Đại giáo chủ Khamenei qua đời, Iran tuyên bố sắp triển khai cuộc tấn công ‘lớn nhất lịch sử’

TPO - Nhiều cơ quan truyền thông nhà nước Iran vừa xác nhận Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei đã qua đời.

Đại giáo chủ Iran Khamenei

“Lãnh tụ tối cao của Iran đã đạt tới sự tử vì đạo”, đài phát thanh – truyền hình nhà nước Islamic Republic of Iran Broadcasting đưa tin sáng 1/3.

Thông tin này được đưa ra sau khi Mỹ và Israel tuyên bố ông Khamenei đã thiệt mạng trong các cuộc không kích phối hợp giữa Mỹ và Israel nhằm vào quốc gia này ngày 28/2.

Tổng thống Mỹ Donald Trump viết trong một bài đăng trên mạng xã hội rằng Đại giáo chủ Iran Ali Khamenei đã thiệt mạng, cho rằng đây là “cơ hội lớn nhất duy nhất để người dân Iran giành lại đất nước của mình”.

Nhà lãnh đạo Mỹ nói một số người ở Iran đang “tìm kiếm” quyền miễn trừ.

Iran tuyên bố Israel và Mỹ sẽ phải ‘hối hận’ Ông Ali Larijani - Thư ký Hội đồng An ninh quốc gia Iran, tuyên bố Israel và Mỹ sẽ phải “hối hận về hành động của mình”. “Những người lính dũng cảm và quốc gia vĩ đại Iran sẽ dạy cho những kẻ áp bức quốc tế một bài học không thể nào quên”, ông Larijani viết trong bài đăng trên mạng xã hội. Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump viết trong một bài đăng trên mạng xã hội rằng cái chết của Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei sẽ không kết thúc các cuộc không kích chung của Mỹ và Israel. “Các cuộc ném bom dữ dội và chính xác sẽ tiếp tục, không gián đoạn trong suốt tuần hoặc, chừng nào còn cần thiết để đạt được mục tiêu HÒA BÌNH TRÊN KHẮP TRUNG ĐÔNG VÀ, THỰC TẾ, TRÊN TOÀN THẾ GIỚI!”, ông Trump viết.

“Chúng tôi nghe nói rằng nhiều thành viên của IRGC (Vệ binh Cách mạng), quân đội và các lực lượng an ninh, cảnh sát khác của họ không còn muốn chiến đấu nữa và đang tìm kiếm sự miễn trừ từ phía chúng tôi”, ông Trump viết.

Khi được CBS News hỏi trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại rằng ông nghĩ ai sẽ nắm quyền ở Iran, ông Trump nói: “Tôi biết chính xác là ai, nhưng tôi không thể nói với bạn”.

Khi được hỏi thêm liệu có ai ở Iran mà ông muốn thấy lên nắm quyền lãnh đạo hay không, nhà lãnh đạo Mỹ đáp: “Có, tôi nghĩ là có. Có một số ứng viên tốt”.

Các nguồn thạo tin nói với hãng tin Iran International rằng IRGC đang thúc ép việc bổ nhiệm nhanh chóng lãnh đạo mới sau khi ông Khamenei qua đời.

Theo các nguồn giấu tên, bộ chỉ huy còn lại của IRGC muốn hoàn tất quyết định trong vài giờ tới, cụ thể là trước rạng sáng 1/3.

Quân đội Israel tiếp tục không kích Iran

Sáng nay (1/3), Lực lượng phòng thủ Israel (IDF) ra tuyên bố cho biết đã bắt đầu một đợt tấn công mới, nhắm vào “hệ thống tên lửa đạn đạo và các hệ thống phòng không” của Iran.

Đám cháy tại một toà nhà ở Tel Aviv sau khi Iran tấn công bằng tên lửa để đáp trả Israel. Ảnh: AP

Ngay sau đó, hãng tin Iran Tasnim đưa tin đã nghe thấy các vụ nổ tại thủ đô Tehran.

Trước đó, truyền thông nhà nước Iran cho biết 108 nữ sinh đã thiệt mạng trong cuộc không kích của Mỹ - Israel nhằm vào một trường học ngày 28/2.

Thống đốc địa phương tuyên bố 1 ngày quốc tang tại tỉnh này trong ngày 1/3, đài IRIB đưa tin. Video được IRIB phát sóng cho thấy ít nhất 8 túi đựng thi thể đặt trên sàn tòa nhà sau cuộc không kích.

Trong vụ tấn công khác tại tỉnh Lamerd ở miền nam, ít nhất 18 dân thường đã thiệt mạng trong cuộc không kích của Mỹ và Israel nhằm vào khu liên hợp thể thao và các khu dân cư, IRNA dẫn lời thống đốc địa phương cho biết.

Một quan chức y tế nói với IRNA rằng phần lớn những người thiệt mạng ở Lamerd là trẻ em và khoảng 100 người khác bị thương trong các cuộc tấn công.

