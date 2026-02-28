Israel - Mỹ phóng tên lửa vào Iran, Tehran tuyên bố trả đũa mạnh mẽ

TPO - Israel vừa phát động một cuộc tấn công “phòng ngừa” nhằm vào Iran trong ngày 28/2, theo lời tuyên bố của Bộ trưởng Quốc phòng Israel.

Theo Xinhua, Bộ trưởng Quốc phòng Israel cho biết lực lượng của nước này đã tiến hành một cuộc tấn công nhằm ngăn chặn nguy cơ từ phía Iran. Lực lượng hỗn hợp Mỹ - Israel đã phóng tên lửa vào Iran, bao gồm mục tiêu gần văn phòng của Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei.

Khói bốc lên sau một vụ nổ ở Tehran. (Ảnh: CNN).

Phát biểu trước báo giới, Bộ trưởng Israel Katz tuyên bố: “Nhà nước Israel đã phát động một đòn tấn công phủ đầu nhằm vào Iran để loại bỏ các mối đe dọa đối với Nhà nước Israel".

Ông Katz cũng cho biết đã ban hành lệnh áp dụng “tình trạng khẩn cấp ngay lập tức trên toàn lãnh thổ”.

Sau khi bị Israel và Mỹ không kích tấn công phủ đầu, Iran đã đóng cửa không phận.

Các báo cáo ban đầu, trong đó có từ hãng Sky News, cũng xác nhận tuyên bố này, nhưng thông tin chi tiết (mục tiêu, thiệt hại, quy mô) vẫn còn hạn chế. Theo thông tin mới nhất mà Xinhua dẫn báo chí địa phương, các tên lửa của Israel phóng tới một số khu vực của Iran, bao gồm con phố có trường đại học.

Người dân Tehran nghe thấy tiếng nổ, trong khi còi báo động vang lên khắp Israel để chuẩn bị đối phó với khả năng tên lửa phản công từ Iran.

Ngày 27/2, Mỹ đã cho phép các nhân viên chính phủ không thiết yếu và gia đình của họ rời khỏi Israel, khi căng thẳng Trung Đông chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Trung Quốc và Canada khuyến cáo công dân các nước này ở Iran nên rời đi ngay lập tức.

Tình hình khu vực căng thẳng

Đây là diễn biến mới nhất trong bối cảnh quan hệ Israel - Iran đã leo thang mạnh kể từ cuộc không kích lớn của Israel vào Iran hồi tháng 6/2025, khi Israel tấn công cả cơ sở hạt nhân và các mục tiêu quân sự ở Tehran và các vùng khác, làm nhiều chỉ huy cao cấp Iran thiệt mạng và dẫn tới đối đầu tên lửa và máy bay không người lái giữa hai bên.

Căng thẳng khu vực vẫn rất cao, với lo ngại về một cuộc xung đột quy mô rộng hơn kéo theo các quốc gia khác hoặc các nhóm vũ trang ủy nhiệm của Tehran.

Israel tiến hành cuộc không kích thứ hai

Ba vụ nổ được nghe thấy ở thủ đô Tehran của Iran, hãng thông tấn Fars đưa tin. Nhiều tên lửa bắn trúng đường phố gần trường đại học, khu vực Jomhouri ở Tehran.

Lo ngại bị phản công, quân đội Israel ra lệnh cho các trường học đóng cửa. Các cuộc tụ tập công cộng bị cấm trên khắp Israel. Còi báo động không kích vang lên ở Israel, người dân được lệnh tìm nơi trú ẩn.

Israel vừa đóng cửa không phận với mọi chuyến bay dân sự. Trước đó, Iran cũng làm điều tương tự.

Giờ đây, Israel đang tổ chức đợt không kích thứ hai nhằm vào Iran, Times of Israel đưa tin.

Gây bất ngờ cho Iran

Truyền thông Israel dẫn một nguồn tin an ninh giấu tên cho biết chiến dịch quân sự chung giữa Mỹ và Israel nhằm vào Iran đã được hai bên lên kế hoạch trong nhiều tháng. Nguồn tin Israel nói vụ không kích nhằm vào tất cả lãnh đạo Iran, bao gồm Lãnh tụ tối cao Ali Khamenei, Xinhua đưa tin.

