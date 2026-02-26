Lùm xùm vụ tô phở 346.000 đồng ở sân bay, Cảng hàng không Cam Ranh nói gì?

TPO - Khách tố tô phở ở Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa có giá tới 346.000 đồng, phía Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh đã vào cuộc để xác minh, đưa ra kết luận.

Liên quan đến phản ánh tô phở có giá 346.000 đồng tại Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh, sáng 26/2, lãnh đạo cảng cho biết: Qua kiểm tra, xác minh, món ăn được bán tại nhà hàng Crystal Jade Kitchen do Công ty TNHH Autogrill VFS F&B vận hành ở Nhà ga quốc tế T2. Đây là phở bò Wagyu - loại thịt bò cao cấp của Nhật Bản và mức giá được tính đúng theo bảng niêm yết trên thực đơn.

Bát phở bò giá 346.000 đồng tại sân bay Cam Ranh.

Trước đó, anh Nguyễn Quốc Thành (quê Ninh Bình) cho biết: Khoảng 23h ngày 23/2, sau khi hạ cánh xuống sân bay Cam Ranh, anh lên tầng 2 nhà ga T2 và gọi một tô phở nhưng không để ý giá. Theo anh, phần ăn có chất lượng và định lượng bình thường.

Khi thanh toán, anh bất ngờ vì giá lên tới 346.000 đồng, cao gần gấp 10 lần so với mức giá phổ biến. “Tôi khá sốc khi biết giá tiền của bát phở”, anh Thành chia sẻ và cho biết bản thân từng sử dụng dịch vụ ăn uống tại nhiều sân bay quốc tế nhưng chưa từng trả mức giá cao như vậy cho một tô phở.

Theo lãnh đạo Công ty Cổ phần Nhà ga Quốc tế Cam Ranh, tất cả các nhà hàng trong Nhà ga quốc tế Cam Ranh khi kinh doanh hàng hóa đều phải có nguồn gốc rõ ràng, niêm yết công khai với nhiều ngôn ngữ khác nhau; cùng một mặt hàng luôn có nhiều cửa hàng kinh doanh để tránh sự độc quyền.

Sau phản ánh, đơn vị đã phối hợp lực lượng chức năng kiểm tra, trích xuất camera. Theo ghi nhận, khách gọi món mà không xem bảng giá, nhân viên có trao đổi trước khi chế biến và quá trình thanh toán diễn ra bình thường.

Trong khi đó, đại diện chi nhánh công ty vận hành nhà hàng cho hay giá phở bò Wagyu đã được niêm yết 13,3 USD (tương đương gần 346.000 đồng) và khi thanh toán, khách còn được giảm 5% theo chương trình khuyến mãi, khẳng định việc tính tiền đúng quy định.