Truyền thông Iran xác nhận bốn người thân của Lãnh tụ tối cao thiệt mạng trong các đợt không kích

Ngày 1/3, hãng thông tấn Fars dẫn nguồn tin trong nước cho biết đã xác nhận việc bốn thành viên gia đình Lãnh tụ tối cao Ali Khamenei thiệt mạng trong các cuộc không kích do Mỹ và Israel tiến hành nhằm vào Iran.

Một phát thanh viên xuất hiện trên truyền hình Iran để thông báo tin Lãnh tụ tối cao Ali Khamenei qua đời đã bật khóc. Iran đã tuyên bố 40 ngày quốc tang để tưởng nhớ nhà lãnh đạo. "Học giả vĩ đại và chiến binh thánh chiến đã hy sinh mạng sống của mình để nâng tầm Iran… và ông đang hiện diện trong sự vinh quang của những vị tử đạo ở cõi trên”, hãng tin Mehr News nhấn mạnh.

Theo thông tin được công bố, các nạn nhân bao gồm một con gái, con rể, cháu trai và một con dâu của ông Khamenei. Fars dẫn lời một nguồn tin am hiểu tình hình gia đình Lãnh tụ tối cao cho hay, sau khi xác minh, đã xác nhận sự ra đi của con gái, con rể và cháu trai của ông. Bên cạnh đó, một người con dâu cũng được cho là đã tử vong trong cuộc tấn công diễn ra vào sáng thứ Bảy.

Cùng thời điểm, hãng tin RIA Novosti sáng 1/3 cho biết trên tài khoản mạng xã hội X của ông Ali Khamenei xuất hiện hình ảnh thanh gươm rực lửa gắn với Nhà tiên tri Muhammad. Theo truyền thuyết Hồi giáo, thanh gươm này được truyền lại cho Đại giáo chủ Ali và mang ý nghĩa thiêng liêng, tượng trưng cho sức mạnh và sự bảo vệ thế giới Hồi giáo trước kẻ thù. Động thái này được giới phân tích xem là thông điệp mang tính biểu tượng trong bối cảnh căng thẳng quân sự gia tăng.

Các nhà quan sát nhận định, việc xác nhận thương vong trong gia đình Lãnh tụ tối cao không chỉ là mất mát cá nhân, mà còn phản ánh mức độ leo thang nghiêm trọng của xung đột, khi tác động của chiến tranh đã lan tới tầng lớp lãnh đạo và đời sống riêng tư của giới cầm quyền Iran. Đây được coi là dấu hiệu đáng lo ngại đối với an ninh khu vực cũng như toàn cầu.

Ông Khameni thiệt mạng tại văn phòng

Theo truyền thông nhà nước Iran, ông Khamenei đã thiệt mạng trong văn phòng của ông tại khu tư dinh khi đang “thực hiện nhiệm vụ”, vào thời điểm xảy ra cuộc tấn công của Mỹ và Israel vào rạng sáng 28/2.

Vị trí khu phức hợp nơi nhà lãnh đạo Iran thiệt mạng. Ảnh: CNN

Hình ảnh vệ tinh từ hãng Airbus cho thấy khói đen bốc lên từ khu phức hợp của nhà lãnh đạo tại Tehran sau cuộc tấn công. Các bức ảnh cho thấy nhiều tòa nhà trong khuôn viên đã bị hư hại nghiêm trọng sau đợt không kích.

Khu phức hợp này nằm ở trung tâm Tehran. Đây là trung tâm ra quyết định và đầu não của bộ máy lãnh đạo thần quyền của Cộng hòa Hồi giáo.

Iran tuyên bố sắp triển khai cuộc tấn công ‘lớn nhất trong lịch sử’

Trong tuyên bố được truyền thông nhà nước Iran đăng sáng sớm nay (1/3), Lực lượng Vệ binh Cách mạng của nước này cho biết chiến dịch tấn công lớn nhất trong lịch sử lực lượng vũ trang sẽ được phát động “trong ít phút nữa”, nhằm vào Israel và các căn cứ của Mỹ.

Khu nhà của Đại giáo chủ Khamenei trước và sau cuộc không kích của Mỹ và Israel. Ảnh: AP

“Chúng ta đã mất đi một nhà lãnh đạo vĩ đại và chúng ta đang thương tiếc ông, một nhà lãnh đạo độc nhất về sự trong sáng của tâm hồn, sức mạnh của đức tin, sự tháo vát trong công việc, lòng dũng cảm trước kẻ ngạo mạn và tinh thần thánh chiến trên con đường của Thượng đế”, tuyên bố từ Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran tưởng nhớ Đại giáo chủ Ali Khamenei.

Tuyên bố được đưa ra sau khi truyền thông nhà nước Iran đưa tin nhà lãnh đạo 86 tuổi đã thiệt mạng trong cuộc không kích vào khu nhà của ông ở trung tâm thủ đô Tehran.

Cũng trong sáng sớm nay, nội các Iran cảnh báo rằng "tội ác lớn này sẽ chắc chắn sẽ bị trừng phạt".

Tiếp tục cập nhật