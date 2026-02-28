Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Hàng không - Du lịch

Google News

Đà Nẵng:

Khách Tây hào hứng 'vào vai' nghệ nhân làng mộc nổi tiếng

Hoài Văn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Không chỉ tham quan, nhiều du khách quốc tế hào hứng trực tiếp cầm đục, tự tay tạo nên những sản phẩm gỗ nhỏ xinh tại làng mộc Kim Bồng, phường Hội An, TP. Đà Nẵng.

Khách Tây thích thú vào vai nghệ nhân làng mộc Kim Bồng. Video: Hoài Văn.
tp-trai-nghiem-moc-kim-bong-10.jpg
tp-trai-nghiem-moc-kim-bong-8.jpg
Ngày 28/2, đông đảo du khách đổ về tham quan, trải nghiệm tại làng mộc Kim Bồng . Ngôi làng nhỏ bên bờ sông Thu Bồn trở nên nhộn nhịp hơn thường ngày khi diễn ra Ngày hội Làng nghề truyền thống Kim Bồng - Hội An năm 2026.
tp-trai-nghiem-moc-kim-bong-6.jpg
tp-moc-kim-bong-23.jpg
Trong khuôn khổ ngày hội, du khách thích thú theo dõi và tham gia nhiều hoạt động trình diễn nghề truyền thống như mộc, điêu khắc tre, đóng ghe, đan thúng, tráng mì, dệt chiếu, hô hát bài chòi, thưởng thức ẩm thực làng quê…
tp-trai-nghiem-moc-kim-bong-4.jpg
tp-moc-kim-bong-21.jpg
Đặc biệt, trải nghiệm “vào vai” nghệ nhân làng mộc, tự tay chế tác sản phẩm từ những khúc gỗ vô tri đã để lại ấn tượng mạnh với du khách quốc tế.
tp-trai-nghiem-moc-kim-bong-3.jpg
tp-trai-nghiem-moc-kim-bong-9.jpg
Chị Audrey - du khách người Pháp - hào hứng tham gia lớp trải nghiệm nghề mộc. Dưới sự hướng dẫn tận tình của nghệ nhân Huỳnh Sướng, các thành viên trong gia đình chị đã hoàn thành những sản phẩm đầu tay mang đậm dấu ấn cá nhân.
tp-trai-nghiem-moc-kim-bong-9-3871.jpg
“Thật tuyệt vời khi được đến đây, tham quan các sản phẩm làng nghề truyền thống và trực tiếp trải nghiệm nghề mộc, tự tay tạo nên phần quà nhỏ để mang về”, chị Audrey chia sẻ.
tp-moc-kim-bong-15.jpg
tp-moc-kim-bong-18.jpg
tp-lang-moc-kim-bong-4.jpg
tp-moc-kim-bong-12.jpg
Du khách có thêm nhiều trải nghiệm thú vị tại Ngày hội Làng mộc Kim Bồng.

Làng mộc Kim Bồng thuộc phường Hội An, TP. Đà Nẵng được hình thành từ khoảng thế kỷ XVI, từ lâu nổi danh với nhiều nghề truyền thống, trong đó nghề mộc Kim Bồng là điểm nhấn đặc sắc. Trải qua bao thăng trầm, các thế hệ nghệ nhân nơi đây vẫn bền bỉ gìn giữ tinh hoa nghề cổ, góp phần làm nên bản sắc văn hóa vùng đất Hội An.

Lãnh đạo phường Hội An cho biết, trong định hướng lâu dài, địa phương xác định bảo tồn và phát huy giá trị các làng nghề truyền thống là mục tiêu trọng yếu, gắn với phát triển kinh tế bền vững.

Hoài Văn
