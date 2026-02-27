Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Đà Nẵng:

Lập biên bản một người nước ngoài bay flycam trái phép

Thanh Hiền
TPO - Lực lượng chức năng đã lập biên bản tạm giữ thiết bị bay không người lái, đồng thời báo cáo Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) TP. Đà Nẵng để tiếp tục xử lý theo quy định pháp luật.

Chiều 26/2, các lực lượng chức năng Ban CHQS phường An Hải (Bộ CHQS TP. Đà Nẵng) đã phát hiện, xử lý một trường hợp người nước ngoài điều khiển thiết bị bay không người lái (UAV) trái phép.

Lực lượng chức năng làm việc với người nước ngoài bay flycam trái phép.

Vào lúc 13h cùng ngày, trong quá trình tuần tra, kiểm soát tại khu vực Miếu Ông, giao đường Võ Văn Kiệt - Võ Nguyên Giáp (phường An Hải), lực lượng tuần tra kiểm soát UAV phường An Hải phát hiện một người đàn ông nước ngoài đang điều khiển thiết bị bay không người lái trái phép. Đây là khu vực ven biển Đà Nẵng, tập trung rất đông đảo người dân và du khách.

Qua làm việc, người này khai nhận tên O. P. (sinh năm 1991, quốc tịch Đức), đang du lịch tại Đà Nẵng. Trước hành vi vi phạm này, Ban CHQS An Hải đã lập biên bản tạm giữ tang vật UAV; báo cáo Bộ CHQS thành phố để tiếp tục xử lý theo quy định pháp luật.

Hiện Bộ CHQS thành phố duy trì tổ tuần tra, kiểm soát hằng ngày, sẵn sàng cơ động lực lượng xử trí kịp thời khi có tình huống. Ban CHQS các phường, xã trên địa bàn được trang bị súng chế áp UAV, phối hợp với các lực lượng chức năng trong phát hiện, ngăn chặn, xử lý vi phạm.

Trước đó, chiều 24/2, lực lượng chức năng của Bộ CHQS thành phố cũng phát hiện và xử lý ông N.T. (trú tại tổ 24, phường Hòa Khánh) điều khiển flycam bay vào khu vực cấm tại bãi biển đường Nguyễn Tất Thành.

Thanh Hiền
