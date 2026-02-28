Đổ xô check-in đường hoa phong linh rực rỡ nhất Thủ đô

TPO - Hàng phong linh rực vàng xen lẫn hoa gạo đỏ đang biến khu đô thị phía Tây Hà Nội thành "tâm điểm" thu hút người dân. Muốn ôm trọn biển hoa vàng vào khung hình, nhiều bạn trẻ đã mang cả thang gấp tới chụp ảnh.
Xen giữa các tán phong linh là hàng hoa gạo đang trổ bông đỏ thắm. Hai gam màu nóng đỏ - vàng khiến không gian trở nên rực rỡ, thu hút hàng trăm người đến chụp hình ảnh và thưởng ngoạn.
Từ sáng sớm đến chiều muộn, nhiều nhóm bạn trẻ, gia đình có mặt để lưu lại khoảnh khắc mùa hoa, tạo nên khung cảnh nhộn nhịp.
Để có góc chụp khác biệt, một số người mang theo thang gấp cao khoảng 1-1,5 m. Họ dựng thang sát gốc cây, leo lên cao ngang tán hoa để lấy toàn cảnh hoặc chụp cận những chùm phong linh ở tầng trên – nơi hoa nở dày và đều nhất.
Phong linh thường nở trong khoảng hai đến ba tuần, tùy thời tiết. Sự trùng thời điểm với mùa hoa gạo khiến tuyến đường trở thành điểm check-in được chia sẻ nhiều trên mạng xã hội những ngày qua.