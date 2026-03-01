Việt Nam rà soát đường bay tránh không phận xung đột Trung Đông

TPO - Trước tình hình chiến sự leo thang nghiêm trọng do các hoạt động quân sự giữa Mỹ - Israel và Iran, Cục Hàng không Việt Nam vừa phát đi văn bản yêu cầu các hãng bay và đơn vị liên quan chủ động điều chỉnh đường bay, tránh rủi ro tại khu vực Trung Đông.

Theo Cục Hàng không Việt Nam (HKVN), ngày 28/2, Mỹ - Israel đã phát động chiến dịch tấn công quy mô lớn nhằm vào Iran. Nhằm bảo đảm an ninh quốc gia, hàng loạt các nước bao gồm Iran, Iraq, Kuwait, Qatar, Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) và Israel đã công bố đóng cửa hoặc hạn chế không phận.

Hệ quả kéo theo là các trung tâm trung chuyển hàng không khổng lồ như Dubai, Abu Dhabi và Doha International Airport đều phải tạm dừng khai thác hoặc hạn chế hoạt động bay do các rủi ro về an toàn đối với hàng không dân dụng. Tình hình này đã gây ra sự gián đoạn quy mô lớn cho mạng lưới bay toàn cầu. Nhiều hãng hàng không quốc tế buộc phải hủy chuyến hoặc thay đổi lịch trình, trong đó chịu ảnh hưởng nặng nề nhất là các đường bay nối liền châu Âu - châu Á đi qua không phận khu vực này.

Không phận Iran, Iraq, Kuwait và Jordan đang gần như trống không sau khi các nước trong khu vực đóng cửa vùng trời vì xung đột khu vực leo thang. Ảnh: Reuters.

Để bảo đảm an toàn tuyệt đối, Cục HKVN yêu cầu các hãng hàng không trong nước và quốc tế có đường bay qua khu vực bị ảnh hưởng phải liên tục cập nhật tình hình xung đột quân sự, đặc biệt liên quan đến Iran và các quốc gia đã đóng cửa không phận.

Các hãng bay có trách nhiệm cập nhật đầy đủ các cảnh báo an toàn từ nhà chức trách các nước, IATA, ICAO, EASA nhằm đưa ra quyết định vận hành kịp thời. Nhà chức trách hàng không đặc biệt yêu cầu các hãng phải chủ động lựa chọn đường bay thay thế an toàn, tuyệt đối không bay qua các khu vực xung đột hoặc vùng trời xung quanh khu vực bị đóng cửa.

Đối với hành khách, Cục chỉ đạo các hãng bay phải thực hiện nghiêm túc nghĩa vụ pháp lý: thông tin đầy đủ, kịp thời khi có thay đổi lịch trình; cung cấp phương án hỗ trợ và giải thích rõ nguyên nhân nhằm hạn chế tối đa sự bất tiện. Bất kỳ thay đổi nào trong kế hoạch khai thác của các hãng bay đi/đến Việt Nam đều phải được báo cáo ngay cho Cục Hàng không để phối hợp xử lý.

Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu các hãng bay và đơn vị liên quan chủ động điều chỉnh đường bay, tránh rủi ro tại khu vực Trung Đông. Ảnh: BPT.

Bên cạnh các hãng hàng không, Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) cũng được giao nhiệm vụ chủ động xây dựng giải pháp điều hành bay cho các chuyến bị ảnh hưởng, cung cấp thông tin kịp thời, chính xác cho các hãng bay.

Phòng Vận tải hàng không sẽ làm đầu mối theo dõi tình hình, phối hợp với đại diện các hãng để tổng hợp kế hoạch khai thác và tham mưu các biện pháp quản lý cho Lãnh đạo Cục. Đồng thời, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), các cảng hàng không quốc tế và các Cảng vụ khu vực phải phối hợp chặt chẽ với các đơn vị phục vụ mặt đất. Các đơn vị này cần lên ngay phương án hỗ trợ hành khách bị ảnh hưởng do hủy, hoãn chuyến, đồng thời bảo đảm an ninh, trật tự tại các khu vực cảng hàng không.

Liên quan đến căng thẳng tại khu vực Trung Đông, Hãng hàng không quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines) cho hay, các chuyến bay giữa Việt Nam và châu Âu do Vietnam Airlines khai thác hiện không bị ảnh hưởng. Đối với các hãng hàng không khác như Vietjet Air, Bamboo Airways, Vietravel Airlines, Sun PhuQuoc Airways hiện chưa khai thác các đường bay đi châu Âu, vì thế không có đường bay nào qua không phận Israel và Iran.