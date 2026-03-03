Hà Nội: Thưa vắng khách chợ đồ lễ cúng Rằm tháng Giêng

TPO - Tại các chợ truyền thống lớn của Hà Nội, nhịp độ mua sắm ngày Rằm tháng Giêng diễn ra thưa thớt, tiểu thương mòn mỏi ngóng khách dù đã chuẩn bị lượng hàng lớn.
Giá gà cúng tạo dáng “ngậm cánh tiên” dao động 500.000 - 600.000 đồng/con (trọng lượng 1,8-2 kg). Chim quay được bán từ 100.000 đồng/con. Gà sống có giá khoảng 170.000 - 200.000 đồng/kg, giảm nhẹ so với thời điểm cận Tết Nguyên đán. Trong khi đó, thịt lợn và thịt bò nhìn chung ít biến động. Ba chỉ, sườn lợn ở mức 200.000 - 220.000 đồng/kg; các loại bò ngon như bắp hoa, thăn dao động chủ yếu 320.000 - 450.000 đồng/kg.
Người dân tay xách nách mang những túi đồ cúng lễ đủ đầy, chuẩn bị cho mâm cơm cúng Rằm tươm tất.