Xung đột ở Trung Đông: Cộng đồng quốc tế phản ứng trái chiều, Nga kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc họp khẩn

TPO - Ông Leonid Slutsky - người đứng đầu Ủy ban Đối ngoại của Duma Quốc gia Nga - đã kêu gọi triệu tập một cuộc họp khẩn cấp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về tình hình xung quanh cuộc tấn công của Mỹ và Israel vào Iran.

Ông Leonid Slutsky. (Ảnh: Tass)

“Không còn nghi ngờ gì nữa, tình hình đòi hỏi phải tổ chức một cuộc họp khẩn cấp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Cộng đồng quốc tế cần ngăn chặn một kịch bản có thể dẫn đến nguy cơ bùng nổ một cuộc chiến tranh thế giới thứ ba", ông Slutsky nói.

Ông gọi cuộc tấn công là hành động gây hấn có chủ đích, làm leo thang căng thẳng với những hậu quả cực kỳ tiêu cực đối với khu vực rộng lớn.

Quan chức Nga nhận định, lời bao biện về “các cuộc tấn công phủ đầu" hay mục tiêu "bảo vệ người dân Mỹ" sau cuộc đàm phán hôm 26/2 về vấn đề hạt nhân Iran tại Geneva chỉ là "màn khói che mắt" nhằm can thiệp vào công việc nội bộ ở Tehran.

Ông cáo buộc Washington theo đuổi một chính sách nhất quán, bao gồm cả việc làm chệch hướng mọi tiến trình hướng tới một thỏa thuận.

Đồng quan điểm, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev đã lên tiếng chỉ trích Tổng thống Mỹ Donald Trump, nói rằng “tất cả các cuộc đàm phán với Iran đều là một chiến dịch che đậy”. “Không ai nghi ngờ điều đó. Thực sự không ai muốn đàm phán bất cứ điều gì”, ông Medvedev nói.

Ngoại trưởng Oman - Badr Albusaidi cho biết, các cuộc đàm phán tích cực và nghiêm túc do đất nước ông làm trung gian giữa Iran và Mỹ "lại một lần nữa bị phá hoại".

“Tôi vô cùng thất vọng. Các cuộc đàm phán tích cực và nghiêm túc lại một lần nữa bị phá hoại. Điều này không phục vụ lợi ích của Mỹ cũng như sự nghiệp hòa bình thế giới. Và tôi cầu nguyện cho những người vô tội sẽ phải chịu đau khổ. Tôi kêu gọi Mỹ đừng sa lầy vào cuộc xung đột này. Đây không phải là cuộc chiến của các bạn”.

Bộ trưởng Ngoại giao Na Uy - Espen Barth Eide bày tỏ lo ngại rằng một cuộc chiến tranh quy mô lớn mới đang bắt đầu ở Trung Đông với các cuộc tấn công vào Iran.

"Israel mô tả cuộc tấn công là một cuộc tấn công phủ đầu, nhưng nó không phù hợp với luật pháp quốc tế. Các cuộc tấn công phủ đầu chỉ xảy ra khi có một mối đe dọa ngay lập tức", ông viết trong một tuyên bố gửi qua email cho Reuters.

Ngoại trưởng Na Uy cũng kêu gọi kiềm chế và không từ bỏ việc tìm kiếm các giải pháp ngoại giao.

Trước đó cùng ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Israel - Israel Katz - tuyên bố, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) và quân đội Mỹ đã phát động một cuộc "tấn công phủ đầu" vào Iran vì lý do an ninh quốc gia.

Ngay sau đó, hãng thông tấn bán chính thức Fars của Iran đưa tin, quân đội nước này đã nhắm mục tiêu vào căn cứ Mỹ ở Kuwait, Các Tiểu vương quốc Ả-rập Thống nhất (UAE), Qatar và Bahrain.

