Thế giới

Google News

Con gái Chủ tịch Triều Tiên gây ấn tượng với hình ảnh ngắm bắn bằng súng trường

Minh Hạnh

TPO - Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un hôm 27/2 đã tặng những khẩu súng bắn tỉa thế hệ mới cho các quan chức quân đội, gọi đây là những “vũ khí tuyệt vời”. Buổi lễ có sự góp mặt của con gái ông Kim, thường được gọi là Ju Ae.

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 28/2 đưa tin, Chủ tịch Kim đã gặp gỡ các quan chức và chỉ huy quân đội tại trụ sở đảng Lao động, sau đó trao tặng mỗi người một khẩu súng trường thế hệ mới do Học viện Khoa học Quốc phòng nước này phát triển.

“Như đã được công bố, khẩu súng bắn tỉa thế hệ mới này thực sự là một vũ khí tuyệt vời”, ông Kim nói. "Những món quà này thể hiện sự đánh giá cao của tôi về lòng tận tụy phi thường của các ông đối với đất nước và nhân dân, đồng thời là biểu hiện của sự tin tưởng tuyệt đối của tôi dành cho các ông”.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên cũng đích thân trao giấy chứng nhận sử dụng vũ khí cho từng người, và cùng các cán bộ lãnh đạo bắn thử súng tại trường bắn.

Những người được nhận quà bao gồm các thành viên Quân uỷ Trung ương, các chỉ huy cấp cao của quân đội Triều Tiên, cũng như em gái của ông Kim - bà Kim Yo Jong.

Những bức ảnh do hãng thông tấn KCNA công bố cho thấy, con gái tuổi teen của ông Kim Jong Un, được biết đến với tên Ju Ae, đã tham dự buổi lễ tặng quà và thử nhắm bắn súng trường tại trường bắn.

pyh2026022801520004200-p4.jpg
Ông Kim Jong Un tặng súng cho các quan chức quân đội. (Ảnh: Yonhap)
mboickpunfpl5mtgh4tot6zxkm-1.jpg
biu3jdeqtfj7piwz7s76kexdti.jpg
mxu5c5ik3viu7ckqt3pbm3abfu.jpg
Con gái ông Kim Jong Un tại sự kiện (Ảnh: Reuters)
atvwq2q22nppbcg7g33y2hs6fm.jpg
m7ezi6l56vlzjapmhahpoplzii.jpg
(Ảnh: Reuters)
pyh2026022801810004200-p4.jpg
Bà Kim Yo Jong (trái) nhắm bắn tại trường bắn. (Ảnh: Yonhap)

Ju Ae ngày càng xuất hiện thường xuyên trên các phương tiện truyền thông nhà nước, tháp tùng cha mình trong các chuyến thăm thực địa, bao gồm cả việc kiểm tra các dự án vũ khí, trong bối cảnh các nhà phân tích đồn đoán rằng cô đang được đào tạo để trở thành nhà lãnh đạo thế hệ thứ tư của đất nước.

KCNA cũng công bố một bức ảnh bà Kim Yo Jong cầm súng trường bên cạnh bà Hyon Song Wol, một phụ tá của nhà lãnh đạo Triều Tiên.

Minh Hạnh
Reuters
#Hàn Quốc #Triều Tiên #Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un #súng trường #con gái ông Kim Jong Un

