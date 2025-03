Đến núi Cấm – cùng nhau chạm đến thiên đường

“Nóc nhà của miền Tây”, chính là biệt danh của Thiên Cấm Sơn, đâm thủng mấy áng mây tầm gần vươn mình lên chót vót giữa thương khung hoàn mỹ.

Để đặt chân đến đỉnh cao, hãy cho chọn mình một tuyến cáp treo ngay tại Lâm Viên Núi Cấm – một trải nghiệm vừa tiện lợi, vừa độc đáo giúp ngắm trọn bức tranh thiên nhiên hùng vĩ từ trên cao. Khi cabin dần nâng bạn lên giữa lưng chừng mây gió, khung cảnh xanh thẳm phía dưới như rót vào lòng cảm giác nhẹ nhàng, thư thái.

Núi Cấm từ lâu được biết đến như một điểm đến tâm linh, nơi ẩn chứa nhiều huyền thoại và câu chuyện linh thiêng. Mỗi năm, hàng triệu Phật tử và du khách thập phương đổ về đây để chiêm bái, tìm lại sự an yên giữa cuộc sống xô bồ. Họ tin rằng, đứng giữa không gian linh thiêng, thả nhẹ đôi tay và lòng mình, mọi ước nguyện sẽ được nghe thấu – đặc biệt là những lời nguyện cầu về cuộc sống bình an.

Trong không gian mới lạ, mỗi chúng ta hãy thử “đổi gió” đến với Núi Cấm, nơi được xem là chốn linh thiêng và thanh bình bậc nhất miền Tây Nam Bộ.

Nếu ai đang ấp ủ mong ước về một chuyện tình đậm sâu hay chỉ đơn giản là tìm sự đồng điệu, hãy thử trải nghiệm. Kính mình trước tượng Phật lớn an nhiên, lắng nghe tiếng chuông chùa ngân vang, tạm đưa lòng mình trở nên vô tạp, thấu hiểu rõ hơn ý nghĩa của vạn vật luân thường ,để ta biết hữu tình là muôn dạng có vui có buồn nhưng vẫn thật lòng cùng nhau hướng về phía trước.

Lãng mạn giữa mây trời

Đến với Núi Cấm vào dịp lễ, tết, đừng quên tản bộ bên hồ Thủy Liêm phẳng lặng, bao quanh bởi rừng nguyên sinh xanh mướt. Còn gì ấm áp hơn khoảnh khắc tất cả cùng ngồi bên bờ hồ, chậm rãi nhâm nhi ly nước hay món ăn hàng, trao nhau những ánh nhìn đầy ấm áp trong làn gió lành se lạnh của vùng cao đầu xuân.

Nếu có đủ thời gian, hãy chờ một đêm rồi dậy thật sớm, đón bình minh khi ánh mặt trời dần ló rạng sau núi. Sương mờ giăng lối tạo nên khung cảnh huyền ảo, vẫy gọi nhân tâm nhàn lạc vào câu chuyện cổ tích, nơi từng tia sáng ấm áp khẽ đánh thức miền cảm xúc lãng mạn cất giấu trong tim.

Chuyến đi của yêu thương và kỷ niệm

Thay vì bó hẹp bản thân trong những khuôn khổ quen thuộc, hãy cùng trải nghiệm cảm xúc mới thật khác tại miền sơn cước hữu tình của miền Tây chân chất. Dưới chân tượng Phật, bên bờ hồ tĩnh lặng hay trong chuyến cáp treo lơ lửng giữa trời, mọi khoảnh khắc đều có thể trở thành kỷ niệm khó phai nhạt.

Và biết đâu, chính ở chốn an nhiên này, lời nguyện cầu của những tâm hướng thiện về một sự bình an như một sắc hoa bất diệt giữa núi rừng An Giang.