Chốt hạn về đích dự án 'lên đời' sân bay Phù Cát

TPO - Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu các chủ đầu tư chỉ đạo đơn vị liên quan tăng tốc thi công, đẩy nhanh tiến độ dự án đường cất hạ cánh số 2 và các hạng mục đồng bộ tại Cảng Hàng không Phù Cát, sớm đưa vào khai thác thương mại.

Ngày 27/2, UBND tỉnh Gia Lai có thông báo ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn tại cuộc họp nghe báo cáo tình hình triển khai các dự án giao thông trọng điểm trên địa bàn.

Theo chỉ đạo của ông Phạm Anh Tuấn, Ban Quản lý dự án giao thông và dân dụng tỉnh này được giao chủ trì, phối hợp với các nhà thầu thi công, đơn vị liên quan rà soát, điều chỉnh kế hoạch tiến độ thực hiện dự án đường cất hạ cánh số 2 và các hạng mục đồng bộ tại Cảng Hàng không Phù Cát.

Đảm bảo cơ bản hoàn thành toàn bộ khối lượng xây dựng, lắp đặt thiết bị và bắt đầu tổ chức bay hiệu chỉnh trước ngày 5/7, chậm nhất đến ngày 15/7 sẽ tiến hành khai thác bay thương mại.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu, trong quá trình thi công, Ban Quản lý dự án giao thông và dân dụng tỉnh phải có phương án tổ chức vận chuyển vật liệu phù hợp để hạn chế tối đa ảnh hưởng đến người dân.

Ông Tuấn cũng yêu cầu các đơn vị liên quan chấp hành nghiêm về tốc độ, tải trọng; giảm mật độ lưu thông trong một số khung giờ phù hợp để người dân ăn uống, nghỉ ngơi; kịp thời khắc phục ngay các hư hỏng trên các tuyến đường phục vụ thi công, thường xuyên tưới nước để hạn chế bụi bẩn gây ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân; có hình thức xử lý nghiêm đối với các nhà thầu thi công, đơn vị vận tải vi phạm.

Dự án đường cất hạ cánh số 2 và các công trình đồng bộ Cảng Hàng không Phù Cát.

Dự án xây dựng đường cất hạ cánh số 2 và các công trình đồng bộ tại Cảng hàng không Phù Cát có vốn đầu tư hơn 3.200 tỷ đồng. Trong đó, gói thầu xây lắp chính do Liên danh Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn - ACC - DACINCO đảm nhận, với giá trị gần 1.960 tỷ đồng.

Sau khi dự án hoàn thành, sân bay Phù Cát có thể đảm bảo tiếp nhận các loại tàu bay Code C như: A320, A321 và tương đương (có thể tiếp nhận các loại tàu bay Code E khi có nhu cầu).