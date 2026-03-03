Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Hà Nội: Thưa vắng khách chợ đồ lễ cúng Rằm tháng Giêng

Phùng Linh - Đức Nguyễn

TPO - Tại các chợ truyền thống lớn của Hà Nội, nhịp độ mua sắm ngày Rằm tháng Giêng diễn ra thưa thớt, tiểu thương mòn mỏi ngóng khách dù đã chuẩn bị lượng hàng lớn.

ram-19.jpg
Với quan niệm dân gian “cúng cả năm không bằng cúng Rằm tháng Giêng”, nhiều gia đình, dòng họ rất chu toàn lo mâm cỗ, lễ vật cúng tế trong ngày rằm đặc biệt này. Tuy nhiên, khác với cảnh chen chân mọi năm, khu vực đồ chín tại chợ Hàng Bè sáng 15 tháng Giêng có phần thưa vắng hơn. Dù nhịp mua sắm đông đúc, nhưng không khí cao điểm lúc 8h sáng vẫn chưa đạt mức kỳ vọng của tiểu thương.
ram-14.jpg
Trong khi nhiều tiểu thương vẫn tất bật chuẩn bị hàng hóa, lượng khách đổ về chợ chỉ ở mức vừa phải, lưu thông thuận tiện, không xảy ra tình trạng chen lấn hay ùn tắc.
tp-ram-13.jpg
tp-ram-16.jpg
tp-ram-18.jpg
Giá gà cúng tạo dáng “ngậm cánh tiên” dao động 500.000 - 600.000 đồng/con (trọng lượng 1,8-2 kg). Chim quay được bán từ 100.000 đồng/con. Gà sống có giá khoảng 170.000 - 200.000 đồng/kg, giảm nhẹ so với thời điểm cận Tết Nguyên đán. Trong khi đó, thịt lợn và thịt bò nhìn chung ít biến động. Ba chỉ, sườn lợn ở mức 200.000 - 220.000 đồng/kg; các loại bò ngon như bắp hoa, thăn dao động chủ yếu 320.000 - 450.000 đồng/kg.
tp-ram-15.jpg
tp-ram-12.jpg
Người dân tay xách nách mang những túi đồ cúng lễ đủ đầy, chuẩn bị cho mâm cơm cúng Rằm tươm tất.
ram-20.jpg
Do Rằm tháng Giêng năm nay rơi vào thứ Ba, đại bộ phận người dân đã chủ động dâng lễ từ sớm hoặc chuyển sang đặt hàng trực tuyến, khiến lượng khách mua trực tiếp tại chợ Hàng Bè không còn cảnh chen chúc như mọi năm.
ram-05.jpg
Cũng tại khu chợ dân sinh như chợ Nhân Hòa, chợ Nguyễn Thị Thập, chợ Đại Mỗ... sáng nay cũng không có quá đông đúc người dân mua sắm. Vào những dịp lễ, hàng hoa quả cũng phong phú hơn ngày thường, có thêm nhiều nải chuối xanh, thanh long... để phục vụ khách làm mâm quả cúng lễ.
tp-ram-08.jpg
Đồ lễ dịp Rằm tháng Giêng năm nay không có biến động mạnh. Nguồn cung dồi dào giúp thị trường giữ được sự ổn định, đáp ứng nhu cầu mua sắm tăng cao của người dân.
Phùng Linh - Đức Nguyễn
