Thế giới

Google News

Thế giới lo ngại 'ngòi nổ' Trung Đông

Thái An

TPO - Căng thẳng tại Trung Đông leo thang mạnh mẽ sau khi Mỹ và Israel tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào Iran, khiến nhiều quốc gia trong khu vực và trên thế giới đồng loạt bày tỏ quan ngại về nguy cơ bùng phát một cuộc xung đột khu vực quy mô lớn, Times of Israel đưa tin chiều 28/2.

Liên bang Nga kêu gọi công dân rời khỏi Iran. Ông Dmitry Medvedev - Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga, cho rằng các cuộc đàm phán với Mỹ trước đó chỉ là “bình phong”, ám chỉ Mátxcơva tin rằng Washington đã chuẩn bị cho hành động quân sự từ trước.

40 học sinh thiệt mạng

Các cuộc không kích của Israel - Mỹ vào thủ đô Tehran của Iran ngày 28/2 khiến ít nhất 40 học sinh, sinh viên thiệt mạng, Xinhua dẫn nguồn báo chí Iran.

img-4479.jpg
Một vụ nổ trên biển, nhìn từ Haifa, miền bắc Israel, ngày 28/2. Ảnh: Reuters.

Liên minh châu Âu cảnh báo tình hình nguy hiểm

Liên minh châu Âu (EU) cảnh báo tình hình đang ở mức “nguy hiểm”. Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen kêu gọi “tất cả các bên kiềm chế tối đa”, nhấn mạnh điều “tối quan trọng” là phải “đảm bảo an toàn hạt nhân”, trong bối cảnh Mỹ phát tín hiệu các cơ sở hạt nhân của Iran nằm trong tầm ngắm.

Đại diện cấp cao phụ trách chính sách đối ngoại của EU, Kaja Kallas, thông báo khối này sẽ rút toàn bộ nhân sự không thiết yếu khỏi khu vực.

Chính phủ Anh bày tỏ lo ngại các cuộc tấn công có thể thổi bùng một cuộc xung đột Trung Đông rộng lớn hơn. London đã khuyến cáo công dân tại Bahrain, Kuwait, Qatar và UAE tìm nơi trú ẩn an toàn. “Chúng tôi không muốn chứng kiến sự leo thang thêm thành một cuộc xung đột khu vực rộng lớn", người phát ngôn chính phủ Anh nhấn mạnh, cho biết ưu tiên trước mắt là bảo đảm an toàn cho công dân nước này trong khu vực.

Tại Jordan, quân đội thông báo không quân đang hoạt động để bảo vệ lãnh thổ và người dân khi các đòn không kích diễn ra. Một quan chức quân sự cho biết hai tên lửa đạn đạo nhằm vào lãnh thổ nước này đã bị hệ thống phòng không Jordan đánh chặn thành công.

Trong khi đó, Ukraine cho rằng chính “bạo lực của chính quyền Iran đối với người dân và các quốc gia khác” đã kích hoạt các cuộc tấn công của Mỹ và Israel. Bộ Ngoại giao Ukraine tuyên bố nguyên nhân của tình hình hiện nay là “sự bạo lực và chuyên quyền của chế độ Iran”, đặc biệt là các vụ trấn áp và sát hại người biểu tình ôn hòa gia tăng trong những tháng gần đây.

Pháp, quốc gia có nhiều căn cứ quân sự tại Trung Đông, đặc biệt ở Qatar, UAE và Jordan, cho biết ưu tiên hàng đầu là bảo vệ công dân và lực lượng của mình. Bà Alice Rufo, Thứ trưởng Quốc phòng Pháp, nói với truyền hình France 2 rằng Paris đang “theo dõi tình hình theo thời gian thực” và tập trung đảm bảo an toàn cho các lợi ích của mình trong khu vực.

Liên minh châu Phi (AU) cũng lên tiếng kêu gọi “kiềm chế, giảm leo thang khẩn cấp và đối thoại bền vững”, cảnh báo xung đột có thể gây tác động tiêu cực lan rộng. Chủ tịch Ủy ban AU, ông Mahamoud Ali Youssouf, cho rằng leo thang thêm có nguy cơ làm trầm trọng bất ổn toàn cầu, với hệ lụy nghiêm trọng đối với thị trường năng lượng, an ninh lương thực và khả năng chống chịu kinh tế, đặc biệt tại châu Phi, nơi nhiều quốc gia vẫn đang chịu áp lực xung đột và khó khăn kinh tế.

Thái An
