Đắk Lắk: Du khách thích thú 'đổi gió' ở thác Dray Nur

TPO - Những ngày đầu năm mới, thác Dray Nur trở thành điểm hẹn của đông đảo du khách nhờ vẻ đẹp hoang sơ, bản sắc văn hóa và sự hiếu khách, góp phần đưa du lịch Đắk Lắk tăng trưởng hơn 33% dịp Tết.

Những ngày đầu năm mới, Đắk Lắk hanh hao nắng vàng, bầu trời trong xanh, thời tiết thuận lợi cho các hoạt động tham quan, trải nghiệm. Đây cũng là thời điểm những thác nước vào mùa đẹp nhất trong năm.

Tại thác Dray Nur, phóng viên ghi nhận đông đảo du khách trong và ngoài nước đến tham quan, chụp ảnh, tận hưởng không khí trong lành. Tiếng thác đổ vang vọng giữa núi rừng, hơi nước mát lạnh lan tỏa khiến nhiều người thích thú.

Du khách chụp ảnh bên thác Dray Nur.

Lấy điện thoại ghi lại dòng thác tuôn chảy giữa vách đá, anh Maxime Baba (du khách đến từ Thụy Sĩ), không giấu được sự ấn tượng. Anh Maxime Baba cho biết, đã chọn Đắk Lắk làm điểm dừng chân thứ hai trong hành trình khám phá Việt Nam. Trước đó anh đã đến các ngôi làng nổi tiếng ở Hà Nội. “Thác nước quá đẹp, không khí trong lành và thiên nhiên thật tuyệt vời. Tôi thực sự ấn tượng với cảnh quan nơi đây”, anh Maxime Baba chia sẻ.

Anh Maxime Baba (bìa trái) ghi lại khoảnh khắc dòng thác hùng vĩ tuôn chảy .

Cũng lần đầu đến với thác Dray Nur, chị Tina Luu (du khách Đài Loan, quê gốc Hải Phòng) không giấu được sự thích thú trước vẻ đẹp hùng vĩ, dòng nước cuồn cuộn đổ xuống giữa đại ngàn.

Chị Tina Luu đã lựa chọn diện trang phục truyền thống của người Ê Đê để chụp ảnh trải nghiệm bên thác Dray Nur. Với chị, việc khoác lên mình bộ trang phục truyền thống không chỉ giúp lưu giữ những kỷ niệm đáng nhớ, mà còn mang đến cảm giác gần gũi hơn trong quá trình tìm hiểu văn hóa và giao lưu với người dân nơi đây.

Chị Tina Luu lựa chọn trang phục Ê Đê để ghi lại những khoảnh khắc đẹp tại thác Dray Nur.

Cũng chọn tham quan thác nước dịp đầu năm để “đổi gió”, anh Nguyễn Văn Niên (du khách đến từ TPHCM) cho biết, chuyến đi giúp bản thân nạp lại năng lượng, sẵn sàng cho một năm mới với nhiều khởi đầu tích cực.

Theo thống kê, trong 5 ngày Tết, cụm thác Dray Nur - Dray Sáp Thượng đón khoảng 18.000 lượt khách tham quan. Để phục vụ du khách, ban quản lý đã tổ chức nhiều hoạt động như trò chơi dân gian, chèo thuyền và bố trí các tiểu cảnh check-in.

Du khách tham quan cụm thác Dray Nur - Dray Sáp Thượng bằng thuyền hơi.

Theo thống kê của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk, từ ngày 17-22/2, địa phương đón khoảng 395.000 lượt khách, tăng 33,22% so với cùng kỳ năm 2025; trong đó có 5.200 lượt khách quốc tế. Lượng khách lưu trú tại resort, khách sạn, homestay đạt hơn 170.000 lượt, tăng 15,33%, công suất phòng bình quân khoảng 70%. Tổng thu du lịch ước đạt 457,5 tỷ đồng, tăng 25% so với cùng kỳ.

Ông Trần Hồng Tiến - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk - cho biết: Từ cuối năm 2025, ngành đã chủ động làm việc với doanh nghiệp, điểm du lịch và cơ sở lưu trú nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ, chuẩn bị sản phẩm mới cho Tết Nguyên đán 2026. Nhờ đó, lượng khách tăng trưởng ấn tượng ngay từ những ngày đầu năm.