Hình ảnh một vụ nổ lớn ở Bahrain. (Ảnh: Reuters)

Các Tiểu vương quốc Ả-rập Thống nhất đã ra tuyên bố lên án các cuộc tấn công của Iran vào căn cứ Mỹ ở nước này, cho rằng các cuộc tấn công đánh dấu một mối đe dọa nghiêm trọng đối với sự ổn định khu vực. Bộ Ngoại giao UAE tiếp tục kêu gọi đàm phán nhằm giảm căng thẳng, nhưng bảo lưu quyền tự vệ của mình.

Ả-rập Xê-út cũng lên án “hành động gây hấn” của Iran đối với Bahrain, Qatar, Kuwait, Jordan và UAE. Nước này cho biết trong một tuyên bố: “Chúng tôi khẳng định sự đoàn kết hoàn toàn và sự ủng hộ kiên định đối với các quốc gia anh em. Chúng tôi sẵn sàng dùng tất cả khả năng của mình để hỗ trợ họ”.

Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez cho biết trong một bài đăng trên X, rằng Tây Ban Nha phản đối điều mà ông gọi là hành động quân sự đơn phương do Mỹ và Israel thực hiện.

Ông nói thêm, rằng cuộc tấn công vào Iran đánh dấu một sự leo thang rõ ràng, làm sâu sắc thêm sự bất ổn trong khu vực.

"Chúng tôi cũng phản đối hành động của Iran. Chúng ta không thể chấp nhận một cuộc chiến tranh kéo dài và tàn khốc khác ở Trung Đông", ông viết. "Chúng tôi yêu cầu giảm leo thang ngay lập tức và tôn trọng đầy đủ luật pháp quốc tế", ông nói thêm, kêu gọi nối lại đối thoại.

Anh, trong một văn bản chính thức, tuyên bố rằng Iran không bao giờ được phép phát triển vũ khí hạt nhân và sẵn sàng bảo vệ lợi ích của nước này.

Một nguồn tin chính phủ cho biết, Anh không tham gia vào các cuộc tấn công, và Thủ tướng Anh Keir Starmer sẽ tổ chức một cuộc họp ứng phó khẩn cấp vào ngày 28/2.

"Iran không bao giờ được phép phát triển vũ khí hạt nhân, và đó là lý do tại sao chúng tôi liên tục ủng hộ các nỗ lực đạt được giải pháp thông qua đàm phán", người phát ngôn của Chính phủ Anh cho biết trong một tuyên bố.

“Là một phần trong cam kết lâu dài của chúng tôi đối với an ninh của các đồng minh ở Trung Đông, chúng tôi có một loạt các năng lực phòng thủ trong khu vực, mà chúng tôi đã tăng cường gần đây. Chúng tôi sẵn sàng bảo vệ lợi ích của mình”, người phát ngôn nhấn mạnh.

Cao ủy phụ trách chính sách đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) - bà Kaja Kallas cho biết đã nói chuyện với Bộ trưởng Ngoại giao Israel cũng như các nhà lãnh đạo khu vực khác.

“Những diễn biến mới nhất trên khắp Trung Đông rất nguy hiểm. Chương trình tên lửa đạn đạo và hạt nhân của Iran, cùng với việc hỗ trợ các nhóm chiến binh, đặt ra mối đe dọa nghiêm trọng đối với an ninh toàn cầu”.

“EU đã áp dụng các biện pháp trừng phạt mạnh mẽ đối với Iran và ủng hộ các giải pháp ngoại giao, bao gồm cả về vấn đề hạt nhân. EU cũng đang phối hợp chặt chẽ với các đối tác Ả-rập để tìm kiếm các con đường ngoại giao. Bảo vệ thường dân và luật nhân đạo quốc tế là ưu tiên hàng đầu”.

Thủ tướng Úc Anthony Albanese đã đăng tải một bài viết dài về tình hình hiện tại trên X. Ông cho rằng, chương trình hạt nhân của Iran là mối đe dọa đối với hòa bình và an ninh toàn cầu. “Cộng đồng quốc tế đã khẳng định rõ ràng rằng, không bao giờ được phép cho phép Iran phát triển vũ khí hạt nhân”, Thủ tướng Albanese viết. “Chúng tôi ủng hộ hành động của Mỹ nhằm ngăn chặn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân”.