Bị tấn công, Iran tuyên bố chuẩn bị phương án trả đũa

TPO - Hãng tin Reuters dẫn lời một quan chức Iran cho biết, nước này đang chuẩn bị phương án trả đũa các cuộc tấn công của Mỹ và Israel ngày 28/2.

Quan chức này cho biết phản ứng sẽ rất mạnh mẽ, nhưng không hé lộ chi tiết.

Theo một báo cáo của hãng tin AP, dịch vụ điện thoại di động đã bị gián đoạn ở Iran sau các cuộc tấn công của Israel.

Tiếng nổ đã được nghe thấy ở nhiều thành phố, bao gồm cả thủ đô Tehran và Isfahan ở miền trung Iran.

Reuters đưa tin người dân xếp hàng dài tại các trạm xăng ở thủ đô Tehran, khi nhiều người cố gắng rời đi. Một quan chức Iran giấu tên nói với hãng tin, rằng một số bộ ở phía nam Tehran đã bị nhắm mục tiêu.

Cơ quan hàng không dân dụng Iran cho biết, nước này đã đóng cửa không phận cho đến khi có thông báo mới.

Lãnh tụ Tối cao Iran - Ayatollah Ali Khamenei - hiện không có mặt ở Tehran và đã được đưa đến một địa điểm an toàn.

Khói bốc lên từ thủ đô Tehran của Iran. (Ảnh: AP)

(Ảnh: Getty Images)

(Ảnh: AP)

(Ảnh: AP)

Trước đó cùng ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Israel - Israel Katz - tuyên bố, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đã phát động một cuộc "tấn công phủ đầu" vào Iran vì lý do an ninh quốc gia, đồng thời cảnh báo người dân về một cuộc tấn công trả đũa của Tehran.

Một quan chức quốc phòng cấp cao nói với kênh truyền hình Channel 13 của Israel, rằng "đây là một cuộc tấn công chung giữa Israel và Mỹ" mà hai bên đã lên kế hoạch "trong nhiều tháng". Một quan chức Mỹ giấu tên sau đó đã xác nhận với tờ Wall Street Journal về việc quân đội Mỹ đang tham gia vào cuộc tấn công.

Các quan chức Mỹ tiết lộ, cuộc tấn công hiện tại vào Iran sẽ có quy mô lớn hơn nhiều so với các cuộc tấn công của Mỹ vào các cơ sở hạt nhân của Iran hồi tháng 6 năm ngoái.

Kênh truyền hình Channel 12 của Israel tuyên bố, các cuộc tấn công nhắm vào “hàng chục mục tiêu của Iran”, với các báo cáo truyền thông chưa được xác nhận cho biết, một trong các cuộc tấn công đã nhắm vào một cơ sở của tổng thống Iran.

Bộ Giao thông Vận tải Israel thông báo, không phận quốc gia đã bị đóng cửa đối với các chuyến bay dân sự, nhấn mạnh rằng “sự an toàn và an ninh của hành khách là ưu tiên hàng đầu”.

Các cuộc tấn công diễn ra chưa đầy 48 giờ sau khi vòng đàm phán mới nhất giữa Iran và Mỹ về chương trình hạt nhân của Tehran kết thúc mà không đạt được bước đột phá nào.