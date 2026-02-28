Đạo pháp hòa quyện cùng vận hội dân tộc

Tiếp nối âm hưởng hùng tráng của những hồi chuông non sông chuyển mình, vào ngày 7/3 tới đây, đỉnh Núi Cấm (An Giang), nơi được mệnh danh là “nóc nhà miền Tây”, sẽ lại thắp sáng bầu trời bằng hàng vạn ngọn đèn lung linh. Nếu tiếng chuông ngày 1/7/2025 là lời loan báo về một chương mới của địa giới hành chính, thì Lễ hội Hoa đăng trên đỉnh Thiên Cấm Sơn lần này chính là sự hội tụ của tâm thức, là lời nguyện cầu cho mạch sống dân tộc mãi trường tồn và rạng rỡ.

Sự đồng điệu giữa chánh niệm và khát vọng

Từ bao đời nay, Phật giáo Việt Nam không bao giờ tách rời khỏi vận mệnh của đất nước. Tinh thần “hộ quốc an dân” đã thấm sâu vào huyết quản của mỗi người. Trong bối cảnh đất nước đang đứng trước những vận hội lớn, việc tổ chức một Lễ hội Hoa đăng quy mô không chỉ dừng lại ở nghi thức tín ngưỡng thuần túy. Đó là sự khẳng định: Một dân tộc muốn tiến xa vào tương lai, cần phải dựa trên nền tảng của sự tĩnh tại và trí tuệ.

Nguyện cầu, chúc phúc đến trăm năm (Ảnh: Dương Việt Anh).

Mỗi ngọn nến được thắp lên giữa không gian bảng lảng mây khói của Núi Cấm không chỉ để soi rọi góc khuất tâm hồn mỗi cá nhân, mà còn là biểu trưng cho ánh sáng của sự đổi mới. Giống như cách chúng ta vừa sắp xếp lại bản đồ hành chính để tối ưu hóa nguồn lực, mỗi nhóm lửa hồng cũng là một nỗ lực “sắp xếp” lại niềm tin, gạt bỏ những cũ kỹ, u tối để hướng tới một hình hài rạng rỡ, tinh khôi hơn cho quê hương.

Những lời nguyện cầu chạm đến mây xanh

Chọn đỉnh Núi Cấm làm nơi cử hành lễ hội là một dụng ý đầy sâu sắc. Ở độ cao hơn 700m so với mực nước biển, giữa không gian bao la của vùng Bảy Núi, chúng ta dường như rũ bỏ được những tạp niệm đời thường để chạm gần hơn tới sự bao dung của đất trời. Đứng trên Đỉnh Bồ Hong, nhìn xuống dải lụa xanh mướt của đồng bằng phía dưới, ta mới thấu hiểu thế nào là “tự do tự tại”.

Giang sơn đại đồng (Ảnh: Dương Việt Anh).

Lễ hội Hoa đăng lần thứ II năm nay mang theo một thông điệp mạnh mẽ về sự đổi mới. Nếu ngày xưa, hoa đăng là để tưởng nhớ, thì ngày nay, đó còn là ngọn lửa của khởi nghiệp, của sáng tạo và của ý chí chinh phục những đỉnh cao mới. Ánh sáng ấy không đơn độc. Nó kết nối hàng ngàn trái tim, tạo thành một dải trường hà cuộn trôi giữa đỉnh núi linh thiêng, tượng trưng cho sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, thứ vũ khí tối thượng để đưa Tổ quốc bước tới kỷ nguyên vươn mình.

Thả xuống Hồ Thủy Liêm linh ứng (Ảnh: Dương Việt Anh).

Lời mời gọi từ tâm thức

Đến với Lễ hội Hoa đăng, du khách không chỉ được chiêm ngưỡng một khung cảnh kỳ vĩ, nơi ánh sao trời hòa cùng nến thơm hạ giới, mà còn là dịp để thực hành chánh niệm giữa một thời đại đầy biến động. Khi bạn đặt một đóa hoa đăng xuống mặt nước hay nâng cao trong lòng bàn tay, hãy hiểu rằng bạn đang góp một phần ánh sáng vào công cuộc kiến tạo tương lai.

Dấu son sau dịp Tết (Ảnh: Dương Việt Anh).

Đỉnh Thiên Cấm Sơn đang chờ đợi. Những ngọn nến của hy vọng đang chờ được thắp sáng. Hãy cùng về đây, để thấy lòng mình rộng mở, để cảm nhận nhịp đập của đạo pháp đang hòa cùng nhịp thở của một cuộc đời tinh tươm và tràn đầy khát vọng.