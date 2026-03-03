Thủ tướng: Triển khai các dự án đường sắt theo hướng '5 hóa'

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

TPO - Lãnh đạo Chính phủ yêu cầu việc triển khai các dự án đường sắt phải theo hướng “5 hóa” gồm: số hóa, xanh hóa, tối ưu hóa hiệu quả, thông minh hóa quản trị, hài hòa hóa lợi ích của Nhà nước, người dân, doanh nghiệp.

Sáng 3/3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng ban Chỉ đạo các công trình trọng điểm, dự án quan trọng quốc gia lĩnh vực đường sắt chủ trì phiên họp thứ 7.

Phiên họp được tổ chức trực tiếp tại Trụ sở Chính phủ và trực tuyến với tỉnh, thành phố có các dự án đường sắt đi qua.

33ttg1.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp. Ảnh: TTXVN

Phát biểu khai mạc, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, năm 2026 kỷ niệm 145 năm hình thành ngành đường sắt Việt Nam, trong khi Việt Nam gần như chưa xây dựng được thêm các tuyến mới, thậm chí có một số tuyến bị mất đi; một số tuyến đường sắt đô thị ở Hà Nội và TPHCM đã và đang triển khai.

Người đứng đầu Chính phủ cho rằng, Việt Nam chưa có ngành công nghiệp đường sắt, nên chưa tự chủ được; đòi hỏi phải đổi mới tư duy để vươn lên tự chủ; phải bảo đảm tính thống nhất hệ thống.

Do đó, Thủ tướng đề nghị Ban Chỉ đạo tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, dám nghĩ, dám làm để phát triển hệ thống giao thông đường sắt và để phát triển các tuyến đường sắt thống nhất tiêu chuẩn, quy chuẩn, dùng chung.

Thủ tướng nhấn mạnh, việc triển khai các dự án đường sắt sẽ đạt được 5 mục tiêu: tạo nền tảng quan trọng, thúc đẩy tăng trưởng GDP năm 2026 và những năm tiếp theo đạt 10% trở lên; giúp kéo giảm chi phí logistics, tăng cao sức cạnh tranh hàng hóa của Việt Nam;

Đồng thời, các dự án đường sắt sẽ giảm ùn tắc giao thông tại các đô thị; tiếp tục mở ra không gian mới để phát triển đô thị, khu công nghiệp, khu kinh tế…; thúc đẩy phát triển hệ sinh thái về công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp đường sắt…

Rà soát điểm nghẽn cần tháo gỡ

Lãnh đạo Chính phủ yêu cầu việc triển khai các dự án đường sắt phải theo hướng “5 hóa” gồm: số hóa, xanh hóa, tối ưu hóa hiệu quả, thông minh hóa quản trị, hài hòa hóa lợi ích của Nhà nước, người dân, doanh nghiệp.

Thủ tướng cũng nhấn mạnh yêu cầu “4 không”, gồm: không lãng phí một ngày, không chậm trễ một tuần, không bỏ lỡ cơ hội trong một tháng, không để bị động trong một năm.

Tại Phiên họp, Thủ tướng chỉ đạo chấm dứt tâm lý “tháng Giêng là tháng ăn chơi”, yêu cầu các đại biểu rà soát việc thực hiện nhiệm vụ được giao tại Phiên họp thứ 6 của Ban Chỉ đạo, nhất là về tiến độ, công việc đã đề ra, nhất là khó khăn, vướng mắc, điểm nghẽn cần tháo gỡ;

Đồng thời, cần rút ra bài học kinh nghiệm và nhiệm vụ, giải pháp thời gian tới cần triển khai để thúc đẩy triển khai các dự án thành phần 1 và dự án thành phần 2 thuộc dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng; việc nối ray, kết nối đường sắt qua biên giới giữa Việt Nam - Trung Quốc; tiến độ khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đường sắt tốc độ cao trục Bắc - Nam;

Cùng với đó là tình hình triển khai các tuyến đường sắt đô thị tại Hà Nội, TPHCM; việc triển khai các tuyến đường sắt Gia Bình - Hạ Long, Lạng Sơn - Hà Nội; việc xây dựng Tổ hợp công nghiệp đường sắt…

Luân Dũng
