Bolivia: Máy bay chở tiền lao xuống đại lộ, hàng chục người thương vong

TPO - Ít nhất 15 người đã thiệt mạng và 30 người khác bị thương sau khi một máy bay Hercules của Không quân Bolivia chở tiền giấy mới của ngân hàng trung ương nước này rơi xuống một đại lộ đông đúc.

Vụ tai nạn xảy ra hôm 27/2 trong điều kiện thời tiết xấu tại thành phố El Alto, gần thủ đô La Paz của Bolivia.

Theo chính quyền địa phương, chiếc máy bay nói trên cất cánh từ thành phố Santa Cruz, sau đó gặp nạn khi hạ cánh và trượt khỏi đường băng xuống một đại lộ gần đó.

Hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh: X)

Những đoạn video trên mạng xã hội cho thấy cảnh hỗn loạn khi người dân đổ xô đến hiện trường vụ tai nạn, dường như đang nhặt nhạnh tiền rơi vãi trên mặt đất sau vụ việc. Chính quyền địa phương đã phải tìm cách giải tán đám đông.

Sân bay quốc tế El Alto đã tạm thời đóng cửa sau vụ tai nạn, hãng hàng không quốc gia Boliviana de Aviacion cho biết trong một tuyên bố, nói thêm rằng chiếc máy bay gặp nạn không thuộc đội bay của hãng.

Ngân hàng trung ương Bolivia dự kiến sẽ có buổi họp báo về vụ việc.