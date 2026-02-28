Đổ xô check-in đường hoa phong linh rực rỡ nhất Thủ đô

TPO - Hàng phong linh rực vàng xen lẫn hoa gạo đỏ đang biến khu đô thị phía Tây Hà Nội thành "tâm điểm" thu hút người dân. Muốn ôm trọn biển hoa vàng vào khung hình, nhiều bạn trẻ đã mang cả thang gấp tới chụp ảnh.