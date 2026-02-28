NÓNG: Israel - Mỹ phóng tên lửa vào Iran

TPO - Israel vừa phát động một cuộc tấn công “phòng ngừa” nhằm vào Iran trong ngày 28/2, theo lời tuyên bố của Bộ trưởng Quốc phòng Israel.

Theo Xinhua, Bộ trưởng Quốc phòng Israel cho biết lực lượng của nước này đã tiến hành một cuộc tấn công nhằm ngăn chặn nguy cơ từ phía Iran. Lực lượng hỗn hợp Mỹ - Israel đã phóng tên lửa vào Iran, bao gồm mục tiêu gần văn phòng của Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei.

Khói bốc lên sau một vụ nổ ở Tehran. (Ảnh: CNN).

Phát biểu trước báo giới, Bộ trưởng Israel Katz tuyên bố: “Nhà nước Israel đã phát động một đòn tấn công phủ đầu nhằm vào Iran để loại bỏ các mối đe dọa đối với Nhà nước Israel".

Ông Katz cũng cho biết đã ban hành lệnh áp dụng “tình trạng khẩn cấp ngay lập tức trên toàn lãnh thổ”.

Sau khi bị Israel và Mỹ không kích tấn công phủ đầu, Iran đã đóng cửa không phận.

Các báo cáo ban đầu, trong đó có từ hãng Sky News, cũng xác nhận tuyên bố này, nhưng thông tin chi tiết (mục tiêu, thiệt hại, quy mô) vẫn còn hạn chế. Theo thông tin mới nhất mà Xinhua dẫn báo chí địa phương, các tên lửa của Israel phóng tới một số khu vực của Iran, bao gồm con phố có trường đại học.

Người dân Tehran nghe thấy tiếng nổ, trong khi còi báo động vang lên khắp Israel để chuẩn bị đối phó với khả năng tên lửa phản công từ Iran.

Ngày 27/2, Mỹ đã cho phép các nhân viên chính phủ không thiết yếu và gia đình của họ rời khỏi Israel, khi căng thẳng Trung Đông chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Trung Quốc và Canada khuyến cáo công dân các nước này ở Iran nên rời đi ngay lập tức.

Tình hình khu vực căng thẳng

Đây là diễn biến mới nhất trong bối cảnh quan hệ Israel - Iran đã leo thang mạnh kể từ cuộc không kích lớn của Israel vào Iran hồi tháng 6/2025, khi Israel tấn công cả cơ sở hạt nhân và các mục tiêu quân sự ở Tehran và các vùng khác, làm nhiều chỉ huy cao cấp Iran thiệt mạng và dẫn tới đối đầu tên lửa và máy bay không người lái giữa hai bên.

Căng thẳng khu vực vẫn rất cao, với lo ngại về một cuộc xung đột quy mô rộng hơn kéo theo các quốc gia khác hoặc các nhóm vũ trang ủy nhiệm của Tehran.

Israel tiến hành cuộc không kích thứ hai

Ba vụ nổ được nghe thấy ở thủ đô Tehran của Iran, hãng thông tấn Fars đưa tin. Nhiều tên lửa bắn trúng đường phố gần trường đại học, khu vực Jomhouri ở Tehran.

Lo ngại bị phản công, quân đội Israel ra lệnh cho các trường học đóng cửa. Các cuộc tụ tập công cộng bị cấm trên khắp Israel. Còi báo động không kích vang lên ở Israel, người dân được lệnh tìm nơi trú ẩn.

Israel vừa đóng cửa không phận với mọi chuyến bay dân sự. Trước đó, Iran cũng làm điều tương tự.

Giờ đây, Israel đang tổ chức đợt không kích thứ hai nhằm vào Iran, Times of Israel đưa tin.

Gây bất ngờ cho Iran

Truyền thông Israel dẫn một nguồn tin an ninh giấu tên cho biết chiến dịch quân sự chung giữa Mỹ và Israel nhằm vào Iran đã được hai bên lên kế hoạch trong nhiều tháng. Nguồn tin Israel nói vụ không kích nhằm vào tất cả lãnh đạo Iran, bao gồm Lãnh tụ tối cao Ali Khamenei, Xinhua đưa tin.

Theo nguồn tin này trả lời Channel 12, Israel đang “dốc toàn lực” cho chiến dịch, trong khi phía Mỹ được mô tả là “cùng chung quan điểm” và phối hợp chặt chẽ. Giai đoạn “mở màn” của cuộc tấn công được cho là dự kiến kéo dài trong 4 ngày.

Bản tin truyền hình cho biết việc lựa chọn thời điểm tấn công vào buổi sáng được tính toán nhằm tạo yếu tố bất ngờ, bởi phía Iran được cho là không lường trước một đòn đánh vào ban ngày.

Ở diễn biến liên quan, Bộ Giao thông Iraq thông báo đã đóng cửa không phận nước này sau khi Israel và Mỹ tiến hành các đợt tấn công nhằm vào nước láng giềng phía đông là Iran. Truyền thông nhà nước Iraq cho biết mọi hoạt động hàng không tại Sân bay Quốc tế Erbil ở miền bắc Iraq đã tạm dừng.

Hiện phía Iran chưa đưa ra bình luận chính thức về các thông tin nói trên.

Trước đó, vào hôm qua, 27/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump bày tỏ sự thất vọng về các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran liên quan đến chương trình hạt nhân, cảnh báo rằng "đôi khi bạn phải sử dụng vũ lực", trong bối cảnh sự hiện diện quân sự quy mô lớn của Mỹ trong khu vực có thể báo trước các cuộc tấn công vào Iran.

Tiếp tục cập nhật