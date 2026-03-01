Quảng Trị: Khu du lịch Phong Nha - Kẻ Bàng lao đao vì mất điện kéo dài

TPO - Hàng loạt khu, điểm du lịch trọng điểm tại Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, Quảng Trị đang rơi vào cảnh lao đao khi mất điện kéo dài nhiều tháng, khiến hoạt động đón khách bị ảnh hưởng nghiêm trọng khi bắt đầu bước vào mùa cao điểm.

Các khu du lịch nằm dọc tuyến đường Hồ Chí Minh nhánh Tây, đoạn qua thôn Chày Lập, xã Phong Nha rơi vào tình trạng mất điện kéo dài. Đây là khu vực tập trung nhiều điểm đến nổi tiếng, thu hút hàng trăm nghìn lượt khách mỗi năm, trong đó có đông đảo du khách quốc tế.

Đường Hồ Chí Minh nhánh Tây chạy dọc sông Chày là nơi tập trung nhiều khu du lịch nổi tiếng của Phong Nha - Kẻ Bàng.

Theo ghi nhận, các điểm như Khu du lịch sinh thái suối nước Moọc, Khu du lịch sông Chày - Hang Tối thuộc Trung tâm Du lịch Phong Nha - Kẻ Bàng; Động Thiên Đường do Tập đoàn Trường Thịnh khai thác; Hava - Thung lũng Ngọc Bích thuộc Công ty Phù Sa Đỏ… đều chịu ảnh hưởng trực tiếp.

Việc mất điện khiến hệ thống chiếu sáng, vận hành dịch vụ, bán vé, nhà hàng và các hoạt động trải nghiệm bị đình trệ.

Nguyên nhân được xác định do ngành điện buộc phải cắt điện tuyến độc đạo đi qua khu vực trồng keo tràm của một số hộ dân tại thôn Chày Lập nhằm bảo đảm an toàn lưới điện.

Nhiều cây keo đã phát triển cao, tiềm ẩn nguy cơ va chạm, đổ ngã vào đường dây. Tuy nhiên, việc thống nhất phương án xử lý với người dân đến nay vẫn chưa đạt được đồng thuận.

Nhiều trải nghiệm ở Khu du lịch Sông Chày - Hang Tối phải cắt giảm vì mất điện.

Đại diện một đơn vị khai thác du lịch cho biết tình trạng này đã kéo dài từ tháng 10/2025 đến nay. Các doanh nghiệp buộc phải vận hành bằng máy phát điện hoặc đấu nối tạm thời để duy trì hoạt động ở mức cầm chừng.

“Chúng tôi không rõ vướng mắc cụ thể nằm ở khâu đền bù hay phương án kỹ thuật, nhưng nguyên tắc là phải bảo đảm an toàn và duy trì điện lưới ổn định cho khu du lịch. Không thể để tình trạng này kéo dài mãi, nhất là khi bắt đầu vào mùa cao điểm” - vị này bày tỏ.

Phong Nha - Kẻ Bàng là khu vực di sản, mỗi năm đón hàng trăm nghìn lượt khách. Mất điện kéo dài không chỉ gây thiệt hại trực tiếp về doanh thu mà còn ảnh hưởng lớn đến hình ảnh điểm đến. Du khách phản ánh nhiều dịch vụ bị hạn chế, trải nghiệm không trọn vẹn.

Mất điện, không chỉ ảnh hưởng đến du lịch mà còn làm mất hình ảnh của Di sản thiên nhiên thế giới Phong Nha - Kẻ Bàng.

Một số đơn vị lo ngại, nếu tình trạng này không sớm được giải quyết thì nguy cơ tạm dừng hoạt động hoặc đóng cửa nhiều khu, điểm du lịch là điều có thể xảy ra. Trong bối cảnh du lịch địa phương đang phục hồi mạnh mẽ, việc gián đoạn hạ tầng thiết yếu như điện lưới được xem là “nút thắt” cần tháo gỡ khẩn cấp.

Trao đổi với phóng viên, lãnh đạo UBND xã Phong Nha thừa nhận thực trạng mất điện tại các khu du lịch dọc tuyến Hồ Chí Minh nhánh Tây. Theo địa phương, tuyến lưới điện hiện liên quan đến khoảng 7 hộ dân có diện tích cây trồng nằm trong hành lang an toàn.

Thời gian qua, chính quyền xã đã nhiều lần làm việc với các hộ dân, Điện lực Bố Trạch và các bên liên quan nhằm tìm phương án phù hợp. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa thống nhất được phương án xử lý cũng như giải pháp đấu nối bảo đảm an toàn và hài hòa lợi ích giữa người dân và doanh nghiệp.

Động Thiên Đường rất cần điện chiếu sáng để đón du khách.

Bài toán đặt ra không chỉ là xử lý cây trồng vi phạm hành lang lưới điện, mà còn là trách nhiệm phối hợp giữa ngành điện, chính quyền và đơn vị khai thác du lịch trong việc bảo đảm hạ tầng thiết yếu cho khu vực trọng điểm.

Khi mùa cao điểm du lịch đang đến gần, việc sớm tháo gỡ “điểm nghẽn” này là yêu cầu cấp bách, tránh để di sản thiên nhiên rơi vào cảnh “tối điện” giữa dòng khách quốc tế.