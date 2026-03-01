Hàng không toàn cầu tê liệt, khách bay mắc kẹt ở Trung Đông

TPO - Các cuộc tấn công của Mỹ và Israel vào Iran, cùng màn đáp trả bằng tên lửa và UAV của Tehran khiến mạng lưới hàng không Trung Đông gần như tê liệt trong ngày 28/2, kéo theo một trong những đợt gián đoạn nghiêm trọng nhất của ngành hàng không toàn cầu trong nhiều năm.

Theo Reuters, các sân bay lớn trong khu vực như Dubai, Doha, Abu Dhabi và Kuwait đồng loạt đóng cửa khi nhiều quốc gia Trung Đông phong tỏa không phận. Dữ liệu bản đồ bay cho thấy bầu trời trên Iran, Iraq, Kuwait, Israel và Bahrain gần như trống rỗng. Hàng loạt hãng bay tại châu Âu và Trung Đông thông báo hủy chuyến trên diện rộng.

Sân bay quốc tế Dubai - trung tâm trung chuyển quốc tế nhộn nhịp nhất thế giới, phục vụ hơn 1.000 chuyến bay mỗi ngày - bị hư hại trong cuộc tấn công trả đũa của Iran đêm 27/2. Nhà chức trách tạm ngừng toàn bộ hoạt động tại cả Sân bay Quốc tế Dubai và Al Maktoum cho đến khi có thông báo mới, khuyến cáo hành khách không di chuyển đến sân bay. Các sân bay Abu Dhabi và Kuwait cũng bị ảnh hưởng.

Hình ảnh cho thấy không phận khu vực Trung Đông gần như tê liệt.

Theo dữ liệu sơ bộ của Cirium, khoảng 50% số chuyến bay đến Qatar và Israel đã bị hủy trong ngày thứ Bảy, gần 28% chuyến bay đến Kuwait bị hủy, tổng cộng khoảng 24% số chuyến bay đến Trung Đông bị xóa khỏi lịch trình.

Dubai và Doha vốn là nút giao Đông - Tây, điều phối lưu lượng bay đường dài giữa châu Âu và châu Á thông qua hệ thống nối chuyến dày đặc. Bất kỳ sự gián đoạn kéo dài nào tại đây đều tạo hiệu ứng dây chuyền toàn cầu, buộc các hãng bay phải chuyển hướng qua Larnaca (Síp), Jeddah, Cairo hoặc Riyadh, làm tăng thời gian bay và chi phí nhiên liệu.

“Quy mô của các trung tâm trung chuyển này hiện nay là vô cùng lớn. Hàng trăm nghìn người sẽ bị mắc kẹt ở những nơi không phù hợp trên thế giới mà không biết khi nào có thể tiếp tục hành trình”, nhà phân tích hàng không Anh John Strickland nhận định.

Ông lưu ý các hãng vùng Vịnh như Emirates và Qatar Airways không chỉ vận chuyển hành khách mà còn là những nhà khai thác vận tải hàng hóa lớn nhất thế giới, nên tác động lan sang chuỗi cung ứng toàn cầu.

Eric Schouten - Giám đốc tư vấn an ninh hàng không của Dyami - cảnh báo hành khách và hãng bay có thể phải đối mặt với việc đóng cửa không phận “trong một thời gian khá dài” nếu xung đột leo thang.

Tại châu Âu, hành khách bắt đầu bị mắc kẹt. Sinh viên Pháp đi từ Paris đến Dubai cho biết chuyến bay bị hủy, trong khi một số người đã đến Dubai trước đó vẫn chưa rõ ngày về.

Tại sân bay Charles de Gaulle, hành khách quá cảnh Doha để đi Thái Lan buộc phải tìm lộ trình thay thế. Ở sân bay quốc tế Hamad (Doha), các cổng gần như trống rỗng khi hành khách xếp hàng tìm khách sạn.

Cơ quan An toàn hàng không Liên minh châu Âu (EASA) đã khuyến cáo các hãng bay tránh không phận khu vực bị ảnh hưởng bởi hoạt động quân sự. Flightradar24 thậm chí phải tạm thời hạn chế dịch vụ do lượng truy cập tăng đột biến.

Khu vực Trung Đông trở nên đặc biệt quan trọng với hàng không quốc tế kể từ khi xung đột Nga - Ukraine buộc nhiều hãng phải tránh không phận Nga và Ukraine. Nay, việc đóng cửa thêm một hành lang bay chiến lược có nguy cơ đẩy chi phí vận hành, giá vé và thời gian di chuyển tăng cao trên quy mô toàn cầu, trong khi nguy cơ bắn nhầm và rủi ro an ninh tiếp tục phủ bóng lên ngành vận tải hàng không.