Toàn cảnh cuộc trả đũa của Iran vào các căn cứ quân sự Mỹ ở Trung Đông

TPO - Iran đã tiến hành hàng loạt cuộc tấn công trả đũa, phóng tên lửa và máy bay không người lái vào các căn cứ của Mỹ trên khắp Trung Đông, bao gồm cả trụ sở Hạm đội 5 Hải quân Mỹ ở Bahrain, cũng như các mục tiêu ở các quốc gia vùng Vịnh khác.

Quân đội Iran xác nhận đã điều máy bay không người lái và bắn tên lửa tầm ngắn vào Căn cứ Không quân al-Udeid ở Qatar, Căn cứ Ali al-Salem ở Kuwait, Căn cứ Không quân al-Dhafra ở Các Tiểu vương quốc Ả-rập Thống nhất, Căn cứ Không quân Hoàng tử Sultan ở Ả-rập Xê-út, căn cứ của Mỹ ở Erbil (miền bắc Iraq), Căn cứ Không quân Muwaffaq Salti ở Jordan và Căn cứ Hạm đội 5 của Mỹ ở Bahrain. Không có nhiều bằng chứng về thiệt hại trên diện rộng, nhưng máy bay không người lái và tên lửa đi lạc đã bắn trúng một số công trình dân sự.

Các chuyến bay trên khắp Trung Đông đã bị gián đoạn khi các quốc gia trong khu vực đóng cửa không phận, khiến hàng trăm nghìn hành khách bị mắc kẹt.

Các quốc gia và khu vực bị Iran tấn công hôm 28/2 (vùng màu hồng). Các căn cứ của Mỹ ở Trung Đông (chấm đỏ). (Ảnh: The Guardian)

Bộ Quốc phòng Các Tiểu vương quốc Ả-rập Thống nhất (UAE) cho biết đã đánh chặn phần lớn trong số 137 tên lửa và 209 máy bay không người lái mà Iran phóng nhằm vào lãnh thổ nước này.

UAE là nơi đóng quân của khoảng 5.000 quân nhân Mỹ, tập trung tại Căn cứ Không quân al-Dhafra, ngay ngoại ô Abu Dhabi.

“Bộ Quốc phòng UAE đang trong tình trạng cảnh giác cao độ và sẵn sàng đối phó với bất kỳ mối đe dọa nào. Sự an toàn của công dân, cư dân và du khách là ưu tiên hàng đầu không thể bị xâm phạm”, Bộ này cho biết trong tuyên bố được đăng tải trên Instagram.

Ngoài căn cứ nói trên, nhiều công trình nổi tiếng khác của UAE cũng đã bị hư hại vì đòn trả đũa của Iran.

Văn phòng truyền thông Dubai cho biết, mảnh vỡ từ một vụ đánh chặn trên không đã gây ra hỏa hoạn tại một trong các bến tàu ở cảng Jebel Ali.

Cảng Jebel Ali của Dubai, mặc dù không phải là căn cứ quân sự chính thức, nhưng là cảng lớn nhất của Hải quân Mỹ ở Trung Đông, thường xuyên đón tiếp các tàu sân bay và các tàu khác của Mỹ.

Một máy bay không người lái hoặc tên lửa nghi là của Iran đã bị chặn lại gần tòa nhà cao nhất thế giới, Burj Khalifa, ở Dubai, theo một số video đang lan truyền trên mạng.

Một vụ hỏa hoạn đã bùng phát tại Burj Al Arab, khách sạn sang trọng mang tính biểu tượng ở Dubai. Tòa nhà hình cánh buồm, nằm trên một hòn đảo nhân tạo, được cho là đã bị trúng mảnh vỡ máy bay không người lái cảm tử hoặc tên lửa của Iran. Video cho thấy ngọn lửa bùng cháy dữ dội ở các tầng dưới của khách sạn.

Khách sạn Burj Al Arab bốc cháy. (Nguồn: RT)

Tại Qatar, nhiều tiếng nổ đã vang lên trên khắp Doha khi Iran phát động một loạt các cuộc tấn công trả đũa. Theo một quan chức Bộ Nội vụ Qatar, các cuộc tấn công đã khiến 8 người bị thương.

Hãng tin Tasnim cho biết, quân đội Iran đã phá hủy một hệ thống radar FP132 của Mỹ có tầm hoạt động 5.000 km đặt tại Qatar. Thiết bị độc đáo này được sử dụng để theo dõi tên lửa đạn đạo.

Hình ảnh được cho là hệ thống radar ở Qatar bị phá hủy. (Nguồn: RT)

Tại Kuwait, ba binh sĩ đã bị thương do mảnh đạn khi một căn cứ có quân nhân Mỹ đóng quân bị tấn công vào sáng 28/2.

Trước đó, Bộ Y tế Kuwait cho biết 12 người đã bị thương trong và sau các cuộc tấn công. Chưa rõ ba binh sĩ nói trên có nằm trong số những người bị thương hay không.

“Mảnh đạn rơi xuống Căn cứ Không quân Ali Al Salem sau khi lực lượng phòng không đối phó với tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái, dẫn đến ba binh sĩ bị thương nhẹ và một số thiệt hại về vật chất”, Đại tá Saud Al-Atwan cho biết.

Các cuộc tấn công cũng nhắm vào sân bay quốc tế của Kuwait, cơ quan hàng không dân dụng cho biết, gây ra một số thương tích nhẹ.

Tại Bahrain, Bộ Nội vụ nước này cho biết, sân bay quốc tế đã bị máy bay không người lái tấn công, nhưng chỉ gây ra thiệt hại về vật chất.

Theo những đoạn video lan truyền trên mạng, một vật thể bay không người lái được cho là của Iran đã bắn trúng một tòa nhà cao tầng ở thủ đô Manama. Sau khi các tầng trên cùng của tòa nhà chọc trời bị trúng đạn, lửa đã nhanh chóng lan rộng.

Một tòa nhà cao tầng ở thủ đô Manama của Bahrain bốc cháy dữ dội. (Nguồn: RT)

Tên lửa rơi gần căn cứ hải quân Mỹ ở Bahrain. (Nguồn: The Guardian)

Tại Ả-rập Xê-út, Căn cứ Không quân Hoàng tử Sultan đã bị tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái.

Căn cứ này là nơi đóng quân của lực lượng Mỹ trong nhiều thập kỷ.

Tại Iraq, Căn cứ Không quân Al-Harir cũng bị tấn công.

Ả-rập Xê-út và UAE đã ra tuyên bố lên án việc Iran vi phạm chủ quyền của họ và cảnh báo về quyền trả đũa. Các quốc gia vùng Vịnh vốn phản đối các cuộc tấn công của Mỹ, nhưng thái độ của họ có thể thay đổi nếu các cuộc tấn công của Iran nhắm vào các thành phố của họ tiếp diễn.

Bộ trưởng Ngoại giao Iran - Abbas Araghchi trong cuộc điện đàm với các đối tác từ Ả-rập Xê-út, UAE, Qatar, Kuwait, Bahrain và Iraq, đã tìm cách biện minh cho hành động của Iran bằng cách nói rằng các quốc gia vùng Vịnh có trách nhiệm ngăn chặn Mỹ sử dụng các căn cứ của họ để tiến hành một cuộc tấn công bất hợp pháp vào Iran.