Theo nguồn tin này trả lời Channel 12, Israel đang “dốc toàn lực” cho chiến dịch, trong khi phía Mỹ được mô tả là “cùng chung quan điểm” và phối hợp chặt chẽ. Giai đoạn “mở màn” của cuộc tấn công được cho là dự kiến kéo dài trong 4 ngày.

Bản tin truyền hình cho biết việc lựa chọn thời điểm tấn công vào buổi sáng được tính toán nhằm tạo yếu tố bất ngờ, bởi phía Iran được cho là không lường trước một đòn đánh vào ban ngày.

Ở diễn biến liên quan, Bộ Giao thông Iraq thông báo đã đóng cửa không phận nước này sau khi Israel và Mỹ tiến hành các đợt tấn công nhằm vào nước láng giềng phía đông là Iran. Truyền thông nhà nước Iraq cho biết mọi hoạt động hàng không tại Sân bay Quốc tế Erbil ở miền bắc Iraq đã tạm dừng.

Hiện phía Iran chưa đưa ra bình luận chính thức về các thông tin nói trên.

Mỹ đối mặt thách thức phức tạp trong chiến dịch với Iran

Trong bối cảnh quân đội Mỹ đang triển khai lực lượng lớn nhất ở Trung Đông trong nhiều năm qua, đang cùng Israel thực hiện chiến dịch quân sự chống Iran, khó khăn thực tiễn phía trước hai nước đồng minh là không hề nhỏ, Times of Israel nhận định.

Tàu sân bay Mỹ USS Abraham Lincoln (trái). (Ảnh: AP)

Quân sự vượt trội nhưng không đồng nghĩa là dễ dàng

Mỹ hiện có lợi thế áp đảo về lực lượng không quân, hải quân và bộ binh trong một cuộc đối đầu trực diện với Iran, bao gồm sự hiện diện của các nhóm tác chiến tàu sân bay và hàng trăm máy bay chiến đấu được triển khai ở khu vực. Tuy nhiên, các chuyên gia và phân tích chính sách cho rằng việc hoạch định một chiến dịch thực sự hiệu quả lại không hề đơn giản.

Điểm khó đầu tiên là mục tiêu và quy mô chiến dịch: Một cuộc tấn công sốc và choáng váng có thể gây thiệt hại lực lượng Iran nhưng chưa rõ liệu đó có thể đạt mục tiêu chiến lược lớn hơn hay không, trong khi một chiến dịch quy mô lớn hơn lại có thể kéo dài, tốn kém và đẩy Mỹ sâu vào xung đột.

Ngay cả trước ưu thế quân sự của Mỹ và Israel, Iran vẫn có khả năng gây tổn thất đáng kể cho lực lượng Mỹ và đồng minh qua các chiến thuật không đối xứng như tấn công tên lửa, chiến tranh mạng, và sử dụng lực lượng ủy nhiệm trong khu vực để tấn công căn cứ và tàu chiến Mỹ.

Ngoài ra, vấn đề hậu cần và nguồn lực cũng là một gánh nặng đối với Lầu Năm Góc. Mặc dù kho vũ khí Mỹ vượt trội, nhiều chuyên gia cảnh báo kho dự trữ tên lửa phòng thủ và đạn dược quan trọng đang bị đặt dưới áp lực, khiến việc duy trì một chiến dịch kéo dài trở nên khó khăn hơn.

Ông Trump tuyên bố Mỹ bắt đầu “chiến dịch tác chiến quy mô lớn” tại Iran; Israel đặt tên chiến dịch là “Sư tử gầm"

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington đã chính thức phát động “các hoạt động tác chiến quy mô lớn tại Iran”, đánh dấu bước leo thang nghiêm trọng trong căng thẳng giữa Mỹ, Israel và Cộng hòa Hồi giáo Iran. Ông tuyên bố Iran không bao giờ có thể có được vũ khí hạt nhân, Xinhua đưa tin.

