Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thế giới

Google News

Xung đột ở Trung Đông: Cộng đồng quốc tế phản ứng trái chiều, Nga kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc họp khẩn

Minh Hạnh

TPO - Ông Leonid Slutsky - người đứng đầu Ủy ban Đối ngoại của Duma Quốc gia Nga - đã kêu gọi triệu tập một cuộc họp khẩn cấp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về tình hình xung quanh cuộc tấn công của Mỹ và Israel vào Iran.

1355135.jpg
Ông Leonid Slutsky. (Ảnh: Tass)

“Không còn nghi ngờ gì nữa, tình hình đòi hỏi phải tổ chức một cuộc họp khẩn cấp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Cộng đồng quốc tế cần ngăn chặn một kịch bản có thể dẫn đến nguy cơ bùng nổ một cuộc chiến tranh thế giới thứ ba", ông Slutsky nói.

Ông gọi cuộc tấn công là hành động gây hấn có chủ đích, làm leo thang căng thẳng với những hậu quả cực kỳ tiêu cực đối với khu vực rộng lớn.

Quan chức Nga nhận định, lời bao biện về “các cuộc tấn công phủ đầu" hay mục tiêu "bảo vệ người dân Mỹ" sau cuộc đàm phán hôm 26/2 về vấn đề hạt nhân Iran tại Geneva chỉ là "màn khói che mắt" nhằm can thiệp vào công việc nội bộ ở Tehran.

Ông cáo buộc Washington theo đuổi một chính sách nhất quán, bao gồm cả việc làm chệch hướng mọi tiến trình hướng tới một thỏa thuận.

Đồng quan điểm, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev đã lên tiếng chỉ trích Tổng thống Mỹ Donald Trump, nói rằng “tất cả các cuộc đàm phán với Iran đều là một chiến dịch che đậy”. “Không ai nghi ngờ điều đó. Thực sự không ai muốn đàm phán bất cứ điều gì”, ông Medvedev nói.

Ngoại trưởng Oman - Badr Albusaidi cho biết, các cuộc đàm phán tích cực và nghiêm túc do đất nước ông làm trung gian giữa Iran và Mỹ "lại một lần nữa bị phá hoại".

“Tôi vô cùng thất vọng. Các cuộc đàm phán tích cực và nghiêm túc lại một lần nữa bị phá hoại. Điều này không phục vụ lợi ích của Mỹ cũng như sự nghiệp hòa bình thế giới. Và tôi cầu nguyện cho những người vô tội sẽ phải chịu đau khổ. Tôi kêu gọi Mỹ đừng sa lầy vào cuộc xung đột này. Đây không phải là cuộc chiến của các bạn”.

Bộ trưởng Ngoại giao Na Uy - Espen Barth Eide bày tỏ lo ngại rằng một cuộc chiến tranh quy mô lớn mới đang bắt đầu ở Trung Đông với các cuộc tấn công vào Iran.

"Israel mô tả cuộc tấn công là một cuộc tấn công phủ đầu, nhưng nó không phù hợp với luật pháp quốc tế. Các cuộc tấn công phủ đầu chỉ xảy ra khi có một mối đe dọa ngay lập tức", ông viết trong một tuyên bố gửi qua email cho Reuters.

Ngoại trưởng Na Uy cũng kêu gọi kiềm chế và không từ bỏ việc tìm kiếm các giải pháp ngoại giao.

Trước đó cùng ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Israel - Israel Katz - tuyên bố, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) và quân đội Mỹ đã phát động một cuộc "tấn công phủ đầu" vào Iran vì lý do an ninh quốc gia.

Ngay sau đó, hãng thông tấn bán chính thức Fars của Iran đưa tin, quân đội nước này đã nhắm mục tiêu vào căn cứ Mỹ ở Kuwait, Các Tiểu vương quốc Ả-rập Thống nhất (UAE), Qatar và Bahrain.

69a2c1992310ee877c65f777.jpg
Hình ảnh một vụ nổ lớn ở Bahrain. (Ảnh: Reuters)

Các Tiểu vương quốc Ả-rập Thống nhất đã ra tuyên bố lên án các cuộc tấn công của Iran vào căn cứ Mỹ ở nước này, cho rằng các cuộc tấn công đánh dấu một mối đe dọa nghiêm trọng đối với sự ổn định khu vực. Bộ Ngoại giao UAE tiếp tục kêu gọi đàm phán nhằm giảm căng thẳng, nhưng bảo lưu quyền tự vệ của mình.

