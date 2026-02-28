Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hàng không - Du lịch

Google News

Chốt hạn về đích dự án 'lên đời' sân bay Phù Cát

Trương Định
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu các chủ đầu tư chỉ đạo đơn vị liên quan tăng tốc thi công, đẩy nhanh tiến độ dự án đường cất hạ cánh số 2 và các hạng mục đồng bộ tại Cảng Hàng không Phù Cát, sớm đưa vào khai thác thương mại.

Ngày 27/2, UBND tỉnh Gia Lai có thông báo ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn tại cuộc họp nghe báo cáo tình hình triển khai các dự án giao thông trọng điểm trên địa bàn.

Theo chỉ đạo của ông Phạm Anh Tuấn, Ban Quản lý dự án giao thông và dân dụng tỉnh này được giao chủ trì, phối hợp với các nhà thầu thi công, đơn vị liên quan rà soát, điều chỉnh kế hoạch tiến độ thực hiện dự án đường cất hạ cánh số 2 và các hạng mục đồng bộ tại Cảng Hàng không Phù Cát.

Đảm bảo cơ bản hoàn thành toàn bộ khối lượng xây dựng, lắp đặt thiết bị và bắt đầu tổ chức bay hiệu chỉnh trước ngày 5/7, chậm nhất đến ngày 15/7 sẽ tiến hành khai thác bay thương mại.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu, trong quá trình thi công, Ban Quản lý dự án giao thông và dân dụng tỉnh phải có phương án tổ chức vận chuyển vật liệu phù hợp để hạn chế tối đa ảnh hưởng đến người dân.

Ông Tuấn cũng yêu cầu các đơn vị liên quan chấp hành nghiêm về tốc độ, tải trọng; giảm mật độ lưu thông trong một số khung giờ phù hợp để người dân ăn uống, nghỉ ngơi; kịp thời khắc phục ngay các hư hỏng trên các tuyến đường phục vụ thi công, thường xuyên tưới nước để hạn chế bụi bẩn gây ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân; có hình thức xử lý nghiêm đối với các nhà thầu thi công, đơn vị vận tải vi phạm.

tp-c_img-0803.jpg
Dự án đường cất hạ cánh số 2 và các công trình đồng bộ Cảng Hàng không Phù Cát.

Dự án xây dựng đường cất hạ cánh số 2 và các công trình đồng bộ tại Cảng hàng không Phù Cát có vốn đầu tư hơn 3.200 tỷ đồng. Trong đó, gói thầu xây lắp chính do Liên danh Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn - ACC - DACINCO đảm nhận, với giá trị gần 1.960 tỷ đồng.

Sau khi dự án hoàn thành, sân bay Phù Cát có thể đảm bảo tiếp nhận các loại tàu bay Code C như: A320, A321 và tương đương (có thể tiếp nhận các loại tàu bay Code E khi có nhu cầu).

Đối với dự án tuyến cao tốc Quy Nhơn - Pleiku, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn yêu cầu tập trung đầy đủ nhân lực, thiết bị để thi công các dự án thành phần 1 và 3 để đảm bảo tiến độ.

Riêng dự án thành phần 3, Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Gia Lai khẩn trương chủ trì, phối hợp với nhà thầu thi công để xây dựng phương án tổ chức thi công hợp lý nhằm hạn chế tối đa ảnh hưởng của mùa mưa trên địa bàn phía Tây Gia Lai, gây ảnh hưởng đến tiến độ chung của dự án.

Ban Quản lý dự án giao thông và dân dụng được giao chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thủ tục đầu tư, lựa chọn nhà thầu thi công để đảm bảo khởi công dự án thành phần 2 trong tháng 3 tới.

Trương Định
#Gia Lai #nâng cấp sân bay Phù Cát #dự án giao thông trọng điểm #đẩy nhanh tiến độ #khai thác thương mại

Xem thêm

Cùng chuyên mục