Trong một đoạn video đăng tải trên nền tảng Truth Social, ông Trump viết: "Mục tiêu của chúng ta là bảo vệ người dân Mỹ bằng cách loại bỏ những mối đe dọa cận kề từ chế độ Iran – một nhóm tàn bạo gồm những con người rất cứng rắn và khủng khiếp".

Tổng thống Mỹ không đề cập trực tiếp việc các đòn tấn công đang được tiến hành phối hợp cùng Israel, song các nguồn tin quân sự cho biết hai nước đã bắt đầu một làn sóng không kích ngay trong buổi sáng cùng ngày.

Tấn công từ đường không và đường biển

Theo một quan chức Mỹ trao đổi với hãng tin Reuters, các đòn đánh của Mỹ nhằm vào Iran đang được triển khai đồng thời từ trên không và trên biển. Điều này cho thấy quy mô chiến dịch không chỉ giới hạn ở không kích mà có thể bao gồm tên lửa hành trình phóng từ tàu chiến và các phương tiện hải quân khác.

Động thái này diễn ra sau nhiều tuần căng thẳng leo thang liên quan đến chương trình hạt nhân của Iran và các cảnh báo cứng rắn từ Washington. Trước đó, ông Trump từng tuyên bố ông “không hài lòng” với tiến trình đàm phán và khẳng định Iran không được phép sở hữu vũ khí hạt nhân.

Israel đặt tên chiến dịch là “Lion’s Roar”

Phía Israel xác nhận đang phối hợp với Mỹ trong chiến dịch quân sự chống lại Iran. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã quyết định đặt tên chiến dịch là “Lion’s Roar” (Sư tử gầm).

Theo các nguồn tin quân sự, ban đầu Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đã có một tên nội bộ khác cho kế hoạch tấn công. Tuy nhiên, ông Netanyahu đã chọn tên “Lion’s Roar” như một thông điệp biểu tượng về sức mạnh và răn đe.

Đáng chú ý, chiến dịch gần nhất của IDF nhằm vào Iran hồi tháng 6/2025 mang tên “Rising Lion”, cho thấy Tel Aviv tiếp tục sử dụng hình tượng “Sư tử” trong các chiến dịch nhắm vào Tehran.

Mục tiêu: Làm suy yếu chế độ

Phát biểu trên Channel 12, cựu Giám đốc tình báo quân đội Israel Amos Yadlin nhận định mục tiêu của chiến dịch hiện nay là:

“Làm suy yếu mạnh mẽ chế độ và năng lực quân sự của họ.”

Ông Yadlin nhấn mạnh rằng không thể “lật đổ một chế độ chỉ bằng các đòn không kích”, nhưng có thể hạn chế đáng kể khả năng hành động của họ, kể cả trong việc kiểm soát người dân trong nước.

Theo ông, có thể Tổng thống Trump muốn thực hiện một chiến dịch đủ mạnh để buộc Iran quay trở lại bàn đàm phán về chương trình hạt nhân. Đồng thời, ông cũng cho rằng Washington đang thực hiện lời hứa hỗ trợ những người biểu tình Iran – những lực lượng phản đối chính quyền Tehran trong thời gian qua.

Iran đứng trước lựa chọn chiến lược

Giới phân tích nhận định Tehran gần như chắc chắn sẽ đáp trả. Tuy nhiên, theo ông Yadlin, Iran đang đối diện một quyết định chiến lược quan trọng: Phản công toàn diện, sử dụng toàn bộ năng lực tên lửa và các lực lượng ủy nhiệm trong khu vực, điều có thể dẫn đến chiến tranh khu vực quy mô lớn; Kiềm chế và quay lại đàm phán, nhằm tránh leo thang thêm và giảm thiểu thiệt hại.

Hiện chưa có tuyên bố chính thức từ Tehran về quy mô thiệt hại hoặc kế hoạch đáp trả.

Nguy cơ leo thang khu vực

Các chuyên gia cảnh báo rằng bất kỳ phản ứng mạnh mẽ nào từ Iran – bao gồm tấn công tên lửa vào Israel, căn cứ Mỹ tại Trung Đông, hoặc phong tỏa tuyến vận tải chiến lược – đều có thể nhanh chóng đẩy khu vực vào một cuộc xung đột rộng lớn hơn.

