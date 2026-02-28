Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thế giới

Google News

Bolivia: Máy bay chở tiền lao xuống đại lộ, hàng chục người thương vong

Minh Hạnh

TPO - Ít nhất 15 người đã thiệt mạng và 30 người khác bị thương sau khi một máy bay Hercules của Không quân Bolivia chở tiền giấy mới của ngân hàng trung ương nước này rơi xuống một đại lộ đông đúc.

Vụ tai nạn xảy ra hôm 27/2 trong điều kiện thời tiết xấu tại thành phố El Alto, gần thủ đô La Paz của Bolivia.

Theo chính quyền địa phương, chiếc máy bay nói trên cất cánh từ thành phố Santa Cruz, sau đó gặp nạn khi hạ cánh và trượt khỏi đường băng xuống một đại lộ gần đó.

9fe1c638-7a1b-4938-9e41-2484f76b.jpg
446b4480-1af0-4657-985e-e1eb5810.jpg
Hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh: X)

Những đoạn video trên mạng xã hội cho thấy cảnh hỗn loạn khi người dân đổ xô đến hiện trường vụ tai nạn, dường như đang nhặt nhạnh tiền rơi vãi trên mặt đất sau vụ việc. Chính quyền địa phương đã phải tìm cách giải tán đám đông.

Sân bay quốc tế El Alto đã tạm thời đóng cửa sau vụ tai nạn, hãng hàng không quốc gia Boliviana de Aviacion cho biết trong một tuyên bố, nói thêm rằng chiếc máy bay gặp nạn không thuộc đội bay của hãng.

Ngân hàng trung ương Bolivia dự kiến sẽ có buổi họp báo về vụ việc.

Minh Hạnh
Reuters
#rơi máy bay #Bolivia #tai nạn máy bay #thương vong

Xem thêm

Cùng chuyên mục