Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Bạn đọc

Google News

Lùm xùm vụ tô phở 346.000 đồng ở sân bay, Cảng hàng không Cam Ranh nói gì?

Phùng Quang
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Khách tố tô phở ở Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa có giá tới 346.000 đồng, phía Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh đã vào cuộc để xác minh, đưa ra kết luận.

Liên quan đến phản ánh tô phở có giá 346.000 đồng tại Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh, sáng 26/2, lãnh đạo cảng cho biết: Qua kiểm tra, xác minh, món ăn được bán tại nhà hàng Crystal Jade Kitchen do Công ty TNHH Autogrill VFS F&B vận hành ở Nhà ga quốc tế T2. Đây là phở bò Wagyu - loại thịt bò cao cấp của Nhật Bản và mức giá được tính đúng theo bảng niêm yết trên thực đơn.

anh-man-hinh-2026-02-26-luc-152748.png
Bát phở bò giá 346.000 đồng tại sân bay Cam Ranh.

Trước đó, anh Nguyễn Quốc Thành (quê Ninh Bình) cho biết: Khoảng 23h ngày 23/2, sau khi hạ cánh xuống sân bay Cam Ranh, anh lên tầng 2 nhà ga T2 và gọi một tô phở nhưng không để ý giá. Theo anh, phần ăn có chất lượng và định lượng bình thường.
Khi thanh toán, anh bất ngờ vì giá lên tới 346.000 đồng, cao gần gấp 10 lần so với mức giá phổ biến. “Tôi khá sốc khi biết giá tiền của bát phở”, anh Thành chia sẻ và cho biết bản thân từng sử dụng dịch vụ ăn uống tại nhiều sân bay quốc tế nhưng chưa từng trả mức giá cao như vậy cho một tô phở.

Theo lãnh đạo Công ty Cổ phần Nhà ga Quốc tế Cam Ranh, tất cả các nhà hàng trong Nhà ga quốc tế Cam Ranh khi kinh doanh hàng hóa đều phải có nguồn gốc rõ ràng, niêm yết công khai với nhiều ngôn ngữ khác nhau; cùng một mặt hàng luôn có nhiều cửa hàng kinh doanh để tránh sự độc quyền.

Sau phản ánh, đơn vị đã phối hợp lực lượng chức năng kiểm tra, trích xuất camera. Theo ghi nhận, khách gọi món mà không xem bảng giá, nhân viên có trao đổi trước khi chế biến và quá trình thanh toán diễn ra bình thường.

Trong khi đó, đại diện chi nhánh công ty vận hành nhà hàng cho hay giá phở bò Wagyu đã được niêm yết 13,3 USD (tương đương gần 346.000 đồng) và khi thanh toán, khách còn được giảm 5% theo chương trình khuyến mãi, khẳng định việc tính tiền đúng quy định.

Phùng Quang
#Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh #phở bò Wagyu #sân bay Cam Ranh #tô phở

Xem thêm

Cùng chuyên mục