Trong khi đó, phát biểu của ông Trump cho thấy Washington coi chiến dịch này là hành động phòng vệ nhằm loại bỏ “mối đe dọa cận kề”, thay vì một chiến dịch thay đổi chế độ công khai. Tuy nhiên, những bình luận từ phía Israel cho thấy mục tiêu thực tế có thể bao gồm việc làm suy yếu sâu sắc cấu trúc quyền lực của Tehran.

Tình hình đang diễn biến nhanh chóng và được dự báo sẽ tiếp tục tác động mạnh đến an ninh Trung Đông cũng như thị trường năng lượng toàn cầu trong những ngày tới.

Nhằm vào nhà riêng bộ trưởng, tướng lĩnh

Các cuộc tấn công vào Iran cho đến nay đã nhắm vào nhà riêng của các bộ trưởng và tướng lĩnh quân đội, các cơ sở của Bộ Quốc phòng và Tình báo, và một cơ sở của tổng thống, theo báo cáo của Channel 12.

Giữa các cuộc tấn công của Israel và Mỹ vào Iran, một làn sóng tấn công mạng cũng đã nhắm vào nước này, theo hãng thông tấn bán chính thức Fars đưa tin.

Fars cho biết một số hãng thông tấn lớn của Iran đã bị nhắm mục tiêu và “gặp phải sự gián đoạn nghiêm trọng trong hoạt động”, và một số ứng dụng di động được sử dụng rộng rãi cũng bị gián đoạn.

Khi Israel và Iran tiến hành các cuộc tấn công vào Iran, Bộ Y tế cho biết họ đã chỉ thị tất cả các bệnh viện của Israel hoạt động ở mức độ cảnh báo cao nhất và chuyển đến các cơ sở được bảo vệ và dưới lòng đất, Times of Israel đưa tin.

Bộ Y tế cho biết việc chăm sóc ngoại trú và các thủ tục không khẩn cấp bị hủy bỏ, và các phòng khám sẽ chỉ thực hiện các thủ tục khẩn cấp như chạy thận nhân tạo.

Ngoài ra, bất kỳ bệnh nhân nào không cần nhập viện sẽ được xuất viện và đưa về nhà hoặc đến các cơ sở chăm sóc, và công chúng được khuyến cáo tránh đến bệnh viện trong các trường hợp không khẩn cấp.

Ông Trump ngụ ý vụ không kích Iran nhằm thay đổi chế độ

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 28/2 tuyên bố cuộc chiến chống Iran. (Ảnh: Truth Social)

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố ngụ ý rằng, mục tiêu của các cuộc không kích đang diễn ra tại Iran là lật đổ chính quyền Tehran, đồng thời kêu gọi người dân Iran “nắm lấy cơ hội” để tiếp quản đất nước sau khi chiến dịch quân sự kết thúc, Times of Israel đưa tin.

Trong một video dài 8 phút đăng trên nền tảng Truth Social, ông Trump xác nhận Mỹ đã tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào Iran, đồng thời đưa ra thông điệp cứng rắn chưa từng có nhắm trực tiếp vào các lực lượng vũ trang của nước này.

“Gửi tới các thành viên của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo, các lực lượng vũ trang và toàn bộ cảnh sát. Tôi nói tối nay rằng các bạn phải hạ vũ khí và sẽ được miễn trừ hoàn toàn, hoặc nếu không, sẽ phải đối mặt với cái chết chắc chắn", ông Trump tuyên bố.

Ông lặp lại thông điệp này một lần nữa trong bài phát biểu: "Hạ vũ khí xuống. Các bạn sẽ được đối xử công bằng với sự miễn trừ hoàn toàn, hoặc sẽ phải đối mặt với cái chết chắc chắn".

Phát biểu của ông Trump được xem là tín hiệu rõ ràng nhất cho thấy chiến dịch quân sự hiện nay không chỉ nhằm vào các mục tiêu quân sự hay hạt nhân, mà còn hướng tới mục tiêu thay đổi chế độ tại Tehran.

