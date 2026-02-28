Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thế giới

Google News

Tổng thống Mỹ, Thủ tướng Israel lên tiếng về đòn tấn công phủ đầu Iran

Minh Hạnh

TPO - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 28/2 tuyên bố nước này đã bắt đầu "các hoạt động chiến đấu quy mô lớn" ở Iran, đồng thời cảnh báo rằng có thể sẽ có thương vong cho phía Mỹ.

“Quân đội Mỹ đã tiến hành một chiến dịch quy mô lớn để ngăn chặn việc họ đe dọa Mỹ và những lợi ích an ninh quốc gia cốt lõi của chúng tôi. Chúng tôi sẽ phá hủy các tên lửa của họ, xóa sổ ngành công nghiệp sản xuất tên lửa của họ. Chúng tôi cũng sẽ vô hiệu hóa lực lượng hải quân của họ. Chúng tôi muốn đảm bảo rằng các lực lượng thân Iran không còn có thể gây bất ổn trong khu vực và trên thế giới. Chúng tôi đảm bảo rằng Iran sẽ không có được vũ khí hạt nhân”.

Các cuộc tấn công diễn ra sau những lời cảnh báo liên tiếp của Mỹ và Israel rằng họ sẽ tấn công Iran một lần nữa nếu nước này tiếp tục theo đuổi chương trình hạt nhân và tên lửa đạn đạo.

Chiến dịch quân sự này được đặt tên là "Tiếng gầm của sư tử" cho giai đoạn do Israel thực hiện, và "Lá chắn của Judah" cho chiến dịch phối hợp với Washington.

“Binh sĩ Mỹ có thể hy sinh, đây là điều thường xảy ra trong chiến tranh. Nhưng chúng ta làm điều này vì tương lai. Và đó là một sứ mệnh cao cả”, ông Trump nói.

Tổng thống Mỹ kêu gọi các thành viên của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran hạ vũ khí. Nếu không, họ sẽ phải đối mặt với nguy cơ mất mạng.

Washington và Tehran đã tổ chức một loạt cuộc đàm phán trong những tuần gần đây về chương trình hạt nhân của Iran. Cuộc đàm phán cuối cùng được tổ chức vào ngày 27/2 mà không đạt được thỏa thuận nào.

“Iran đã từ chối, giống như họ đã làm trong nhiều thập kỷ. Họ đã bác bỏ mọi cơ hội để từ bỏ tham vọng hạt nhân của mình, và chúng ta không thể chịu đựng điều đó nữa”, ông Trump nói.

69a29f75a784aa75ccee1e94.jpg
69a29d4c5837f527ef02983f.jpg
Người dân Tehran tìm nơi trú ẩn sau những vụ nổ lớn. (Ảnh: Reuters)

Trong tuyên bố đưa ra sau đó, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết, các cuộc tấn công vào Iran được tiến hành nhằm mục đích loại bỏ một “mối đe dọa hiện hữu”.

“Tôi cảm ơn người bạn tuyệt vời của chúng ta, Tổng thống Mỹ Donald Trump, vì sự lãnh đạo mang tính lịch sử của ông”, ông Netanyahu nói.

Thủ tướng Israel cũng nhấn mạnh, rằng chiến dịch này sẽ cho phép người dân Iran có thể “nắm lấy vận mệnh của mình”.

69a2abfef84a4da43966f68a.jpg
69a2ac21f84a4da43966f68d.jpg
69a2ac62f84a4da43966f690.jpg
69a2ae9a95838de952458226.jpg
Người dân Israel xuống hầm hoặc trú ẩn dưới gầm cầu. (Ảnh: Reuters)

Trước đó cùng ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Israel - Israel Katz - tuyên bố, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đã phát động một cuộc "tấn công phủ đầu" vào Iran vì lý do an ninh quốc gia, đồng thời cảnh báo người dân về một cuộc tấn công trả đũa của Tehran.

Một quan chức quốc phòng cấp cao nói với kênh truyền hình Channel 13 của Israel, rằng "đây là một cuộc tấn công chung giữa Israel và Mỹ" mà hai bên đã lên kế hoạch "trong nhiều tháng". Một quan chức Mỹ giấu tên sau đó đã xác nhận với tờ Wall Street Journal về việc quân đội Mỹ đang tham gia vào cuộc tấn công.

Các quan chức Mỹ tiết lộ, cuộc tấn công hiện tại vào Iran sẽ có quy mô lớn hơn nhiều so với các cuộc tấn công của Mỹ vào các cơ sở hạt nhân của Iran hồi tháng 6 năm ngoái.

Iran đã bắt đầu tấn công trả đũa

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran tuyên bố đã phát động đợt tấn công tên lửa và máy bay không người lái đầu tiên nhằm vào Israel.

Một quan chức cấp cao của Iran cho biết, sẽ không có “lằn ranh đỏ” nào trong các cuộc tấn công trả đũa của Tehran.

“Chúng tôi đang nói rõ với Israel rằng hãy chuẩn bị cho những gì sắp xảy ra”, quan chức này nói với Al Jazeera.

“Phản ứng của chúng tôi sẽ công khai, và không có giới hạn đỏ nào. Tất cả tài sản và lợi ích của Mỹ và Israel ở Trung Đông đều trở thành mục tiêu hợp pháp”.

Một nguồn thạo tin nói với Reuters, rằng một số binh sĩ đang được sơ tán khỏi căn cứ không quân Al Udeid của Mỹ ở Qatar.

Đại sứ quán Mỹ tại Doha chưa bình luận về thông tin này.

Nhiều phương tiện truyền thông đưa tin về các vụ nổ ở Bahrain và Abu Dhabi thuộc Các Tiểu vương quốc Ả-rập Thống nhất, cả hai nơi đều có căn cứ quân sự của Mỹ. Những thông tin này vẫn chưa được xác nhận.

Minh Hạnh
Reuters, The Guardian
#Mỹ #Iran #Israel #xung đột Mỹ - Iran #tấn công phủ đầu #Trung Đông

