Giêng diễn ra thưa thớt, tiểu thương mòn mỏi ngóng khách dù đã chuẩn bị lượng hàng lớn.