Trước đó, Washington thường nhấn mạnh mục tiêu “ngăn chặn mối đe dọa” từ chương trình hạt nhân và các hoạt động khu vực của Iran. Tuy nhiên, lời kêu gọi công khai người dân Iran tiếp quản chính phủ đánh dấu sự thay đổi đáng kể về ngôn từ và mục tiêu chính trị.

Hiện phía Tehran chưa đưa ra phản ứng chính thức đối với bài phát biểu của ông Trump. Tình hình tại Iran được cho là vẫn rất căng thẳng trong bối cảnh các đợt không kích tiếp diễn.

Giới quan sát nhận định những phát biểu mới nhất từ Nhà Trắng có thể làm gia tăng nguy cơ leo thang xung đột trên diện rộng, đồng thời đặt ra câu hỏi lớn về khả năng Iran đáp trả trong những giờ và ngày tới.

Còi báo động vang khắp miền Bắc Israel giữa đợt tấn công tên lửa đạn đạo từ Iran

Còi báo động phòng không đã vang lên trên khắp khu vực miền Bắc Israel khi Iran phóng tên lửa đạn đạo về phía lãnh thổ Israel, quân đội Israel cho biết.

Theo thông báo từ Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), các hệ thống phòng không đang hoạt động để đánh chặn các mục tiêu bay đến. Quân đội Israel xác nhận đã phát hiện nhiều vụ phóng tên lửa từ Iran nhằm vào Israel, báo địa phương Times of Israel đưa tin.

IDF kêu gọi người dân khi nhận được cảnh báo phải lập tức di chuyển vào phòng an toàn hoặc các khu vực được bảo vệ theo hướng dẫn của cơ quan phòng vệ dân sự. Chính quyền địa phương tại nhiều thành phố phía Bắc đã mở các hầm trú ẩn công cộng trong bối cảnh nguy cơ tấn công tiếp diễn.

Hiện chưa có thông tin chính thức về thiệt hại hoặc thương vong.

Tổng thống Iran vẫn khỏe mạnh

Hãng thông tấn bán chính thức Tasnim của Iran dẫn một nguồn tin thân cận với phủ tổng thống cho biết Tổng thống Masoud Pezeshkian “vẫn hoàn toàn khỏe mạnh”.

Thông tin này được đưa ra sau các báo cáo chưa được xác nhận cho rằng ông Pezeshkian có thể nằm trong số các mục tiêu bị nhắm tới trong các cuộc không kích của Israel và Mỹ vào Iran sáng cùng ngày.

Tehran chưa công bố chi tiết về mức độ thiệt hại do các cuộc tấn công gây ra, song truyền thông nhà nước Iran trước đó cho biết nước này sẽ đáp trả “mạnh mẽ và tương xứng”.

Tình hình an ninh trong khu vực tiếp tục diễn biến nhanh chóng, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ xung đột lan rộng trên toàn Trung Đông.

Còi báo động phòng không vang lên tại Jerusalem

Theo thông báo từ IDF, các hệ thống phòng không đang hoạt động để đánh chặn các mục tiêu bay tới. Một nguồn tin quốc phòng cho biết một tên lửa nhắm vào khu vực miền Trung Israel đã bị hệ thống phòng thủ bắn hạ thành công.

Hiện chưa có báo cáo thương vong ngay lập tức.

Đợt phản công thứ hai trong ngày

Trong khi đó, các còi báo động mới tiếp tục vang lên tại miền Bắc Israel, cho thấy Iran đã tiến hành thêm các đợt phóng tên lửa. Tại Tel Aviv và nhiều khu vực miền Trung, còi báo động lại vang lên giữa một đợt tấn công tên lửa đạn đạo khác - được xác định là đợt thứ hai trong ngày.

Khói bốc lên nghi ngút trên bầu trời Abu Dhabi, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất ngày 28/2. Ảnh: CNN.

Quân đội Israel cho biết các hệ thống phòng không tiếp tục đánh chặn tên lửa. Người dân khi nghe còi báo động được yêu cầu ngay lập tức di chuyển vào phòng an toàn hoặc hầm trú ẩn theo hướng dẫn của cơ quan phòng vệ dân sự.

