Lý do thuyền buồm đỏ ‘gây sốt’ vịnh Hạ Long tạm dừng hoạt động

Hoàng Dương
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Từ trước Tết Nguyên đán, 3 chiếc thuyền buồm ba vách với cánh buồm đỏ xuất hiện dày đặc dọc tuyến ven bờ vịnh Hạ Long, thu hút người dân, du khách săn ảnh. Theo đơn vị quản lý, các thuyền sẽ tạm dừng chạy từ 27/2 để bổ sung, chỉnh sửa, đồng thời hoàn tất thủ tục nhằm sớm đưa vào khai thác phục vụ du khách.

Những ngày gần đây, hình ảnh thuyền buồm ba vách với cánh buồm đỏ thắm, chạy gần bờ vịnh Hạ Long, liên tục xuất hiện trên mạng xã hội. Mỗi khi thuyền lướt qua, nhiều người dân và du khách lại dừng chân chụp ảnh kỷ niệm, tạo nên một “điểm nhấn thị giác” mới bên cạnh hệ thống du thuyền hiện đại đang neo đậu, hoạt động trên vịnh.

image.jpg
Các thuyền buồm đỏ ở ven vịnh Hạ Long.

Theo ghi nhận, thông thường 3 chiếc thuyền này chạy dọc tuyến đường ven vịnh Hạ Long, đoạn từ cầu Bài Thơ qua khu vực Vincom, Công viên hoa Hạ Long, Quảng trường 30/10. Vào thời điểm có siêu du thuyền quốc tế đưa khách cập Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long, các thuyền buồm đỏ cũng thường xuất hiện quanh khu vực cảng, khiến lượng người tập trung chụp ảnh tăng mạnh.

Không ít người còn thuê thuyền cá để tiếp cận gần hơn, nhằm có góc chụp đẹp với nền là vịnh và các du thuyền sang trọng.

Đại diện đơn vị quản lý cho biết, từ 27/2 sẽ tạm dừng hoạt động thuyền buồm ba vách ven bờ vịnh Hạ Long để bổ sung, chỉnh sửa một số hạng mục, bảo đảm phù hợp trước khi ra mắt sản phẩm du lịch mới. Cùng với đó, đơn vị đang phối hợp cơ quan chức năng hoàn thiện các thủ tục liên quan, với kỳ vọng sớm đưa sản phẩm vào phục vụ du khách trong thời gian tới.

image-1.jpg

Trước đó, UBND tỉnh Quảng Ninh đã có văn bản chấp thuận chủ trương đưa sản phẩm thuyền buồm ba vách hoạt động ven bờ vịnh Hạ Long. UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chỉ đạo Cảng vụ Đường thủy và Đăng kiểm phương tiện thủy nội địa Quảng Ninh kiểm tra, chỉ cấp phép hoạt động khi phương tiện đáp ứng đầy đủ điều kiện đăng ký, đăng kiểm, trang thiết bị an toàn theo quy định, lắp đặt thiết bị giám sát hành trình GPS kết nối cơ quan quản lý, thực hiện đúng nội quy an toàn cho hành khách trên phương tiện và phương án phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, bảo đảm các quy định hiện hành.

Thuyền buồm ba vách là truyền thống riêng có của Quảng Ninh - có thể dùng buồm để chạy ngược gió. Hiện, 3 trong dự án 10 thuyền buồm ba vách đang được chạy thử nghiệm ven bờ vịnh Hạ Long và nhận được sự quan tâm đặc biệt của người dân và du khách.

Theo đề án mở tour du lịch đặc biệt này, lộ trình tuyến chạy ven bờ vịnh Hạ Long dài khoảng 12km, trong đó vị trí xuất phát là tại Điểm đón trả tại Khu vực Bến vận tải Công ty CP Vận tải khách thủy (khu vực chợ Hạ Long 1, phường Hồng Gai) đi qua khu vực bãi tắm Cột 5 (phường Hạ Long) rồi vòng về Khu vực Bến vận tải Công ty CP Vận tải khách thủy.

Về tần suất, dựa trên đánh giá đặc điểm nhu cầu về thời gian tham quan, du lịch trên tuyến, tần suất hoạt động cố định 6 chuyến/ngày, thời gian mỗi chuyến là 1 giờ/chuyến.

Về khung giờ hoạt động trong ngày: Chuyến 1 từ 8h, chuyến 2 từ 9h, chuyến 3 từ 10h, chuyến 4 bắt đầu lúc 14h, chuyến 5 bắt đầu lúc 15h00, chuyến 6 từ 16h.

Hoàng Dương
