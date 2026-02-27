Du khách thích thú check-in Hải Vân Quan chìm trong sương mù

TPO - Chiều 26/2, Hải Vân Quan chìm trong màn sương mù dày đặc, tạo nên khung cảnh huyền ảo như chốn bồng lai. Những lớp mây trắng lững lờ trôi, bao phủ các bức tường thành cổ kính, khiến nơi đây trở thành điểm check-in hấp dẫn, thu hút đông đảo du khách và bạn trẻ.

Đỉnh Hải Vân Quan không chỉ là điểm tham quan mà còn là nơi lưu giữ những khoảnh khắc đáng nhớ của du khách. Nằm ở độ cao hơn 490 m so với mực nước biển, Hải Vân Quan từ lâu đã trở thành điểm dừng chân quen thuộc trên cung đường nối liền Đà Nẵng và Huế. Những bức tường thành cổ kính cùng khung cảnh núi rừng hùng vĩ tạo nên sức hút riêng, giúp di tích này luôn giữ vị trí đặc biệt trong hành trình khám phá miền Trung.

Theo ghi nhận của PV, từ khoảng 16h, nhiều nhóm du khách đã có mặt tại Hải Vân Quan để tham quan, chụp ảnh và tận hưởng không khí se lạnh đặc trưng của vùng núi cao.

Trong làn sương dày phủ kín lối đi và các bậc đá quanh khu di tích, không gian trở nên mờ ảo, tăng thêm vẻ huyền bí cho công trình cổ kính nơi đỉnh đèo. Ảnh: Duy Quốc.

Từng lớp sương trắng bảng lảng trôi, ôm lấy những bức tường thành cổ kính, khiến không gian như chìm trong biển mây bồng bềnh, mờ ảo.

Chị Lê Tuyết Lan cùng gia đình di chuyển từ Quảng Bình về Nha Trang cho hay, trên hành trình du xuân, cả nhà đã quyết định ghé lại đỉnh Hải Vân Quan để tham quan và chụp ảnh. “Đây là lần đầu tiên tôi cùng gia đình lên Hải Vân Quan, thật sự nơi đây núi non hùng vĩ rất đẹp. Đặc biệt, sương mù phủ kín khiến cảnh vật trở nên mờ ảo, cảm giác như đang đứng giữa biển mây. Các con tôi rất thích thú vì lần đầu được trải nghiệm không khí như vậy”, chị Lan chia sẻ.

Anh Nguyễn Văn Quân - du khách đến từ Thái Bình - cho biết anh chọn đi đường đèo thay vì qua hầm để có thể dừng lại chụp ảnh tại Hải Vân Quan. “Dù đã nhiều lần đi ngang qua nhưng chưa bao giờ tôi thấy sương mù phủ dày, mờ ảo như thế này. Khung cảnh vừa hùng vĩ vừa nên thơ. Tranh thủ lúc sương còn dày, tôi chụp khá nhiều ảnh để lưu làm kỷ niệm”, anh Quân nói.

Nhiều bạn trẻ thích thú ghi lại khoảnh khắc giữa làn sương mù dày đặc.