Dịch vụ cấp cứu Magen David Adom thông báo chưa ghi nhận trường hợp bị thương nào sau đợt tấn công tên lửa nhằm vào miền Bắc Israel. Theo các nguồn tin, ít nhất hai tên lửa đã được phóng, trong đó một quả được cho là rơi xuống khu vực trống.

Li-băng tuyên bố không để bị kéo vào chiến tranh

Giữa lúc căng thẳng leo thang, Thủ tướng Li-băng Nawaf Salam tuyên bố Beirut sẽ không để bất kỳ bên nào kéo đất nước vào chiến tranh.

Phát biểu trên nền tảng X, ông Salam viết: "Tôi kêu gọi tất cả người dân Li-băng hành động một cách khôn ngoan và yêu nước, đặt lợi ích của Li-băng lên trên mọi cân nhắc khác. Tôi nhắc lại rằng chúng ta sẽ không để bất kỳ ai kéo đất nước vào những cuộc phiêu lưu đe dọa an ninh và sự đoàn kết của mình".

Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh xuất hiện lo ngại rằng lực lượng Hezbollah, đồng minh của Iran tại Li-băng, có thể mở thêm mặt trận tấn công Israel sau các cuộc không kích của Mỹ và Israel nhằm vào Iran trước đó trong ngày.

Bahrain kích hoạt còi báo động khi Iran nhắm vào căn cứ Mỹ

Bộ Nội vụ Bahrain chiều 28/2 cho biết đã kích hoạt còi báo động phòng không nhằm cảnh báo về một cuộc tấn công của Iran nhắm vào các căn cứ quân sự Mỹ tại quốc gia vùng Vịnh này, được mô tả là hành động đáp trả các cuộc không kích Mỹ - Israel nhằm vào Cộng hòa Hồi giáo trong buổi sáng cùng ngày.

Truyền thông Arab đưa tin các vụ nổ đã được nghe thấy và khói bốc lên tại thủ đô Manama, cho thấy cuộc tấn công của Iran đã bắt đầu. Hiện chưa có thông tin chính thức về thiệt hại hoặc thương vong, Xinhua đưa tin.

Houthi tuyên bố nối lại tấn công

Hai quan chức cấp cao của lực lượng Houthi tại Yemen, được Iran hậu thuẫn, cho biết nhóm này đã quyết định nối lại các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào tuyến hàng hải và Israel để ủng hộ Tehran. Các quan chức này yêu cầu giấu tên do chưa có thông báo chính thức từ ban lãnh đạo Houthi, Times of Israel đưa tin.

Theo một trong hai nguồn tin, cuộc tấn công đầu tiên có thể diễn ra “ngay trong đêm nay”.

Trước đó, lực lượng Houthi đã ngừng các cuộc tấn công trên tuyến vận tải Biển Đỏ như một phần của thỏa thuận với chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump, theo đó Washington cũng chấm dứt các cuộc không kích nhằm vào Houthi. Nhóm này cũng dừng các cuộc tấn công vào Israel sau lệnh ngừng bắn hồi tháng 10, vốn đã tạm dừng giao tranh quy mô lớn tại Gaza.

Đại sứ quán Mỹ yêu cầu trú ẩn tại chỗ

Trong diễn biến liên quan, các cơ quan đại diện ngoại giao của Mỹ tại Israel, Qatar và UAE thông báo trên mạng xã hội rằng họ đã yêu cầu toàn bộ nhân viên trú ẩn tại chỗ, đồng thời khuyến cáo mọi công dân Mỹ “làm điều tương tự cho đến khi có thông báo mới”.

Động thái này phản ánh lo ngại rằng xung đột có thể lan rộng ra toàn khu vực Trung Đông sau khi Iran tuyên bố đáp trả các đòn tấn công của Mỹ và Israel.

Trước đó, vào hôm qua, 27/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump bày tỏ sự thất vọng về các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran liên quan đến chương trình hạt nhân, cảnh báo rằng "đôi khi bạn phải sử dụng vũ lực", trong bối cảnh sự hiện diện quân sự quy mô lớn của Mỹ trong khu vực có thể báo trước các cuộc tấn công vào Iran.

Tiếp tục cập nhật