Ả-rập Xê-út cũng lên án “hành động gây hấn” của Iran đối với Bahrain, Qatar, Kuwait, Jordan và UAE. Nước này cho biết trong một tuyên bố: “Chúng tôi khẳng định sự đoàn kết hoàn toàn và sự ủng hộ kiên định đối với các quốc gia anh em. Chúng tôi sẵn sàng dùng tất cả khả năng của mình để hỗ trợ họ”.

Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez cho biết trong một bài đăng trên X, rằng Tây Ban Nha phản đối điều mà ông gọi là hành động quân sự đơn phương do Mỹ và Israel thực hiện.

Ông nói thêm, rằng cuộc tấn công vào Iran đánh dấu một sự leo thang rõ ràng, làm sâu sắc thêm sự bất ổn trong khu vực.

"Chúng tôi cũng phản đối hành động của Iran. Chúng ta không thể chấp nhận một cuộc chiến tranh kéo dài và tàn khốc khác ở Trung Đông", ông viết. "Chúng tôi yêu cầu giảm leo thang ngay lập tức và tôn trọng đầy đủ luật pháp quốc tế", ông nói thêm, kêu gọi nối lại đối thoại.

Anh, trong một văn bản chính thức, tuyên bố rằng Iran không bao giờ được phép phát triển vũ khí hạt nhân và sẵn sàng bảo vệ lợi ích của nước này.

Một nguồn tin chính phủ cho biết, Anh không tham gia vào các cuộc tấn công, và Thủ tướng Anh Keir Starmer sẽ tổ chức một cuộc họp ứng phó khẩn cấp vào ngày 28/2.

"Iran không bao giờ được phép phát triển vũ khí hạt nhân, và đó là lý do tại sao chúng tôi liên tục ủng hộ các nỗ lực đạt được giải pháp thông qua đàm phán", người phát ngôn của Chính phủ Anh cho biết trong một tuyên bố.

“Là một phần trong cam kết lâu dài của chúng tôi đối với an ninh của các đồng minh ở Trung Đông, chúng tôi có một loạt các năng lực phòng thủ trong khu vực, mà chúng tôi đã tăng cường gần đây. Chúng tôi sẵn sàng bảo vệ lợi ích của mình”, người phát ngôn nhấn mạnh.

Cao ủy phụ trách chính sách đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) - bà Kaja Kallas cho biết đã nói chuyện với Bộ trưởng Ngoại giao Israel cũng như các nhà lãnh đạo khu vực khác.

“Những diễn biến mới nhất trên khắp Trung Đông rất nguy hiểm. Chương trình tên lửa đạn đạo và hạt nhân của Iran, cùng với việc hỗ trợ các nhóm chiến binh, đặt ra mối đe dọa nghiêm trọng đối với an ninh toàn cầu”.

“EU đã áp dụng các biện pháp trừng phạt mạnh mẽ đối với Iran và ủng hộ các giải pháp ngoại giao, bao gồm cả về vấn đề hạt nhân. EU cũng đang phối hợp chặt chẽ với các đối tác Ả-rập để tìm kiếm các con đường ngoại giao. Bảo vệ thường dân và luật nhân đạo quốc tế là ưu tiên hàng đầu”.

Thủ tướng Úc Anthony Albanese đã đăng tải một bài viết dài về tình hình hiện tại trên X. Ông cho rằng, chương trình hạt nhân của Iran là mối đe dọa đối với hòa bình và an ninh toàn cầu. “Cộng đồng quốc tế đã khẳng định rõ ràng rằng, không bao giờ được phép cho phép Iran phát triển vũ khí hạt nhân”, Thủ tướng Albanese viết. “Chúng tôi ủng hộ hành động của Mỹ nhằm ngăn chặn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân”.

Minh Hạnh
Reuters, Tass
#Iran #Mỹ #Israel #Trung Đông #xung đột Mỹ - Iran #Nga #Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc

Xem thêm

Cùng chuyên mục