Hàng không - Du lịch

Google News

Thủ tướng kiểm tra dự án đường băng sân bay Phù Cát

Trương Định
TPO - Kiểm tra hiện trường dự án đường cất hạ cánh số 2 và các công trình đồng bộ tại khu bay Cảng hàng không Phù Cát, tỉnh Gia Lai, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh đã làm tốt thì phải làm tốt hơn nữa, bảo đảm tiến độ, chất lượng công trình.

Sáng 1/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra dự án đường cất hạ cánh số 2 và các công trình đồng bộ tại khu bay Cảng hàng không Phù Cát.

Tại đây, Thủ tướng biểu dương nỗ lực của địa phương, các nhà thầu thi công, tư vấn, thiết kế với tinh thần làm việc “3 ca, 4 kíp”, “vượt nắng, thắng mưa”. Thủ tướng nhấn mạnh đã làm tốt thì phải làm tốt hơn nữa, bảo đảm tiến độ, chất lượng công trình.

Thủ tướng chia sẻ trước đây từng có nhiều ý kiến lo ngại khi giao cho địa phương làm dự án sân bay, nhưng thực tế việc triển khai cho thấy tỉnh Gia Lai đã làm rất tốt. Đặc biệt, Thủ tướng đánh giá cao vai trò, trách nhiệm của Bí thư và Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, khi thường xuyên trực tiếp có mặt tại công trường để kiểm tra, chỉ đạo, kịp thời điều chỉnh và tháo gỡ những khó khăn phát sinh.

tp-c_img-5972.jpg
Thủ tướng tặng lì xì chúc mừng năm mới các đơn vị thi công dự án nâng cấp sân bay Phù Cát. Ảnh: Trương Định.

Theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, việc phân cấp, phân quyền cho địa phương là chủ trương đúng đắn nhưng phải đi đôi với tăng cường kiểm tra, giám sát, không để xảy ra tiêu cực, lợi ích nhóm.

Ông Phạm Anh Tuấn - Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai - cho biết, kế hoạch ban đầu, dự án hoàn thành vào ngày 30/9 năm nay. Tuy nhiên, tỉnh đang tập trung đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành vào ngày 30/6 và đưa vào khai thác.

Thủ tướng cũng thống nhất rút ngắn thời gian 3 tháng để sớm đưa vào khai thác. Về công tác quản lý, khai thác và vận hành, Thủ tướng nhấn mạnh sẽ tiếp tục giao cho tỉnh Gia Lai trực tiếp vận hành, bảo đảm tối ưu hóa hiệu quả khai thác sân bay. Theo Thủ tướng, việc mở rộng, nâng cấp Cảng Hàng không Phù Cát không chỉ phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương mà còn góp phần bảo đảm quốc phòng, an ninh và nâng cao đời sống dân sinh trên địa bàn.

tp-c_img-6023.jpg
tp-c_img-6077.jpg
Thủ tướng nghe báo cáo và đi kiểm tra dự án. Ảnh: Trương Định.

Trước đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng đi kiểm tra thực địa dự án cao tốc Bắc - Nam đoạn qua tỉnh Quảng Ngãi, Gia Lai. Tại hầm Bình Đê thuộc dự án cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn (một dự án thành phần của cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025), Thủ tướng đánh giá cao hai tỉnh Gia Lai và Quảng Ngãi đã làm tốt công tác dân vận, di dời, đền bù, giải phóng mặt bằng. Thủ tướng biểu dương tinh thần làm việc trách nhiệm, nỗ lực của cán bộ, kỹ sư, công nhân trên công trường với phương châm “ăn tranh thủ, ngủ khẩn trương”, “vượt nắng, thắng mưa”, “chỉ bàn làm, không bàn lùi”, thi công xuyên lễ, Tết để bảo đảm tiến độ.

Trương Định
#Sân bay Phù Cát #đường băng số 2 #Thủ tướng Phạm Minh Chính #cao tốc phía đông #Gia Lai

